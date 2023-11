Mulheres abrem o próprio negócio, com o auxílio do Consulado da Mulher, para viabilizar o sonho das filhas

No Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, conheça a história das "Mães de Sapatilhas"

SAO PAULO, 17 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Karina, Nelci e Soraya têm muito em comum: são três mães que deixaram tudo para trás para apoiar os sonhos de suas filhas, que foram aprovadas na conceituada Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, localizada em Joinville. Em busca de uma renda extra para seguir com essa jornada, e com o auxílio do Instituto Consulado da Mulher, ação social da Consul, marca da Whirlpool, que atua na transformação social e no incentivo ao empreendedorismo feminino, celebrado em 19 de novembro, hoje são donas do "Mães de Sapatilhas", cafeteria de bolos artesanais.

Elas saíram de suas cidades (uma vinda do estado de Pernambuco e duas do interior de São Paulo) para acompanhar suas filhas - e futuras bailarinas da Escola Bolshoi. "Tivemos que deixar os nossos empregos e partir para Joinville. Não foi fácil, mas o coração de mãe fala mais alto", disse Karina Gondim Abreu, mãe da Luanna, hoje bailarina formada na Academia.

Em 2016, juntas, começaram a empreender vendendo bolos caseiros para gerar renda e contribuir com o orçamento familiar. "Numa reunião com outras mães, conhecemos o Instituto Consulado da Mulher, que foi o 'sinal' que estávamos precisando para seguir em frente. Com o auxílio deles, tivemos cursos de formação, de marketing, de como apresentar os nossos produtos, como transportar da maneira adequada, além da criação da nossa logomarca. Graças a tudo isso, tivemos a visão que o negócio iria dar certo, pois o Consulado nos deu as ferramentas para a gente desenvolver o nosso próprio negócio", explica Karina.

O "Mães de Sapatilhas" também oferece oportunidades de comercialização para outras mulheres e recebe cerca de 50 clientes por dia, transformando as suas vidas e a de tantas outras mães, com acolhimento e dinamismo empreendedor. "Essa é uma rede de sororidade e apoio entre as mulheres, onde aquelas que já conquistaram seu espaço acolhem e incluem outras que estão no começo da jornada empreendedora. O exemplo das Mães de Sapatilhas nos dá orgulho e motivação para continuar incentivando o empreendedorismo feminino. O Consulado tem 21 anos de atuação e, nesta trajetória, já beneficiamos mais de 38 mil mulheres em todo o país. São histórias como as da Karina, Nelci e Soraya que nos estimulam todos os dias a seguir apoiando as mulheres", comenta Leda Böger, diretora do Instituto Consulado da Mulher.

Este ano, foi lançado o livro "Consulado da Mulher - 20 anos", disponível para download gratuito no site do Instituto, com relatos de mulheres apoiadas pelo Consulado e pessoas que contribuíram para a criação e desenvolvimento do projeto, como integrantes do Consulado, executivos, ex-executivos e colaboradores da Whirlpool, detentora das marcas Consul, Brastemp e KitchenAid. Entre as histórias, estão as das "Mães de Sapatilhas".

