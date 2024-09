Muon présente ses vélos électriques de nouvelle génération et ses technologies intelligentes au salon IFA 2024, ouvrant la voie à l'avenir de la mobilité verte

BERLIN, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le plus grand salon mondial de l'électronique et de la consommation, IFA 2024, a débuté à Berlin le 6 septembre. En tant que marque pionnière du secteur des vélos électriques, Muon a dévoilé ses dernières innovations lors de ce salon, notamment sa nouvelle série de vélos électriques, son moteur haute performance développé en interne et ses casques intelligents.

« Nous sommes ravis de présenter nos dernières avancées au public mondial à l'occasion du 100e anniversaire de l'IFA », a déclaré l'équipe de Muon. « Non seulement ces innovations s'inscrivent parfaitement dans le thème de cette année, "L'innovation pour tous", mais elles traduisent également notre vision positive de l'avenir des déplacements à vélo. »

Une série de vélos électriques à la pointe de la technologie

Fermion : Ce vélo gravel électrique est conçu pour conduire à la fois en ville et sur les chemins de gravier. Il offre une autonomie de plus de 100 km avec une seule charge. En outre, ses fonctions de sécurité avancées, comme son détecteur de vibrations, ses fonctions de géolocalisation et son suivi GPS intégré en temps réel, donnent un aperçu de l'avenir de la mobilité intelligente.





Elon : L'Elon est un vélo électrique polyvalent qui excelle aussi bien dans les déplacements urbains que dans les aventures en montagne. Il est équipé d'une transmission progressive Enviolo et permet aux cyclistes d'ajuster la puissance de sortie du moteur Kreutzer à entraînement intermédiaire.





Lepton : Conçu pour les navetteurs urbains, ce vélo électrique est doté d'un cadre à axe traversant et d'un design ergonomique pour un confort optimal du cycliste. Son système de transmission par courroie sans entretien et son moteur Kreutzer à entraînement intermédiaire offrent un mélange parfait de confort et de performance à chaque déplacement.

À noter que ces modèles ont déjà fait l'objet d'une attention particulière lors du salon Eurobikequi s'est déroulé en juillet dernier et qu'ils ont été classés comme le 83e point fort des 100 meilleurs moments de l'IFA.

Technologies intelligentes

Outre les vélos électriques, Muon a dévoilé pour la première fois son moteur développé en interne et son casque intelligent.

Le moteur Moun se distingue par un couple maximal de 110 Nm, le plus élevé de l'industrie. Il est doté d'un système intelligent qui comprend plusieurs modes de conduite intelligents, une assistance à la marche et une aide au démarrage en côte, pour une conduite en douceur et sans effort. En outre, le moteur prend en charge les mises à jour OTA afin d'améliorer continuellement l'expérience du déplacement à vélo.

Le casque intelligent de l'entreprise allie sécurité et confort grâce à des fonctionnalités telles que la visibilité à 360°, la détection des chutes avec alertes SOS, le suivi GPS en temps réel, une conception légère (350 g seulement), une ventilation améliorée et une gestion intelligente de l'énergie.

Pour plus d'informations sur l'équipe de Muon et sur ses produits innovants, veuillez consulter le site https://www.muon.bike/. Suivez l'entreprise sur Facebook pour obtenir les dernières mises à jour et pour davantage de détails sur cet événement prestigieux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501443/Image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501444/Image.jpg