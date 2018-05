JERUSALÉM, 16 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- Em 15 de maio de 2018, o Presidente Jimmy Morales, da Guatemala, visitou o Museu Amigos de Sião, juntamente com sua esposa, filhos e familiares. O Presidente Morales foi o segundo presidente a tomar a corajosa decisão de transferir a embaixada da Guatemala para Jerusalém, Israel.

Museu Friends of Zion (Amigos de Sião) dá as Boas-Vindas ao Presidente da Guatemala Jimmy Morales e sua Delegação

Há alguns meses, o Presidente Jimmy Morales recebeu o Prêmio Amigos de Sião em uma distinta cerimônia no Gabinete Presidencial, por sua brava atitude e seu firme apoio às fortes relações entre Guatemala e Israel. Além de receber o prêmio, hoje o presidente Morales recebeu uma pedra de Jerusalém que será a pedra fundamental da nova Embaixada da Guatemala. Nela estão gravados o símbolo da nova embaixada as palavras bíblicas: "Rezem pela paz de Jerusalém: Que os que te amam estejam seguros". - Salmos 1:22. O Dr. Mike Evans, fundador do Museu Amigos de Sião, disse: "A pedra é o alicerce de Jerusalém, encontrada em cada metro quadrado desta cidade sagrada. Obrigado novamente Senhor Presidente, estamos ansiosos para amanhã, um dia histórico para Israel, para a Guatemala e para o mundo".

O Museu Friends of Zion tem a honra de receber o Presidente Jimmy Morales, da Guatemala, que encontra-se em Israel para a abertura da Embaixada da Guatemala em Jerusalém, juntamene com sua família. O Museu foi o primeiro lugar que eles visitaram em Israel. O FOZ recebe milhares de turistas guatemaltecos todos os anos e se orgulha com a visita do seu Presidente. O Presidente ficou muito comovido com a mensagem do Amigos de Sião, sobre a construção de pontes e o apoio ao Estado de Israel. O Museu Amigos de Sião e nossos 40 milhões de apoiadores aguardam com grande expectativa a mudança da Embaixada da Guatemala amanhã, e as relações que serão ainda mais fortalecidas em consequência disso.

O Museu Friends of Zion é uma das mais novas atrações no coração de Jerusalém, convidando visitantes de todo o mundo a vivenciar as histórias corajosas de cristãos que apoiaram o povo judeu e o Estado de Israel nos últimos 200 anos. O Museu FOZ utiliza tecnologia inovadora, exposições que empregam uma ampla gama de recursos integrados e interativos, desde apresentações em 3D e telas gigantes tipo "touch screen", até projeções de mapeamento de vídeo em esculturas exclusivas e complexas animações rotoscópicas que transformam cenas de vídeo ao vivo em uma imagem pintada.

A instituição foi inaugurada em Jerusalém em 2015, com o objetivo de servir como ponte, permitindo que pessoas de todo o mundo se juntem àquelas que, ao longo da história apoiaram o povo, a promessa e o Estado de Israel.

O Museu Friends of Zion revela histórias fascinantes enfatizando o apoio e heroísmo de muitos amigos do povo judeu e do Estado de Israel, servindo como um portal para combater o antissemitismo global e para manter-se forte contra o movimento BDS.

Os Amigos de Sião, incluindo nosso falecido Presidente Internacional, o 9º Presidente de Israel, Shimon Peres, entregaram prêmios ao presidente George W. Bush, ao príncipe herdeiro Albert II de Mônaco e ao presidente Plevneliev, da Bulgária, por seu apoio inabalável ao Estado de Israel e ao povo judeu. Recentemente, o Prêmio friends of Zion foi entregue ao presidente Donald Trump e seu enviado ao Oriente Médio, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, o conselheiro sênior do presidente, Jared Kushner, e o representante especial para as negociações internacionais Jason Greenblatt. Durante o ano passado, recebemos mais de 150.000 pessoas, incluindo astros da NBA, como Omri Casspi, destaques da NFL, atores, cantores, ministros de Estado, membros da União Europeia e outras personalidades.

O Friends of Zion Heritage Center (Centro do Patrimônio Histórico dos Amigos de Sião) tornou-se uma das instituições centrais do Estado de Israel a influenciar o mundo e estreitar as relações de Israel globalmente, fortalecendo os pilares da sociedade israelense.

Museu Friends of Zion, Rua Yosef Rivlin 20, Jerusalém. Recomenda-se reservas para visitas ao museu. Website: www.fozmuseum.com, e-mail: reservations@fozhc.com, ou telefone: + 972-2-532-9400.

FONTE Friends of Zion Museum

