Mudança na gerência da TEMSA

Aslan Uzun é diplomado pela Universidade Técnica do Oriente Médio, Departamento de Engenharia Mecânica e iniciou sua carreira em 1988 no Grupo Koç. Durante sua carreira de 17 anos na Ford Otosan do Grupo Koç, Uzun ocupou os cargos de vice-presidente da Ram Foreign Trade e diretor de desenvolvimento de negócios de logística da TNT. Ele se tornou presidente do conselho da Ceva Logistics em 2004, responsável pela área da Turquia, Grécia, Bálcãs, Egito e Ásia Central. Em 2013, ele assumiu a função de presidente do conselho da Toros Tarim, seguido por suas funções como gerente geral da Enerya e presidente do STFA Energy Group. Em sua última função antes de se unir à TEMSA, ele foi o CEO e presidente do grupo de construção do STFA Group.