Mudanças da atuação de voluntários na era digital, por Ricardo Lastoria

De fácil manipulação e utilização, a Agência ANTS nasceu com a premissa de fortalecer parcerias, agregar conhecimento e disseminá-lo, seja no eixo social, cultural, científico ou beneficente. Cada atividade é desenvolvida com a determinação de se buscar caminhos retos e rápidos, com o propósito de atuar na imediata resolução, pois muitas vezes, uma resposta, uma alternativa ou mesmo uma sugestão, por simples que seja, pode estar a quilômetros de distância.