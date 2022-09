Mulheres na agricultura utilizam o drone XAG para reduzir o ônus financeiro do agricultor

SÃO PAULO, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Enquanto os agricultores procuram soluções para economizar em pulverizações químicas, a XAG lidera os esforços agrícolas de precisão com sua tecnologia de drones no Brasil. Ela está desenvolvendo com empresas locais o uso de drones para controlar efetivamente as pragas agrícolas e ajudar a reduzir o ônus financeiro dos agricultores.

XAG fez parceria com empresas agrícolas do Brasil para promover a aplicação de drones no campo (PRNewsfoto/XAG)

Como o celeiro do mundo, o Brasil é o principal fornecedor global de soja, milho, algodão e açúcar. Mais de 28% de sua área terrestre foi usada para a agricultura, correspondendo a 9% do total de empregos domésticos. No entanto, os custos cada vez maiores de proteção das culturas representam um desafio para os agricultores que se esforçam para colher lucros de suas terras.

Os agricultores carregam a maior parte do ônus

Em um pomar densamente plantado do Brasil, um drone agrícola XAG estava voando e pulverizando as árvores cítricas. Regina Hakvoort foi a líder da equipe nesta operação e enviar drones para controle de pragas foi sua rotina mais conhecida. Desta vez, sua missão foi reduzir pela metade o custo do uso de produtos químicos e impedir a recorrência de pragas.

Criada em uma família de agricultores, Regina é fundadora da empresa de serviços agrícolas Anáhata, que inclui o drone agrícola da XAG como a solução inovadora para a proteção de culturas.

Após formar-se na Universidade de São Paulo, ela começou sua carreira como agrônoma e ajudou a administrar a fazenda de sua família. De acordo com Regina, o sucesso no gerenciamento das pragas está altamente associado à posição financeira dos proprietários das fazendas. Ao expandir a escala de plantio para obter mais safra, eles precisam pagar um alto preço para pulverizar pesticidas e contratar mão de obra.

Desde a proibição nacional de pesticidas tóxicos, os agricultores brasileiros se voltam para o uso de pesticidas ecológicos para pulverizar culturas, mas o resultado está aquém da expectativa. "Muitos agricultores mantêm a tradição da pulverização indiscriminada por tratores, e aumentaram o uso de pesticidas para garantir a eliminação das pragas. Por exemplo, os campos de milho foram pulverizados 18 vezes, enquanto essa frequência pode chegar surpreendentemente a 30 vezes para o algodão", disse Regina.

Além disso, independentemente do total investido, uma forte chuva durante a temporada de colheita pode facilmente arruinar as safras, tornando em vão o esforço do ano inteiro das famílias. Os agricultores estão expostos ao alto risco de investir mais e ganhar menos.

Durante a faculdade, Regina aprendeu sobre a tecnologia "pulverização de baixo volume" e "pulverização de volume ultrabaixo", que permite que produtos químicos sejam pulverizados em alta concentração e alcancem melhor taxa de aplicação. Isso significa que a dosagem química pode ser significativamente reduzida. Para surpresa de Regina, essa tecnologia já existe há mais de 50 anos, mas poucos agricultores sabiam disso.

"Se eu apenas fizesse palestras e ensinasse às pessoas sobre pulverização de baixo volume, seria como ter apenas uma perna e tentar correr. Portanto, emprego esse método com o drone da XAG para controlar o excesso e ajudar mais agricultores a reduzir o ônus dos custos", disse Regina.

Drone para reduzir produtos químicos e economizar custos

No passado, as pulverizações de baixo volume eram alcançadas basicamente por meio de grandes e dispendiosas aeronaves de asa fixa para proteção de plantas. A introdução do drone agrícola da XAG disponibilizou um preço mais razoável, e sua operação é totalmente automatizada. Isso convenceu Regina a investir em drones e colaborar com a parceira local da XAG, a Megadrone Brasil.

O drone ofereceu a Regina diversas opções para o combate do gorgulho do algodão, uma praga destrutiva que assolou as culturas no Brasil. Os agricultores costumavam aplicar mais de 30 litros de pesticida para cada hectare, mas ainda tinham dificuldade em controlar a disseminação do gorgulho do algodão.

Com a pulverização por drones, o gorgulho do algodão agora pode ser controlado com apenas um litro para o mesmo tamanho de terra, reduzindo significativamente o custo dos agricultores e resultando em alto rendimento. Em razão da sua tecnologia de pulverização de precisão, o drone XAG pode navegar e ajustar o tamanho fino das gotículas para cobrir cada planta com precisão.

Regina também ajudou agricultores de vinhedos a tratar doenças fúngicas com 40% menos produtos químicos. O drone agrícola XAG foi utilizado para direcionar o alvo aos pontos infectados com uma precisão de centímetros.

Ela disse: "à moda antiga, os agricultores deste vinhedo pulverizavam com trator cinco vezes por semana, mas a recorrência de fungos persistia. Depois de explorar os campos, descobri que a doença só ocorria em folhas de uva jovens, que eram as áreas não atingidas pela pulverização de lança."

À medida que a tecnologia de drones está chegando às fazendas no Brasil, cada vez mais mulheres aproveitam a onda para se envolver na agricultura e mostrar seu empreendedorismo. Trabalhadores de áreas rurais, de todos os gêneros e idades terão oportunidades iguais para desenvolver seus talentos e trabalhar em conjunto para proteger a potência agrícola.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1909377/image.jpg

