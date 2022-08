Musée des Arts décoratifs - Paris : Années 80 - Mode, design et graphisme en France

Du 13 oct 2022 au 16 avril 2023

PARIS, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- Le musée des Arts décoratifs célèbre les années 1980 à travers une grande exposition présentée du 13 octobre 2022 au 16 avril 2023. Cette décennie historique résonne en France comme un tournant à la fois politique et artistique dans les domaines de la mode, du design et du graphisme, depuis l'élection de François Mitterrand en 1981 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur: https://www.multivu.com/players/uk/9067951-musee-des-arts-decoratifs-exhibition-annees-mode-design-graphisme/

Années 80, Mode, design et graphisme en France

700 œuvres – objets, mobilier, silhouettes de mode, affiches, photographies, clips, pochettes de disques et fanzines – retracent cette époque frénétique synonyme d'éclectisme. Les années 80 voient naître une nouvelle génération de designers : Olivier Gagnère, Elizabeth Garouste et Mattia Bonetti, Philippe Starck, Martin Szekely… Certains connaissent une notoriété internationale.

La silhouette, elle aussi, se libère des injonctions de style et certains créateurs de mode sont élevés au rang de « superstars » comme Jean Paul Gaultier ou Thierry Mugler. Thierry Mugler ou Claude Montana s'inspirent alors des silhouettes historiques quand Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood ou Chantal Thomass les parodient. À l'inverse, Martin Margiela ou Rei Kawakubo pour Comme des Garçons tentent de déconstruire la notion de vêtement.

L'exposition revient sur le contexte politique à travers les « grands travaux » architecturaux du président François Mitterrand qui se sont accompagnés d'identités visuelles : des commandes sont passées à Grapus pour la Villette et le Louvre, et à Jean Widmer pour le musée d'Orsay.

Les médias et l'audiovisuel connaissent un essor sans précédent. Étienne Robial crée le concept d'habillage télévisuel pour Canal+ puis pour M6 ou encore la 7. Cette multiplication des chaînes de télévision entraîne l'âge d'or du film publicitaire avec des réalisateurs emblématiques tels Étienne Chatiliez, Jean-Paul Goude ou Jean-Baptiste Mondino.

Un vent de fête et de liberté souffle sur les années 1980 : les défilés se muent en shows spectaculaires, ouvrant la voie aux folles soirées dans des lieux devenus mythiques : Le Palace et les Bains Douches. Dans ces clubs où le paraître est capital et l'excentricité, la règle, le Tout-Paris danse sur de la musique new wave, rock et hip-hop.

L'exposition reflète le grand télescopage des idées et des formes propres à la décennie. Elle rappelle combien les années 80 sont celles du carambolage des styles, de la spontanéité et de la liberté.

Contact:

[email protected]

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1870146/MUSEE_DES_ARTS_DECORATIFS___PARIS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1870147/MUSEE_DES_ARTS_DECORATIFS___PARIS_Logo.jpg

SOURCE MUSEE DES ARTS DECORATIFS - PARIS