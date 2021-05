Music China 2021 : rechercher des opportunités commerciales avec le plus grand salon mondial des instruments de musique

SHANGHAI, 28 mai 2021 /PRNewswire/ -- Music China, organisé conjointement par CMIA, Shanghai INTEX et Messe Frankfurt, est prévu du 13 au 16 octobre 2021 à Shanghai, en Chine. Alors que le monde est confronté à des perturbations dues à la pandémie, les expositions sont devenues encore plus importantes comme moyen de remettre les entreprises sur les rails.

Music China, largement reconnu comme l'un des plus grands salons d'instruments de musique au monde, est une plate-forme efficace pour les négociants et les revendeurs du monde entier qui se réunissent et recherchent des opportunités commerciales potentielles. L'année dernière, Music China a accueilli plus de 1 106 exposants de 15 pays et régions, attirant 81 761 visiteurs et 1,62 million de téléspectateurs en ligne. En dehors de l'exposition, nous avons organisé près de 20 réunions de mise en relation d'affaires en ligne et des visites d'acheteurs pour plus de 40 groupes d'acheteurs afin d'aider à établir les bonnes connexions entre acheteurs et fournisseurs.

À l'aube de sa 20e édition, Music China 2021 continuera à jouer un rôle essentiel dans l'industrie mondiale, en renforçant son rôle dans le commerce de la musique, l'éducation et la culture. Cette année, il devrait couvrir une surface d'exposition de 115 000 m², avec 11 halls d'exposition présentant différentes catégories d'instruments et de produits musicaux. En plus de l'exposition sur place, l'exposition numérique sera également abordée afin de fournir une commodité à ceux qui ne peuvent pas venir en personne en raison de la pandémie. C'est un spectacle à ne pas manquer pour les exposants qui cherchent des opportunités commerciales, ainsi que pour le public désireux de mieux connaître cette industrie.

À l'ère post-pandémique, les marques cherchent des moyens efficaces de faire face au dilemme et de maintenir la croissance de leurs activités. L'exposition est devenue un moyen éprouvé de sortir de l'impasse. Parmi les marques internationales qui ont confirmé leur présence à Music China 2021 figurent Casio, Dunhuang, Fender, Fengling, GEWA, Gibson, Hsinghai, Jinyin, JOYO, Kawai, LAVA, NUX, Parsons, Pearl River, Pioneer DJ, Samick, Steinway, Tama et Yamaha.

Alors que le monde est toujours confronté aux perturbations causées par la pandémie, Music China suivra le rythme de tous les exposants, assumant la responsabilité de générer des opportunités commerciales pour les marques et les commerçants sur cette plate-forme fonctionnelle, contribuant ainsi à la prospérité de l'industrie musicale mondiale.

Pour plus d'informations sur Music China, veuillez consulter notre site web : www.musicchina-expo.com. Nous nous réjouissons de vous voir cet automne.

