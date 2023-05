MVV informa forte desempenho na mina de cobre e ouro Serrote no primeiro trimestre

LONDRES, 23 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Mineração Vale Verde Ltda. ("MVV" ou a "Empresa") e a Appian Capital Advisory LLP ("Appian") têm o prazer de anunciar forte desempenho no primeiro trimestre de 2023, uma vez que a Empresa ainda opera acima da capacidade em sua mina e usina de processamento de cobre e ouro Serrote ("Serrote" ou a "Mina"), localizada em Alagoas, no Brasil. A Serrote está totalmente operacional desde 2022, e, recentemente, finalizou os Testes de Conclusão de Financiamento de Projetos no valor de USD 140 milhões durante o trimestre.

A Appian e a MVV geraram um valor significativo para os investidores durante a posse da Serrote, colocando a Mina em produção em maio de 2021 abaixo do orçamento e antes do previsto. Um Estudo de Viabilidade Definitiva ("DFS") da NI 43-101, concluído em 2021, delineou uma vida inicial de 14 anos da mina, produzindo aproximadamente 20 ktpa Cu Eq, embora o raro projeto de cobre independente e pronto para construção da Serrote, com créditos significativos de subprodutos de metais preciosos, tenha se beneficiado da estratégia de arbitragem técnica da Appian.

Destaques de desempenho no primeiro trimestre de 2023

Desempenho excepcional em ESG e segurança, com 12 meses de taxas de frequência de acidentes com afastamento ainda zeradas até o fim do trimestre, uma conquista alcançada desde dezembro de 2022, e 100% dos KPIs de segurança atendidos

Com base na aceleração concluída no quarto trimestre de 2022, os contratos operacionais do financiamento de projetos da MVV foram finalizados durante o trimestre

As operações a céu aberto estão alinhadas com as expectativas, com o material total minerado em melhoria de 16% no mesmo período do ano passado, com 3,5Mt

O rendimento da usina de processamento na capacidade de 1,0Mt de minério processado no período e a recuperação de cobre aumentaram a estabilidade em cerca de 83%

Produção trimestral de 6,7 kt de cobre e 3,2koz de ouro em concentrado, um aumento de 126% e 141% em relação ao ano anterior

Duas remessas de 11kt concluídas, com 5,2 kt de cobre, enquanto a MVV encerrou o período com 10,9 kt de concentrado contendo 2,7 kt de cobre armazenado no porto

Custo da fábrica 38% menor em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente pelo maior volume de estabilidade processada e mais controlada da fábrica

Baixo custo da mina como consequência de um maior benefício de decapeamento diferido no período seguinte à estratégia de Teste de Conclusão para atingir a meta de toneladas extraídas de resíduos minerados

Custos C1 de USD 1,39 por libra , 31% abaixo do custo C1 no mesmo período do ano passado, com uma melhoria de 11% trimestre a trimestre

Finanças robustas com EBITDA de USD 28,2 milhões no primeiro trimestre, além do fato de que a MVV tinha USD 22,5 milhões em dinheiro disponível em 31 de março de 2023, ainda pagando sua linha de financiamento de dívida principal

Paulo Castellari, CEO da Appian Capital Brazil, comentou:

"Este trimestre mostrou um impulso contínuo no desempenho da Mineração Vale Verde, após o grande sucesso em 2022. Nossa equipe de especialistas e a estratégia de melhoria comercial contínua sustentam nossos sólidos resultados operacionais e financeiros, além dos padrões de segurança líderes do setor que mantemos na Mina. A MVV segue posicionada de forma estratégica para gerar retornos substanciais para os investidores na Serrote enquanto busca uma série de iniciativas de geração de valor nos próximos meses."

Desempenho em segurança e ESG

A MVV continua apresentando um excelente desempenho em segurança, com as metas de KPIs em 100%. A Empresa relatou uma frequência média de incidentes com afastamento contínuo de 12 meses ("LTIFR") de zero (0) durante o trimestre, uma conquista alcançada desde dezembro de 2022, resultado de 2,2 milhões de horas trabalhadas sem incidentes com afastamento ("LTI"). Além disso, a Empresa disponibilizou 423 compromissos de liderança visível e percebida ("VFL") no primeiro trimestre e pretende manter um alto nível de engajamento de VFL, juntamente com outras medidas para garantir sua melhoria contínua em termos de segurança. A MVV também realizou um teste de emergência TSF bem-sucedido em março, com todos os requisitos regulatórios atendidos na Agência Nacional de Mineração.

A MVV segue interagindo proativamente com suas comunidades locais, criando e investindo em vários programas sociais, incluindo (mas não limitados a) escolas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática ("STEM") e programas educacionais que resultaram em mais de 1.300 estudantes beneficiados. Entre outras iniciativas estão a Enterprise Women, que envolve mulheres locais e promove o empreendedorismo por meio de cursos de treinamento profissional, e um programa rural de criação de aves, que oferece assistência técnica e indústrias do conhecimento com o objetivo de construir uma escola modelo no município de Craibas.

A sustentabilidade ambiental continua sendo fundamental para a Appian, e a MVV opera de acordo com Padrões de Desempenho IFC para proteger, restabelecer e sustentar a biodiversidade. A MVV administra o Environmental Education Center ("EEC"), que promove estudo ambiental e regeneração, como estudos de bioma e plantio de espécies nativas. No primeiro trimestre, 14.400 mudas foram cultivadas, e o plantio começará no final do segundo trimestre após o término da estação seca. Além disso, a MVV realiza diversas palestras sobre o bioma natural da Caatinga, nativo da região, para professores, alunos, universidades e funcionários de escolas locais.

Informações operacionais

No primeiro trimestre de 2023, a MVV manteve um forte desempenho após a ampliação bem-sucedida da fábrica. A produção da fábrica se estabilizou na capacidade nominal, em que 1Mt de minério foi processado no trimestre, marcando um aumento de 56% em relação ao ano anterior. Com a recuperação de cobre acelerada e estabilizada em 83%, o cobre em concentrado totalizou 6,7 kt no trimestre, representando um aumento de 126% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ouro em concentrado totalizou 3,2koz, em um aumento de 141% ano a ano. As operações de mineração a céu aberto superaram o trimestre anterior em 17%, com 3,5Mt de materiais extraídos.

A MVV entregou convênios operacionais bem-sucedidos para os Testes de Conclusão, todos acima da meta a partir de 31 de março de 2023 e com previsão de atingir as metas antes do previsto. A partir do primeiro trimestre de 2023, o teor inicial de 0,83% de cobre, o rendimento da usina de 1,0Mt e a recuperação de 83,0% do cobre também foram alcançados com sucesso acima da meta.

No primeiro trimestre, todas as áreas operacionais, exceto geral e administrativa (G&A), registraram melhorias de custo como resultado da forte cultura de gestão de caixa incorporada nas operações. O programa de melhoria contínua da MVV desenvolveu mais de 34 iniciativas de redução de custos em diversas áreas, como mina, fábrica, manutenção, TSF e G&A, as quais estão em diferentes estágios de validação e implementação. Com essas iniciativas, a MVV visa obter melhorias adicionais no fluxo de caixa até o final do ano.

Os custos C1 ficaram em USD 1,39 por libra no primeiro trimestre de 2023, uma redução de 31% em relação aos custos C1 no mesmo período do ano passado, representando uma melhoria de 11% trimestre a trimestre. Um importante fator que contribui para a melhoria dos custos é a redução de 38% nos custos operacionais da fábrica, possibilitada principalmente pelo maior volume processado e pelo maior controle da estabilidade de processamento. Os custos operacionais da Mina também diminuíram no período devido à redução dos descartes conforme o plano.

Informações financeiras

Durante o primeiro trimestre de 2023, a MVV realizou dois envios de concentrado com teor médio de 23,7% de cobre e 3.3g/t de ouro, concluídos até a realização deste relatório. Isso gerou uma receita de USD 50,5 milhões.

Um total de 5,2kt de cobre foram vendidas a USD 8.241 por tonelada de cobre, e 2,3koz de ouro foram vendidas a USD 1.725 por onça de ouro, beneficiando-se do ambiente favorável de preços. O EBITDA do primeiro trimestre foi de USD 28,2 milhões (incluindo seguros), com um carregamento estocado no porto no final do trimestre e adiado para o início de abril. O desempenho do trimestre registrou uma margem de EBITDA de 55,8% em comparação com uma margem de 39,6% registrada no mesmo período do ano passado.

A MVV tinha USD 22,5 milhões em dinheiro disponível em 31 de março de 2023 e segue pagando sua linha de financiamento da dívida principal após um sólido trimestre financeiro.

Crescimento e exploração

O programa de expansão da mina e crescimento de reserva na Serrote está em andamento e deve ser concluído no final de 2023. Uma campanha de perfuração para expansão de recursos foi concluída no trimestre, com a perfuração de 10.500 metros e mais de 41 furos concluídos em 17 de maio de 2023, fora do poço de reserva atual, e os fluxos de trabalho atualizados de estimativa de recursos já estão em andamento. Estudos geotécnicos e hidrogeológicos atualizados para o poço maior também já foram iniciados. O trabalho de teste metalúrgico está em andamento para o projeto de óxido estocado, que busca atingir a etapa PEA até o final do ano.

Diretrizes para 2023

Espera-se que a perspectiva para 2023 seja forte, agora que as operações comerciais foram concluídas. A direção de produção continua sendo de 23,5 a 25,0 kt de cobre e 9koz de ouro, a um custo de caixa C1 de US$1,50 a 1,60 por libra C1 no lucro líquido de subprodutos. A entrega dos relatórios técnicos para a reserva mineral expandida também é esperada para o final do 2023.

Próximos acontecimentos

A MVV segue buscando uma série de iniciativas ao longo de 2023 para conquistar valor adicional, conforme estabelecido em seu plano estratégico, incluindo:

Oferecer um programa de melhoria contínua de negócios para manter o custo abaixo do ambiente inflacionário

Expansão da reserva mineral e da vida da Mina a partir de recursos existentes conhecidos no poço da Serrote

Conclusão de estudos econômicos sobre processamento de minério de óxido atualmente estocado no local

Conclusão da compilação de recursos de 36 mil metros na Caboclo (a 14 km de distância) e inclusão no plano de vida da Mina Serrote

Estudo inicial de desgargalamento para alcançar a capacidade latente da fábrica de até ~20%

Sobre a Appian

A Appian Capital Advisory LLP é uma consultora de investimentos de fundos de capital privado com foco em valor de longo prazo que investe exclusivamente em empresas de mineração e relacionadas à mineração.

A Appian é uma consultora líder de investimentos no setor de metais e mineração, com experiência global na América do Sul, América do Norte, Austrália e África, e um histórico bem-sucedido de apoio às empresas para atingir suas metas de desenvolvimento, com um portfólio operacional global supervisionando 6.300 funcionários.

A Appian tem uma equipe global de 65 profissionais experientes com escritórios em Londres, Toronto, Nova York, Lima, Belo Horizonte, Montreal, Perth, Cidade do México e Dubai.

Para mais informações, acesse www.appiancapitaladvisory.com, ou siga-nos no LinkedIn, Twitter ou Instagram.

Sobre a Mineração Vale Verde Ltda.

A MVV é proprietária e operadora da Serrote, um ativo de terra não cultivada de cobre e ouro a céu aberto, em estágio avançado e sem riscos, localizada em Alagoas, Brasil. A empresa está sediada em Belo Horizonte, com uma equipe de gestão de alta qualidade com ampla experiência local e internacional operando na unidade.

Após a aquisição do ativo pela Appian em meados de 2018, uma DFS atualizada foi concluída em 2021, destacando uma vida inicial da Mina de 14 anos com produção de aproximadamente 20 mil toneladas de cobre equivalente por ano, em um concentrado de alto grau. Estima-se que o projeto Serrote esteja bem posicionado no segundo quartil inferior da curva de custo de cobre em uma base total do custo de caixa.

A MVV está buscando várias oportunidades de expansão além da vida inicial da mina, com mineralização definida significativa fora do plano atual de mineração, bem como vários recursos de satélite e alvos dentro da distância de transporte da infraestrutura da planta planejada. Menos de 50% do recurso global de 112 Mt estão atualmente contidos no plano de mineração, com perfuração ativa e planos de crescimento em andamento para aumentar o estoque a ser minerado.

FONTE Mineração Vale Verde Ltda; Appian Capital Advisory LLP

