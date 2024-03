Mushiny présente sa trieuse 3D révolutionnaire à un public international lors du salon LogiMAT de Stuttgart

STUTTGART, Allemagne, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Mushiny Intelligence (« Mushiny »), l'expert mondial des systèmes intelligents pour les robots logistiques, a eu un impact significatif à LogiMAT Stuttgart avec la présentation internationale de son produit innovant, la trieuse 3D, qui a attiré l'attention des visiteurs de l'exposition.

Mushiny Innovative Putwall picking & Order Fulfillment - 3D Sorter unveil new era of sorting technology

Le lancement de la solution de tri intelligente 3D permet de relever un certain nombre de défis dans le processus d'exécution des commandes qui ne peuvent être relevés par les murs d'entrée manuels traditionnels ou d'autres méthodes automatisées : par exemple, les goulets d'étranglement dans l'efficacité du tri des commandes en raison d'une croissance soudaine de l'activité, et le tri des marchandises en emballage souple, le tri rapide des pièces plates, le tri des marchandises périssables telles que les livres, et le tri flexible des produits pharmaceutiques et des denrées alimentaires, qui nécessitent une traçabilité complète.

La trieuse 3D présente les avantages suivants :

Amélioration de l'efficacité de l'exécution des commandes, l'efficacité la plus élevée dépassant 10 000 pph (jusqu'à 14 400 articles par heure).

Efficacité du tri multipliée par 3 à 5.

Meilleur retour sur investissement. Prenons l'exemple d'une entreprise F2C du secteur de l'habillement : après avoir investi dans une trieuse 3D et optimisé les règles de stockage des marchandises dans l'entrepôt, les vagues de prélèvement et les chemins de prélèvement, l'efficacité moyenne globale du prélèvement a été multipliée par 4,7 et la précision du tri a doublé, ce qui a permis d'obtenir un retour sur investissement d'environ 1,5 an en dessous du coût moyen de la main-d'œuvre.

Économie d'espace de 70 % par rapport à la trieuse transversale traditionnelle.

À propos de Mushiny

Fondée en 2016, Mushiny est la première entreprise technologique au monde spécialisée dans les systèmes intelligents de robots logistiques. Mushiny divise ses activités en deux unités : la division d'entreposage intelligent fournit aux clients des solutions d'entreposage intelligent sur mesure, avec une livraison rapide en 60 jours dans le monde entier. Mushiny fournit une gestion optimale des entrepôts et des solutions opérationnelles pour les usines et les entrepôts dans divers secteurs.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mushiny.com

Contact

Mary Zhang

[email protected]