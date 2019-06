Mude1Hábito, da Unimed, impacta milhões de pessoas em um ano

SÃO PAULO, 26 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Quem não gostaria de conquistar uma melhor versão de si mesmo? De ter mais qualidade de vida? De adotar melhores hábitos e viver mais? Foi pensando nisso que a Unimed criou o Movimento Mude1Hábito, que incentiva os brasileiros na busca por iniciativas mais saudáveis e atua em diversas frentes.

Além de uma campanha publicitária nacional, um site com conteúdos focados em saúde, influenciadores digitais e projetos especiais em parceria com o Waze e Discovery Home & Health, também foi lançado, em 2018, um calendário de ações para que as pessoas pudessem viver experiências especiais e se encorajar na mudança de pequenos hábitos.

Ao completar um ano em maio, a iniciativa registrou 1.153 ações realizadas em todo o Brasil, com participação direta de 728 mil pessoas e impacto em até 14,7 milhões de clientes, de maneira indireta.

De acordo com o calendário, as Unimeds realizam experiências adequadas às três frentes do movimento: Equilíbrio, Movimento e Alimentação. Seguindo estes pilares, as ações executadas incentivam a prática de atividade física, cultura e boa nutrição.

Para Darival Bringel de Olinda, diretor de Desenvolvimento de Mercado da Unimed do Brasil, representante institucional do Sistema Unimed, o volume de ações desenvolvidas pelo movimento em um ano reflete a capilaridade da marca e seu cuidado especial com a prevenção da saúde dos brasileiros.

"Temos como compromisso o cuidado com a saúde e bem-estar das pessoas, queremos tornar experiências com a marca as melhores possíveis. Em um movimento de âmbito nacional, tiramos vantagem de sermos um sistema cooperativista, pois isso nos permitiu atingir o tamanho e a representatividade que temos atualmente, levando mensagens que façam realmente a diferença na vida das pessoas, até em regiões remotas do Brasil", ressalta.

Mês Unimed

Em homenagem ao Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, a Unimed promoveu uma grande onda de cuidado em todo o Brasil. Intitulada Mês Unimed, a iniciativa contou com 147 ações realizadas por 73 cooperativas, impactando de forma direta mais de 109 mil pessoas e acima de 8 milhões indiretamente

"Cuidar de pessoas é nossa vocação e ajudá-las na busca de hábitos mais saudáveis é nossa prioridade. O Mês Unimed foi um grande sucesso e isso graças à participação massiva das nossas cooperativas, presentes em 84% do território nacional", enfatiza a gerente de Comunicação e Marketing da Unimed do Brasil, Aline Cebalos.

