Museu dos Dinossauros de Altmuehltal expõe o verdadeiro Drácula

DENKENDORF, Alemanha, 22 de março de 2018 /PRNewswire/ -- A "Imperadores dos Céus", uma exposição especial de pterodátilos, apresenta um pterossauro com uma constituição física diferente de outras espécies conhecidas anteriormente. Os restos mortais bem-preservados demonstram que este é o pterodátilo maior e mais forte já encontrado.

A "Imperadores dos Céus", uma exposição especial de pterossauros apresentada pelo Museu dos Dinossauros de Altmuehltal conta com 24 exibições do Altmuehl Jurassic, além de uma descoberta sensacional da Transilvânia. Apelidado de "Drácula" por ter se originado na Transilvânia, este pterossauro tem uma constituição física diferente de outras espécies já conhecidas. Devido aos seus restos mortais extremamente bem-preservados, pesquisadores concluem que seja o pterodátilo mais poderoso já escavado. "Somente o osso do carpo era maior do que o de um mamute, e o pescoço era da largura de um homem adulto", disse Mátyás Vremir, paleontologista e membro da Sociedade dos Museus da Transilvânia. Ele descobriu o primeiro osso em uma encosta íngreme perto da cidade romena de Sebeș em 2009.

Cientistas calculam que o peso do Drácula seja de no mínimo meia tonelada e a envergadura das asas de mais de 12 metros. "A envergadura das asas do pterodátilo pode ter sido de até 20 metros, e em posição ereta, era provavelmente da altura de uma girafa", disse Mark Norell, curador, diretor e professor do departamento de paleontologia do Museu Americano de História Natural em Nova York. Norell participou das escavações realizadas na Romênia.

"Não foi encontrado nenhum predador grande na região ao redor do local, que era provavelmente uma ilha em uma paisagem subtropical no período Cretáceo. Presumimos que ele estava no topo da cadeia alimentar", explica Raimund Albersdörfer, um escavador e geólogo que participou e financiou o trabalho por vários anos. Como o Tiranossauro rex que dominou outro continente na mesma época, o "Drácula" foi uma testemunha e uma vítima da extinção em massa dos dinossauros.

"Esta sensação enfatiza a afirmação do Museu dos Dinossauros de Altmuehltal alegando ser um dos locais de exposição da era pré-histórica mais importantes do mundo", disse Michael Völker, fundador do museu. A exposição "Imperadores dos Céus" está aberta de 23 de março a 4 de novembro de 2018.

