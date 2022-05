Mushiny eröffnet sein erstes globales Forschungs- und Entwicklungszentrum in Nanjing und stellt ein hochmodernes Roboter- und Robotermanagementsystem vor

NANJING, China, 21. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Mushiny, ein weltweit führender Anbieter von Lagerautomatisierungslösungen und Hersteller von Robotern zu diesem Zweck, gab am Freitag die Einrichtung seines ersten globalen Forschungs- und Entwicklungszentrums in Jiangbei New District, Nanjing, Provinz Jiangsu, bekannt.