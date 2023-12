Mumtalakat lance la plateforme de compensation des émissions de carbone « Safa »

MANAMA, Bahreïn, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- Bahrain Mumtalakat Holding Company (Mumtalakat), le fonds souverain du Royaume de Bahreïn, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme volontaire de compensation des émissions de carbone, Safa , qui aide les entreprises et les particuliers à mieux comprendre et gérer leur empreinte carbone en contribuant à des initiatives climatiques exemplaires. Cela coïncide avec la participation du Royaume de Bahreïn à la COP28, qui se tient actuellement aux Émirats arabes unis.

À cette occasion, Son Excellence Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa, directeur général de Mumtalakat, a déclaré : « En soulignant notre engagement en faveur du développement durable dans divers domaines, nous sommes fermement convaincus que la véritable transformation se produit lorsque nous nous rassemblons tous pour créer un impact collectif. Avec Safa, les particuliers et les entreprises ont la possibilité de réduire leur empreinte carbone et de participer activement à la création d'un avenir plus respectueux de l'environnement, en soutenant l'objectif du Royaume de Bahreïn d'atteindre la carboneutralité d'ici 2060. »

Le service de compensation de Safa n'est pas une alternative aux efforts de décarbonisation ; au contraire, en renforçant la sensibilisation, en éduquant les communautés et en responsabilisant l'action au niveau des particuliers et des entreprises, Safa vise à compléter des initiatives essentielles de décarbonisation en fournissant une fonction de compensation conviviale pour les émissions difficiles à réduire provenant d'activités, telles que les voyages, l'hébergement et la logistique. La plateforme vise également à mettre ce service à portée de main des utilisateurs en l'intégrant directement dans leurs applications quotidiennes préférées.

Cette nouvelle plateforme conviviale témoigne de l'utilisation par le Royaume de la technologie et de l'innovation en tant que facteurs clés d'une transition plus rapide, plus abordable et plus efficace vers la carboneutralité d'ici 2060. La plateforme est accessible à tous les particuliers et à toutes les entreprises pour faciliter la transaction de crédits carbone de haute qualité et certifiés à l'échelle mondiale, leur permettant de calculer et de compenser leurs émissions de carbone. Ces crédits sont alloués à des projets environnementaux internationaux visant à réduire ou à éliminer les émissions de gaz à effet de serre, dans le but de s'étendre prochainement à des projets locaux et régionaux.

Pour faciliter l'action climatique pour tous, Safa a formé un partenariat avec CHOOOSE™, une société de technologie climatique, qui fournit la plateforme SaaS (Software-as-a-Service), permettant à ses partenaires de transmettre des informations sur les émissions de carbone et un accès transparent à des solutions fiables en matière de climat.

À propos de Mumtalakat

Mumtalakat est le fonds souverain du Royaume de Bahreïn. Ayant pour mission d'accroître la richesse du Bahreïn grâce à des investissements à long terme basés sur des principes financiers, stratégiques et de gouvernance solides, Mumtalakat détient des participations dans plus de 50 entreprises commerciales et dispose d'un portefeuille couvrant une multitude de secteurs : la fabrication industrielle, les services financiers, les télécommunications, l'immobilier, la logistique, les produits de consommation, les soins de santé et l'éducation.