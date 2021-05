Murata et Cooler Master annoncent un partenariat pour développer conjointement une chambre à vapeur de 200 μm, le dissipateur de chaleur le plus fin au monde destiné aux appareils électroniques

TAIPEI, 25 mai, 2021 /PRNewswire/ -- Murata Manufacturing Co., Ltd. (siège social : Nagaokakyo, Kyoto ; président : Norio Nakajima ; ci-après « Murata ») et Cooler Master Co., Ltd. (siège social : Taipei, Taiwan ; fondateur : Roger Lin ; ci-après « Cooler Master ») ont développé conjointement une chambre à vapeur de 200 μm, le dissipateur de chaleur le plus fin au monde pour les appareils électroniques.* Il s'agit du premier produit issu du partenariat de développement entre Murata, qui apporte son expertise dans la conception de composants électroniques compacts, et Cooler Master, un leader dans les dissipateurs de chaleur pour appareils électroniques. Les deux entreprises sont déterminées à renforcer leur partenariat à mesure qu'elles travaillent à la création de nouveaux produits qui résolvent les problèmes liés à la chaleur touchant les appareils de la prochaine génération.

* D'après une étude de Murata et Cooler Master. * Au 30 avril 2021

Dans la mesure où les dispositifs électroniques atteignent des performances plus élevées et des fonctionnalités plus avancées, la quantité de chaleur générée par ces dispositifs augmente, ce qui produit un problème clé de dispersion et de dissipation efficace de la chaleur, ainsi que de refroidissement. De plus, l'espace limité disponible à l'intérieur du boîtier du produit de conception à haute densité signifie que les composants conventionnels de dispersion de chaleur tels que les feuilles de graphite et les caloducs ne peuvent pas fournir une dissipation de chaleur suffisante. C'est pour cette raison qu'un besoin en chambres à vapeur, qui peuvent disperser la chaleur sur une grande surface et dissiper la chaleur efficacement en dépit de l'espace limité, s'est fait sentir. L'espace disponible pour les dissipateurs de chaleur est particulièrement limité dans les produits mobiles dotés de fonctionnalités avancées, tels que les smartphones 5G et les appareils AR et VR, car ils utilisent des circuits intégrés de haute performance et font face à une demande constante pour un poids réduit.

Utilisant la technologie et l'expertise de Murata dans les composants électroniques, principalement pour les applications de communication, le nouveau produit a été conçu pour être la chambre à vapeur la plus mince au monde avec seulement 200 μm d'épaisseur. Il peut être monté dans de très petits espaces intérieurs tout en assurant une dispersion et une dissipation efficaces de la chaleur provenant de composants tels que les CI, améliorant ainsi la stabilité de fonctionnement des appareils électroniques compacts. La chambre à vapeur de 200 μm sera fabriquée dans l'usine de Cooler Master, bénéficiant ainsi de leur vaste expertise dans la production de dissipateurs de chaleur pour une variété d'appareils électroniques, et sera largement commercialisée comme un produit portant la marque Cooler Master.

La structure de la chambre à vapeur

Un liquide de refroidissement (fluide de fonctionnement), est enfermé entre les couches de chevauchement de feuille de métal mince. Le fluide de fonctionnement absorbe la chaleur de la source de chaleur, ce qui entraîne son évaporation, et cette vapeur est ensuite dispersée dans la chambre à vapeur, entraînant de cette manière la dissipation de la chaleur. Au fur et à mesure que la chaleur se dissipe, la vapeur se condense à nouveau en liquide pour être renvoyée à la source de chaleur par une mèche contenant des intervalles minuscules.

En commençant par ce nouveau produit, Murata et Cooler Master ont l'intention de construire un partenariat pour relever de nouveaux défis techniques et répondre à un large éventail de besoins en matière de produits en utilisant l'expertise des deux entreprises pour développer des dissipateurs de chaleur pour les appareils électroniques. Afin de renforcer la coopération entre les entreprises en matière de développement de produits, Cooler Master prévoit d'actualiser les installations de développement et d'essai de son siège dans les mêmes conditions que les installations de Murata, dont l'achèvement est prévu au second semestre 2021. Cela permettra aux partenaires de partager sans délai de nouveaux concepts et idées de produits et de réaliser le développement d'un système qui fournit une évaluation précise du rendement.

Hiroshi Iwatsubo, cadre dirigeant et vice-président de Murata, a déclaré : « Je suis ravi qu'avec la collaboration de Cooler Master, les professionnels du domaine des dissipateurs de chaleur, et avec l'utilisation de l'expertise de Murata en matière de conception de composants électroniques pour les applications de communication, nous mettions à disposition la chambre à vapeur la plus fine au monde. Alors que la fonctionnalité des appareils électroniques devient de plus en plus avancée, la technologie pour traiter la chaleur générée dans le boîtier devient plus essentielle que jamais pour s'assurer que les appareils fonctionnent conformément à leurs spécifications. Le fait de travailler sur ce nouveau produit a renforcé notre partenariat avec Cooler Master, qui possède une expertise approfondie en matière de dissipateurs de chaleur, et contribuera à la création de nouveaux produits qui offrent des solutions aux clients ».

Roger Lin, fondateur de Cooler Master, a commenté : « Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec Murata pour concevoir, fabriquer et fournir des solutions aux problèmes de chaleur des clients. Murata applique sa propre expertise en matière de conception de composants électroniques à nos solutions de refroidissement de classe mondiale. Grâce à ce partenariat, nous serons en mesure d'aider les clients à commercialiser leurs produits plus rapidement ».

