JERUSALÉM, 23 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- O Museu Friends of Zion (Amigos de Sião) teve a honra de receber a visita do Presidente Paraguaio Horacio Cartes, que está em Israel para a abertura da Embaixada do Paraguai em Jerusalém. Durante a visita, o Dr. Mike Evans, Fundador do Museu, presenteou o Presidente Cartes com o Prêmio Amigos de Sião, pela sua corajosa decisão de mover a Embaixada para Jerusalém.

Museu Amigos de Sião premia Presidente Paraguaio Horacio Cartes em Cerimônia no FOZ

O Paraguai é o terceiro país a transferir a embaixada para Jerusalém, após os Estados Unidos e a Guatemala, na semana passada. A cerimônia oficial de abertura foi realizada na Segunda-feira, dia 21, na sede do Ministério de Relações Exteriores em Jerusalém. A visita ao Museu Amigos de Sião foi realizada logo após as visitas ao Primeiro Ministro Benjamin Netanyahu e a abertura da Embaixada do Paraguai em Jerusalém.

O Amigos de Sião premia os líderes mundiais que não medem esforços para apoiar Israel. O Prêmio Amigos de Sião foi lançado pelo primeiro Presidente Internacional do Museu e 9º Presidente de Israel, o já falecido Shimon Perez. Dentre os recebedores do Prêmio estão o President George W. Bush, Crowne Prince Albert II de Mônaco, e o antigo Presidente da Bulgária Rosen Plevneliev. Há alguns meses, o Prêmio foi outorgado ao Presidente Donald Trump e ao Presidente da Guatemala, Jimmy Morales, pela transferência de suas embaixadas de Tel Aviv para Jerusalém. Recentemente, o prêmio ainda foi outorgado ao Embaixador Americano em Israel, David Friedman, ao Conselheiro Sênior do Presidente Trump, Jared Kushner, e ao Representante Especial para Negociações Internacionais, Jason Greenblatt.

Durante o ano passado, recebemos mais de 150.000 pessoas, incluindo astros da NBA, como Omri Casspi, destaques da NFL, atores, cantores, ministros de Estado, membros da União Europeia e outras personalidades.

O Friends of Zion Heritage Center (Centro do Patrimônio Histórico dos Amigos de Sião) tornou-se uma das instituições centrais do Estado de Israel a influenciar o mundo e estreitar as relações de Israel globalmente, fortalecendo os pilares da sociedade israelense. O FOZ está construindo um campus de rede social cotado a U$D100 milhões de dólares que atualmente possui cerca de 40 milhões de seguidores na mídia social.

O Museu FOZ recebe dezenas de turistas da América do Sul todos os anos, e tem a honra de poder receber a visita de um Presidente Sul-Americano. O Presidente Cartes se comoveu com a mensagem do FOZ, de que devemos construir pontes para conectar o Estado de Israel e seu povo. O Museu Amigos de Sião e nossos 40 milhões de apoiadores estamos ansiosos pela nova Embaixada Paraguaia em Jerusalém e o, consequente estreitamento e fortalecimento de laços com o país.

O Museu Amigos de Sião reproduz e conta histórias fascinantes que enfatizam o apoio e heroísmo de muitos amigos do Povo Judeu e do Estado de Israel. Ele serve como um portal de luta contra o anti-semitismo e contra o movimento BDS.

O Museu é uma atração relativamente nova, localizada bem no coração de Jerusalém, convidando visitantes de todo o mundo a presenciar as corajosas histórias de cristãos que ajudaram o Povo Judeu e o Estado de Israel nos últimos 200 anos. O Museu FOZ utiliza tecnologia inovadora, exibições e mostras que empregam uma ampla gama de tecnologia integrada e interativa, desde apresentações em 3D, a imensas telas touch screen a projeções de vídeo cartográficas em esculturas exclusivas e muito mais.

Museu Friends of Zion, Rua Yosef Rivlin 20, Jerusalém. Recomenda-se reservas para visitas ao museu. Website: www.fozmuseum.com, e-mail: reservations@fozhc.com, ou telefone: + 972-2-532-9400.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/694801/Friends_of_Zion_President_Horacio_Cartes.jpg

FONTE Friends of Zion Museum

SOURCE Friends of Zion Museum

Related Links

http://www.fozmuseum.com