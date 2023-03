MULHERES RESPONDEM POR 70%* DAS PROMOÇÕES DE CARGO DENTRO DA AMGEN

Com mais da metade do quadro de funcionários formado por colaboradoras*, liderança feminina também cresce e representa 50%* das posições mais estratégicas

SÃO PAULO, 27 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Uma das principais empresas de biotecnologia do mundo, a Amgen também está comprometida em desenvolver e ampliar ações focadas na equidade de gênero, inclusão e diversidade, buscando sempre a valorização igualitária dos colaboradores. Os números traduzem, na prática, os resultados desse trabalho global que vem sendo desenvolvido há mais de dois anos. Somente no Brasil, mais da metade (54%*) dos profissionais da empresa é composto por mulheres, que também respondem por 68%* das promoções internas e ocupam 50%* dos cargos de liderança e diretoria executiva.

Pilar institucional prioritário da Amgen, a equidade de gênero faz parte de um programa amplo e constante, em franca expansão, que envolve ainda diversidade, inclusão e pertencimento. Dentre as ações relacionadas ao universo feminino implementadas pela empresa, destacam-se: o desenvolvimento de iniciativas de mentoria que incentivem a evolução da carreira das mulheres; o fomento de atividades que acelerem o crescimento da representatividade feminina no comitê executivo da farmacêutica; e o fortalecimento das mulheres na ciência.

Sobre a Amgen

A Amgen está empenhada em usar todo o potencial da biologia para pacientes que sofrem de doenças graves, descobrindo, desenvolvendo, fabricando e fornecendo terapias humanas inovadoras. Para isso, a empresa conta com ferramentas, como genética humana avançada, para desvendar as complexidades das doenças e entender os fundamentos da biologia.

A Amgen se concentra em áreas de alta necessidade médica e aproveita sua experiência para mapear e desenvolver soluções que melhorem os resultados de saúde e a vida das pessoas. Pioneira em ciência e inovação desde 1980, a Amgen cresceu e se tornou uma das principais empresas independentes de biologia e tecnologia do mundo, alcançou milhões de pacientes em todo o planeta e está sempre desenvolvendo uma linha de medicamentos com potencial inovador.

A Amgen é uma das 30 empresas que compõem o Dow Jones Industrial Average e ainda faz parte do índice Nasdaq-100. Em 2022, foi nomeada uma das "Melhores Empregadoras do Mundo" pela Forbes e uma das "100 Empresas Mais Sustentáveis da América" pela Barron's. Para mais informações, visite: Amgen Brasil e siga-nos no Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok e YouTube.

Referência:

