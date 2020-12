MSP Sports Capital investe na McLaren Racing

A MSP Sports Capital fornece capital estratégico para o sucesso contínuo da McLaren Racing e o anúncio de um calendário de corridas completo para 2021.

NOVA YORK, 14 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A McLaren Racing anunciou hoje que recebeu investimento da MSP Sports Capital ("MSP"), uma empresa privada de consultoria de investimentos com sede em Nova York. Junto da MSP Sports Capital e seus sócios limitados, The Najafi Companies e UBS O'Connor participam como coinvestidores.

A transação avalia a McLaren Racing em £ 560 milhões e fortalece o plano de crescimento e sucesso contínuo da equipe a longo prazo.

Os investimentos recentes da MSP incluem participações na Agrupación Deportiva Alcorcon SAD, na equipe belga Waasland Beveren, que joga na Belgian Jupiter League, em uma equipa de futebol espanhola com sede em Madri e no Estoril Praia Futebol SAD, um clube esportivo português com sede em Lisboa que está atualmente em primeiro lugar na LigaPro. O investimento da MSP na McLaren Racing se baseia em um portfólio de propriedades esportivas de alto desempenho.

Steven Wasserman, diretor da MSP, comentou: "Estamos muito satisfeitos por investir na McLaren Racing e entusiasmados com as perspectivas para o negócio. É uma honra fazer parte desta franquia histórica. Vemos um potencial de crescimento significativo em todos os nossos investimentos e acreditamos que a história, a administração e os recursos de tecnologia de ponta da McLaren fazem dela uma parceira ideal para nossa empresa". Este investimento continua e promove nossa missão de obter e desenvolver oportunidades atraentes em nome de nossos investidores de fundos.

"Este investimento representa um momento crucial no progresso da McLaren Racing. A MSP é, antes de tudo, um investidor em esportes", disse Zak Brown, CEO da McLaren Racing. "Eles conhecem o mercado e sua equipe tem considerável experiência e sucesso comprovado em propriedades esportivas globais. Eles são tanto parceiros quanto acionistas, com a capacidade de aproveitar sua rede e conhecimento para o benefício de longo prazo da McLaren Racing."

"Estamos animados com a oportunidade de apoiar Zak Brown e sua equipe de gerenciamento e ajudar a desenvolver a marca McLaren Racing", disse Jeff Moorad, diretor da MSP. "Estamos empenhados em ajudar a equipe a cumprir seu objetivo de retornar à frente do grid."

Jahm Najafi, diretor da MSP, afirmou: "Como diretor da MSP, estou muito satisfeito por termos conseguido executar uma transação tão emocionante e me sinto privilegiado por ajudar a administrar e apoiar uma empresa tão estável e admirada. Acreditamos firmemente na qualidade dos ativos e na nossa capacidade de execução, de modo que minha empresa, The Najafi Companies, decidiu entrar como co-investidor".

Sobre a MSP Sports Capital

A MSP Sports Capital é um gestor de investimento privado com foco operacional que visa investimentos táticos em esportes e no respectivo ecossistema esportivo. A MSP busca oportunidades em setores esportivos dinâmicos, em que seus parceiros de investimento possam apoiar a criação de valor e eficiências corporativas. Os diretores da MSP são personalidades experientes e conhecidas na indústria do esporte, como proprietários, investidores e operadores da National Football League (NFL), Major League Baseball (MLB), National Basketball Association (NBA), ESPN e da gestão esportiva. A MSP tem sede em Nova York. Para mais informações, acesse: http://mspsportscapital.com/

Sobre a UBS O'Connor

A UBS Asset Management é um gestor de ativos de grande escala com presença em 23 mercados. Oferece recursos de investimento e estilos de investimento em todas as principais classes de ativos tradicionais e alternativas para instituições, intermediários de atacado e clientes de gestão de patrimônio em todo o mundo.

O UBS O'Connor é a plataforma global de fundos multimercado (hedge) de gestor único da UBS Asset Management, oferecendo tanto multiestratégia quanto capacidades autônomas, com a gestão de US$ 7,1 bilhões em ativos em 1 de novembro de 2020.

Sobre a The Najafi Companies

The Najafi Companies é uma empresa de investimento privado voltada para o empreendedorismo que faz investimentos altamente seletivos em todos os setores, com participações significativas em consumo, esportes, mídia, comércio eletrônico, varejo e tecnologia. Ao financiar seus investimentos com capital gerado internamente e utilizar estratégia de concentração, não de diversificação, a Najafi tem capacidade de pensar a longo prazo, permanecer altamente flexível e operar em verdadeiro alinhamento com a gestão. A paixão da equipe é criar valor em áreas que não são atendidas ou estão em rápida transformação. Durante estes tempos incertos, a The Najafi Companies continua sua missão de "fazer bem e fazer o bem" e formar parceria com as melhores equipes empreendedoras do mundo. Tem sede em Phoenix, com escritórios em LA e NY.

Sobre a McLaren Racing

A McLaren Racing foi fundada pelo piloto da Nova Zelândia Bruce McLaren em 1963. A equipe participou de sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966. Desde então, a McLaren ganhou 20 campeonatos mundiais de Fórmula 1, mais de 180 grandes prêmios de Fórmula 1, o Le Mans 24 Horas em sua primeira tentativa e o Indianápolis 500 três vezes.

A McLaren Racing atualmente compete na Fórmula 1, mundialmente, e na INDYCAR, nos EUA. A equipe disputará o Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA 2021 com Lando Norris e Daniel Ricciardo, e a Série INDYCAR com os pilotos Pato O'Ward e Felix Rosenqvist, que serão acompanhados por Juan Pablo Montoya no Indianápolis 500 de 2021.

