MVP lance le procédé Fast Flow LRTM pour accélérer la production de pièces en moule fermé

Le procédé a été mis en place en raison de la nécessité de respecter des temps de durcissement plus rapides pour les grandes pièces en utilisant des résines à haute viscosité telles que les matériaux ignifuges. D'autres essais et tests sont actuellement en cours avec un grand constructeur automobile.

Lors de l'utilisation d'un moule LRTM traditionnel, la vitesse d'écoulement de la résine dépend de la distance entre le canal de résine et le centre de la pièce pendant l'injection. Utilisant les mêmes canaux de résine silicone pliables développés pour le procédé de moulage flexible, la technique Fast Flow LRTM de MVP utilise une disposition unique des canaux permettant de les installer plus près les uns des autres pour réduire la distance d'écoulement de la résine et accélérer les temps d'injection. Ce procédé est capable d'injecter une pièce d'environ 4,65 mètres carrés en moins de quatre minutes en utilisant un seul orifice d'injection, tout en offrant un bon aspect de surface arrière équivalent au LRTM traditionnel. En injectant la résine du centre vers la bordure, la pièce se démoule avec un aspect fini et sans canaux de résine visibles, sans gaspillage de matériaux ou sans excès de résine.

Dans le procédé Fast Flow LRTM, le moule femelle est construit comme un moule LRTM, mais il existe quelques différences clés dans la construction du contre-moule. Il est fabriqué avec une peau en silicone comprenant un canal en résine pliable, puis renforcé avec des composites. Pour cette étape du processus, MVP a développé une solution unique pour lier les composites au silicone. Le contre-moule rigide offre une surface arrière de bonne qualité, tandis que la membrane en silicone montre le renforcement de la pièce produite.

MVP est un leader de longue date dans la technologie des moules fermés depuis des décennies, grâce au développement de techniques clés et d'accessoires pour compléter ses équipements d'injection. Les spécialistes de l'assistance technique de MVP se déplacent dans le monde entier pour offrir des formations complètes et des opportunités pédagogiques aux fabricants afin qu'ils en apprennent davantage sur les procédures et les techniques de moulage en circuit fermé.

