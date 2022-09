MVNOs na plataforma MVNA/MVNE da Plintron têm oportunidades de diferenciação com tecnologia 5G

SINGAPURA, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- As operadoras de serviços móveis virtuais (MVNOs) que utilizam a plataforma MVNA (Agregador de rede virtual móvel)/MVNE (Ativador de rede virtual móvel) da Plintron podem oferecer serviços diferenciados usando 5G, como streaming de vídeo Ultra HD 4K a 8K, mídia com base em realidade aumentada/realidade virtual e experiência de mídia imersiva de 360 graus. Portanto, podem ser oferecidos e-learning, consultas por telemedicina, videoconferências e serviços baseados em aplicativos da IoT em tempo real.

Subhashree Radhakrishnan, vice-presidente e cofundador do Plintron Group, disse: "A plataforma MVNA/MVNE da Plintron suporta a Opção 3 de 5G NSA para estar em conformidade com 5G. Isso permitirá que as MVNOs em nossa plataforma ofereçam serviços e aplicativos diferenciados."

Os serviços 5G da Plintron estão disponíveis com várias MVNOs nos EUA e em quatro países europeus, e outros serão disponibilizados em breve em sua rede mundial. A plataforma MVNA/MVNE da Plintron tem o 5G Non-Standalone (NSA) implementado em sua plataforma comercialmente desde janeiro de 2021 para atender aos requisitos imediatos da tecnologia 5G de seus clientes MVNO. A plataforma Plintron suporta AMBR DL estendida, que comporta velocidades superiores a 4,2 Gbps, como 10 Gbps.

Inicialmente, a Plintron implementou o 5g NSA, uma vez que a maioria dos desenvolvimentos 5G iniciais das operadoras de rede móvel (MNO) foram implementações NSA. Para as MNOs que queiram oferecer principalmente conectividade de alta velocidade aos consumidores com dispositivos habilitados para 5G, o NSA é mais apropriado, uma vez que permite o aproveitamento dos investimentos em redes 4G LTE existentes em transporte e núcleo móvel e a redução dos custos de capital de implementação de uma rede 5G completa.

No modo 5G NSA, a rede 4G-LTE existente é usada para tudo, exceto o plano de dados 5G, que é baseado na versão de liberação 15 do 3GPP do 5G NR. Portanto, é a melhor solução para as MNOs que queiram oferecer rapidamente velocidades de dados melhores por meio de banda larga móvel aprimorada (eMBB) ou resolver problemas urgentes de congestionamento LTE.

A Plintron espera continuar adotando novas tecnologias e inovando para apoiar seus clientes e parceiros MVNOs no futuro.

Sobre a Plintron

A Plintron é uma empresa de tecnologia de comunicação digital que permite às marcas adquirir e engajar clientes. Ela é a maior provedora de serviços MVNA/MVNE completos presente em vários países do mundo e com uma base de clientes em seis continentes. Com serviços de rede móvel em mais de 30 países em seis continentes e com o suporte de mais de mil profissionais de telecomunicações, a Plintron lançou mais de 143 MVNOs e tem mais de 165 milhões de assinantes móveis. A Plintron ganhou muitos prêmios globais do setor, incluindo 'MVNE of the Year' no Congresso Mundial de MVNOs 2022.

Acesse www.Plintron.com

Contato para a imprensa:

Shamik Biswas

[email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1839055/Plintron_Logo.jpg

