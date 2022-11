MultiBank Group anuncia transferência de sua sede de Hong Kong para Dubai e celebra um novo começo nos Emirados Árabes Unidos com um espetacular jantar de gala

Líderes e VIPs da comunidade de trading curtiram uma grandiosa noite de diversão e networking no Jantar de Gala Anual de 2022

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 19 de novembro de 2022 /PRNewswire/ --

Desde sua fundação em 2005, o MultiBank Group evoluiu e tornou-se a maior instituição de derivativos financeiros do mundo. Recentemente, em outubro de 2022, o MultiBank Group transferiu sua sede de Hong Kong para Dubai , nos Emirados Árabes Unidos. O Sr. Taher, presidente do MultiBank Group, declarou:

"Recentemente, o MultiBank Group recebeu licenças adicionais emitidas por dois dos órgãos reguladores mais respeitados do mundo, a Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities dos Emirados Árabes Unidos ("SCA") e a Autoridade Monetária de Singapura ("MAS"). Foi difícil para a diretoria decidir se deveria mudar sua nova sede para Singapura ou Dubai. Após longas deliberações, tenho o prazer de dizer que ela aprovou por unanimidade a mudança para Dubai em vista das políticas positivas e incentivadoras do governo dos Emirados Árabes Unidos na promoção de Dubai como um grande centro financeiro global.

Estamos muito orgulhosos de que o MultiBank Group tenha se mudado para Dubai, com um histórico impecável com seus reguladores globais, trazendo a maior instituição de derivativos financeiros do mundo para consolidar sua posição nos Emirados Árabes Unidos."

O MultiBank Group está presente em mais de 20 países em cinco continentes, incluindo Hong Kong , Austrália, Singapura, Irlanda, Reino Unido, Alemanha, Áustria, México, Chipre, Turquia, Equador , Estados Unidos da América, China , Malásia, Vietnã, Filipinas, Índia, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas e agora, os Emirados Árabes Unidos.

O Jantar de Gala Anual, um evento exclusivo para convidados, reuniu membros influentes da comunidade de trading, dando-lhes a oportunidade de participar da visão do MultiBank Group para o futuro. Como fornecedor de serviços financeiros e fintech líder, o grupo teve um crescimento anual sem precedentes e resultados financeiros recordes.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group foi criado na Califórnia, nos EUA, em 2005. Com um volume diário de trading de mais de USD 12,1 bilhões, ele atende a uma ampla base de clientes com mais de um milhão de clientes em 100 países. O MultiBank Group oferece aos clientes plataformas de trading premiadas, com alavancagem de até 500:1 em produtos como Forex, metais, ações, commodities, índices e ativos digitais. Para mais informações sobre o MultiBank Group, acesse https://multibankfx.com.

