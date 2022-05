MUSEE DES ARTS DECORATIFS - PARIS : CHOCANTE! O MUNDO SURREAL DE ELSA SCHIAPARELLI

Chocante! O mundo surreal de Elsa Schiaparelli reúne 520 obras, incluindo 272 silhuetas e acessórios da própria Schiaparelli, expostas ao lado de pinturas icônicas, esculturas, joias, perfumes, cerâmicas, cartazes e fotografias de amigos e contemporâneos de Schiaparelli: Man Ray, Salvador Dalí, Jean Cocteau, Meret Oppenheim e Elsa Triolet. A retrospectiva, um destaque do calendário de exposições de 2022/2023, também apresentará criações elaboradas em homenagem a Schiaparelli por ícones da moda como Yves Saint Laurent, Azzedine Alaïa, John Galliano e Christian Lacroix. Daniel Roseberry, diretor artístico da House of Schiaparelli desde 2019, também interpreta com coragem a herança de Elsa Schiaparelli com um desenho de sua autoria. A cenografia poética e imersiva de Chocante! O mundo surreal de Elsa Schiaparelli foi confiada a Nathalie Crinière. A exposição será apresentada nas galerias de moda Christine & Stephen A. Schwarzman do Musée des Arts Décoratifs.