Music China 2020: uma exposição de instrumentos musicais obrigatória para a retomada dos negócios

XANGAI, 28 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Music China, organizada conjuntamente por CMIA, Shanghai INTEX e Messe Frankfurt, retorna ao Shanghai New International Expo Centre de 28 a 31 de outubro de 2020. Apesar da queda causada pela pandemia da COVID-19, Xangai, como centro de exposições da China, já presenciou muitas feiras comerciais desde julho, como a China Joy e a Feira do Livro de Xangai.

A Music China, uma das maiores feiras de instrumentos musicais do mundo, desempenha um papel importante na indústria musical global. No ano passado, a Music China recebeu mais de 2.400 expositores de mais de 34 países e regiões, atraindo 122.519 participantes de 78 países e regiões. Sem dúvida, é a melhor porta de entrada para obter informações em primeira mão sobre o mercado.

Em sua 19ª edição, a Music China continuará aproveitando sua vantagem ao máximo e servindo como uma plataforma para encontros comerciais. Entre as marcas expositoras na Music China 2020, estão AKG, Aria, AXL, Bechstein, Buffet, Casio, Conn-Selmer, Dunhuang, Fengling, Hsinghai, JBL, Jinyin, JOYO, Kawai, Levy's, NUX, Parsons, Pearl River, PianoDisc, Pioneer DJ, Saga, Samick, Schimmel, Seiler Steinway, Taylor, Yamaha e Yanagisawa. Elas deverão encantar o público com sua coleção de produtos de primeira qualidade.

Quanto aos residentes no exterior que não podem visitar a feira presencialmente devido à pandemia, a Music China está estabelecendo uma plataforma de exposição online – uma "feira na nuvem" em que é possível "visitar" o evento e fazer negócios sem sair de casa. Assim o público pode desfrutar dos mesmos recursos que teria no local, visualizar exibições de produtos, interagir com expositores ou cumprir planos de compra.

Com base no site oficial, a exposição online exibirá a melhor seleção de produtos dos expositores e de seus estandes em realidade virtual. Se estiver interessado em um produto ou empresa em particular, o participante pode clicar para "Reservar" um tempo a fim de conversar com o expositor em particular. Os expositores também farão transmissão ao vivo em salas categorizadas pelo catálogo de produtos, apresentando seus produtos e interagindo com o público.

Apesar da epidemia atual, o mundo está de novo no caminho certo, com esforços contínuos feitos em cada país e região. A Music China, nesta situação difícil, está se esforçando para proporcionar uma plataforma a fim de que as marcas possam fazer barulho no mercado global, bem como para que o público busque oportunidades de negócios em potencial.

Para obter mais informações sobre a Music China 2020, visite nosso site oficial em www.musicchina-expo.com.

