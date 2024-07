Muon dévoile ses dernières innovations en matière de vélos électriques à l'Eurobike 2024

FRANKFURT, Allemagne, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Récemment, la célèbre marque européenne de vélos électriques Muon a présenté sa gamme complète de vélos électriques intelligents de pointe à l'Eurobike 2024. Parmi les modèles présentés, on trouve des vélos électriques pour les déplacements quotidiens, des vélos de style urbain et des vélos légers pour le gravier. En tant que marque en pleine expansion, Muon a mis en avant son expertise et son esprit d'innovation auprès des professionnels de l'industrie et des distributeurs lors de cet événement de premier plan.

L'Eurobike, le plus grand salon de la bicyclette au monde, attire chaque année des négociants en vélos et des visiteurs du monde entier pour discuter des dernières tendances en matière de cyclisme et d'éco-mobilité. Cette exposition a permis à Muon de présenter ses derniers produits et de nouer des contacts avec la communauté mondiale des vélos électriques.

"Nous sommes ravis de présenter nos dernières innovations à l'Eurobike et de partager notre passion pour la mobilité durable avec des experts du secteur et des passionnés de cyclisme", a déclaré l'équipe Muon. "Ces innovations combinent une technologie de pointe, un design élégant et des performances élevées, et nous sommes impatients de voir comment elles se comporteront sur le marché."

Lors de l'Eurobike 2024, les vélos électriques de Muon ont suscité une attention significative, attirant de nombreux médias et visiteurs. Les modèles Fermion, Elon et Lepton, en particulier, ont été largement salués.

Le Fermion est un vélo électrique léger conçu pour les routes urbaines et les chemins de gravier. Il est équipé d'un système de changement de vitesse Shimano® GRX, d'un guidon de gravier évasé en fibre de carbone et d'un cadre de gravier avancé, offrant une autonomie de plus de 100 km avec une seule charge.

Le Elon incarne la puissance avec ses composants haute performance. Doté du déraillage progressif Enviolo trekking, il permet également au cycliste de personnaliser la puissance de sortie du moteur Kreutzer mid-drive exclusif de Muon. En tant que vélo électrique polyvalent, l'Elon excelle non seulement dans les rues de la ville, mais aussi sur les sentiers de montagne accidentés.

Inspiré par les besoins des cyclistes urbains, le Lepton est doté d'un cadre traversant et d'un design ergonomique pour un confort optimal. Avec un système d'entraînement par courroie et le moteur Kreutzer à entraînement intermédiaire, il apporte un nouveau niveau de confort et de performance à chaque sortie.

Ces modèles illustrent la technologie et le design exceptionnels de Muon dans le domaine des vélos électriques, offrant diverses options aux amateurs de cyclisme urbain et tout-terrain. Ils seront disponibles en pré-commande sur le site web de Muon dans le courant de l'année. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.muon.bike.

À propos de Muon

Fondée en 2015, Muon allie de manière unique le design élégant des cadres de vélo de style européen à l'esprit d'aventure de la culture outdoor. Leur objectif est de créer des vélos électriques non seulement polyvalents et sportifs, mais aussi confortables et agréables à conduire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2458122/Muon_Eurobike.jpg