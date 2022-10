MultiBank Group anuncia duas licenças adicionais nos Emirados Árabes Unidos e em Singapura

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 21 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo, consolidou sua posição como a corretora mais regulamentada do mundo, anunciando que suas subsidiárias receberam cobiçadas licenças emitidas por dois dos órgãos reguladores mais respeitados em todo o mundo, incluindo a Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities ("SCA") dos EAU e pela Autoridade Monetária de Singapura ("MAS").

MultiBank Group Announces Two Additional Licenses in the UAE and Singapore Introducing MultiBank Group, the world's largest and most regulated financial derivative broker

Desde a sua fundação em 2005, o MultiBank Group manteve um recorde sem igual, com mais de 11 reguladores financeiros e mais de 25 agências no mundo todo. O grupo oferece aos seus clientes o mais alto nível de segurança de fundos, garantindo o processamento de saques 24 horas por dia, oferecendo um seguro de perda total exclusivo subscrito pelo Lloyds de Londres por meio de sua subsidiária MEX Atlantic.

O MultiBank Group reúne várias instituições financeiras que são regulamentadas por autoridades financeiras, incluindo, ASIC da Austrália, AUSTRAC da Austrália, BaFin da Alemanha, FMA da Áustria, SCA dos Emirados Árabes Unidos, MAS de Singapura e CIMA das Ilhas Cayman.

Naser Taher, fundador e presidente, declarou: "É com grande prazer que hoje anunciamos o lançamento das entidades recém-licenciadas regulamentadas pela SCA e pela MAS. Somos a corretora mais regulamentada do mundo, registrada em mais de 11 órgãos reguladores no mundo, e continuaremos nosso compromisso de longo prazo de promover os padrões regulatórios em benefício dos traders globalmente. Estamos muito orgulhosos de que o MultiBank Group tenha um histórico impecável com seus órgãos reguladores globais. Em uma era em que os bancos classificados como "AAA" enfrentam desafios regulatórios consistentes, um status regulatório tão impecável é, de fato, único neste setor. Como resultado de nosso histórico considerável, nossos mais de um milhão de clientes valiosos confiaram em nós nas últimas três décadas para sermos seus provedores seguros e confiáveis de produtos financeiros e fintech."

Com uma equipe de veteranos do setor altamente qualificados e experientes, o MultiBank Group continua a fortalecer sua posição como líder global em regulamentações, tecnologia de fintech, serviços de corretagem e produtos financeiros, ao mesmo tempo em que vivencia um crescimento anual sem precedentes em todas as métricas, incluindo volumes de negociação, clientes e resultados financeiros recordes.

Sobre o MultiBank Group

O MultiBank Group foi criado na Califórnia, nos EUA, em 2005. O Grupo conta com um volume diário de negociação de mais de USD 12,1 bilhões e atende a uma ampla base de clientes com mais de um milhão de clientes em 100 países. O Multibank Grupo evoluiu e passou a ser um dos maiores provedores on-line de derivativos financeiros do mundo, oferecendo aos seus valiosos clientes plataformas de negociação premiadas, com uma alavancagem de até 500:1 em produtos como câmbio, metais, ações, commodities, índices e ativos digitais. Para mais informações, acesse MultiBankFX.com.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=F19XNxIQzdc

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1925803/MultiBank_Group.jpg

FONTE MultiBank Group

SOURCE MultiBank Group