Mundipharma et Endoceutics s'entendent pour une licence exclusive d'exploitation d'Intrarosa™ (Prasterone) dans la région Moyen Orient-Afrique

Mundipharma a obtenu les droits commerciaux d'Intrarosa™ (Prasterone) au Moyen-Orient et en Afrique dans le cadre d'un accord signé entre Mundipharma et Endoceutics, Inc.

Intrarosa™ (Prasterone) a été développé pour le traitement des femmes souffrant de dyspareunie modérée à sévère, la conséquence d'une atrophie vulvovaginale due à la ménopause. Intrarosa™ est un produit sans œstrogènes unique, administré localement afin d'exercer une action limitée sur le vagin.[1]

Intrarosa™ a été approuvé par la FDA aux États-Unis et par l'EMA pour tous les pays d'Europe. En tant que précurseur intracellulaire unique des stéroïdes sexuels chez la femme, Intrarosa™ (Prasterone) est transformé en androgènes et œstrogènes à l'intérieur des cellules du vagin, sans augmentation biologiquement significative des œstrogènes ou des androgènes dans le sang de la patiente. [1]

Ashraf Allam, vice-président de Mundipharma pour la région Moyen-Orient, Turquie et Afrique, a déclaré : « Intrarosa™ est une nouvelle innovation unique qui traite avec succès un problème de santé important pour les femmes ménopausées souffrant de dyspareunie. Nous sommes impatients de mettre ce traitement à la disposition des femmes de notre région. Nous sommes très heureux de travailler avec le professeur Fernand Labrie, fondateur et PDG d'Endoceutics, qui a été au premier rang de cette innovation révolutionnaire. »

« En ajoutant Intrarosa™ au portefeuille croissant de Mundipharma et en travaillant étroitement avec le Dr Fernand Labrie, nous serons en mesure de présenter rapidement ce nouveau traitement aux prestataires de soins de santé et à leurs patientes. Elle permettra à Mundipharma de répondre aux besoins non satisfaits des patientes dans toute la gamme de soins de santé des femmes. Elle représente le développement continu de sa division de la santé des femmes dans le cadre de la stratégie de croissance actuelle de la société », a-t-il ajouté.

« En tant que traitement ne contenant pas d'œstrogènes, Intrarosa™ est un nouveau médicament vaginal sur prescription qui remplace localement, à l'intérieur des cellules, ce qui manque aux patientes souffrant d'atrophie vulvo-vaginale et de dyspareunie modérée à sévère, le symptôme le plus gênant de l'atrophie vulvo-vaginale ou du syndrome génito-urinaire de la ménopause », a indiqué le Dr Fernand Labrie, fondateur et président-directeur général d'Endoceutics. Il a également souligné le fait que : « Intrarosa™ permet à la capacité naturelle du corps de produire des hormones de manière intracellulaire et locale, réduisant ainsi la douleur lors des rapports sexuels sans avoir d'impact sur les autres tissus. Étant donné qu'Intrarosa™ n'est pas un œstrogène, les patientes seront plus à même de demander le traitement. »

Le Dr Fernand Labrie a également indiqué que : « Contrairement à d'autres médications contenant des œstrogènes, Intrarosa™ a été approuvé par la FDA aux États-Unis sans encadré noir de mise en garde dit 'black box'. Au regard des données probantes, Intrarosa™ fait actuellement l'objet d'étude dans des essais cliniques menés aux États-Unis et au Canada et portant sur le traitement de la dysfonction sexuelle, un besoin médical non satisfait. »

