MWC 2023: Huawei представляет решения для сетей и центров обработки данных

MWC 2023: Huawei представляет инновационные решения для упрощенных сетей и центров обработки данных для создания интеллектуального мира

БАРСЕЛОНА (Испания), 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Во время Всемирного конгресса мобильной связи 2023 года (MWC 2023) компания Huawei успешно провела свой 5- Саммит по цифровой трансформации отрасли. Основываясь на требованиях и проблемах, связанных с эффективностью управления корпоративными сетями, интерфейсом соединения, безопасностью центров обработки данных и вычислительными мощностями, компания Huawei выпустила новую серию передовых решений для упрощенных сетей, с помощью которой центры обработки данных могут создавать прочную сетевую основу, ведущую к развитию новых центров обработки данных и внедрению цифровых инноваций.

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board, Chairman of the ICT Infrastructure Managing Board, and President of the Enterprise BG, delivered an opening speech Bob Chen, Vice President of Huawei Enterprise BG, delivered a keynote speech

В своей вступительной речи Дэвид Ван (David Wang), исполнительный директор и председатель правления Совета по управлению инфраструктурой ИКТ компании Huawei, президент Enterprise BG, заявил следующее: «Huawei будет углублять наши корни на корпоративном рынке и продолжать наше стремление к инновациям. Мы готовы использовать передовые технологии и углубляться в сценарии. Совместно с нашими партнерами мы обеспечим цифровизацию отрасли, поможем малому и среднему бизнесу получать доступ к интеллектуальным ресурсам и будем содействовать устойчивому развитию, вместе создавая новую ценность».

Использование цифровых технологий для перехода к более интеллектуальному миру

Боб Чень (Bob Chen), вице-президент Huawei Enterprise BG, произнес вступительную речь под названием «Цифровые технологии ведут к интеллектуальному миру». Он заявил: «Архимед, великий греческий физик, сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Цифровые технологии — подходящая точка опоры, чтобы помочь различным отраслям в их цифровизации. Основное внимание Huawei будет уделять средствам сетевого взаимодействия, вычислительным, облачным и другим цифровым технологиям. Мы продолжим разработку инноваций в целях стимулирования цифровой трансформации отрасли. Давайте вместе строить полностью взаимосвязанный интеллектуальный мир!»

Решения для упрощенных сетей: новые продукты для четырех областей, создающие прочный сетевой фундамент.

Компания Huawei стремится помогать предприятиям в создании интеллектуальных облачных сетей с облачно-сетевой синергией, упрощенной архитектурой и энергосберегающими функциями, обеспечивая тем самым максимальную производительность цифровых технологий и высочайшее качество обслуживания. Мы продолжим сотрудничество с клиентами в целях создания сетевой инфраструктуры нового поколения для повышения качества обслуживания всех отраслей.

Умный кампус: Huawei переосмысливает кампусные сети и выпускает флагманский коммутатор ядра нового поколения корпоративного уровня CloudEngine S16700, первый модуль Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T корпоративного уровня, а также первый оптический терминал для пассивной оптической сети 50G PON OLT .

Huawei переосмысливает кампусные сети и выпускает флагманский коммутатор ядра нового поколения корпоративного уровня CloudEngine S16700, первый модуль Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T корпоративного уровня, а также первый оптический терминал для пассивной оптической сети 50G . Простой филиал: Huawei представляет первое в отрасли упрощенное сверхконвергентное решение для филиалов.

Huawei представляет первое в отрасли упрощенное сверхконвергентное решение для филиалов. Комплексные OptiX: Huawei представляет первый в отрасли ассортимент комплексных оптических сервисных модулей (OSU).

Huawei представляет первый в отрасли ассортимент комплексных оптических сервисных модулей (OSU). Облачные глобальные сети WAN: Huawei определяет новейшие облачные глобальные сети WAN и выпускает маршрутизаторы серии NetEngine 8000, ориентированные на универсальную интеллектуальную платформу маршрутизаторов в облачную эпоху.

Решение для центров обработки данных (DC): четыре первых в отрасли продуктов и ассортиментов продукции, раскрывающих потенциал цифровых инноваций.

Компания Huawei специализируется на инновациях в инфраструктуре центров обработки данных, руководит развитием новых центров обработки данных, помогает предприятиям справляться с неопределенными угрозами, обеспечивает высочайшее качество обслуживания, имеет огромную и диверсифицированную вычислительную мощность, а также повышает экологичность, надежность и эффективность центров обработки данных.

Для крупных предприятий Huawei представляет первое в отрасли многослойное решение для защиты центров обработки данных от программ-вымогателей на базе сетевого взаимодействия с хранилищем, первый в отрасли унифицированный ассортимент продуктов DC DR с координацией хранения и оптических соединений (SOCC) и CloudEngine 16800-X, являющийся первым в отрасли коммутатором центров обработки данных, предназначенным для диверсификации вычислительных мощностей.

Для малого и среднего бизнеса Huawei выпускает OceanStor Dorado 2000 и OceanProtect X3000, являющиеся первой в отрасли комбинацией хранилищ начального уровня на основе активно-активной архитектуры.

Построение лучшего будущего для цифровой экономики вместе, с передовыми практиками.

Хуан Де Диос Наварро Кабальеро (Juan De Dios Navarro Caballero), советник провинции Аликанте (Испания), заявил следующее: «Разработанные компанией Huawei решение CloudFabric и полностью беспроводное решение для кампусных сетей на основе SDN обеспечивают автоматизацию сетей, интеллектуальную эксплуатацию и техническое обслуживание и повсеместную связь. Благодаря этим решениям правительственные учреждения провинции Аликанте в настоящее время более эффективны и обеспечивают более высокое качество обслуживания пользователей в сфере государственных услуг. В провинции наблюдается ускоренная цифровая трансформация наряду с развитием цифровой экономики».

Фейт Бёрн (Faith Burn), руководитель информационной службы южноафриканской компании Eskom, специализирующейся на электроэнергетике, поделилась методикой цифровой трансформации и практическим опытом компании. Она подчеркнула, что Eskom стремится сотрудничать с партнерами, которые могут помочь в реализации цифровой концепции компании, заявив следующее: «Очень важно найти партнеров, способных реализовать нашу цифровую концепцию. Компания Eskom хотела бы сотрудничать с производителями комплектного оборудования (OEM), такими как Huawei, для создания современной инфраструктуры ИКТ в сфере электроэнергетики с целью достижения всеобъемлющей цифровизации».

Руководитель отдела развития и управления партнерами компании Huawei Enterprise BG Стивен Чжу (Steven Zhu) заявил следующее: «Компания Huawei твердо намерена сотрудничать с партнерами, чтобы дополнять друг друга, мотивировать партнеров к активной поддержке клиентов и эффективно обслуживать клиентов вместе».

В перспективе Huawei продолжит инвестировать и внедрять инновации, работая совместно с клиентами и партнерами по всему миру в целях глубокой интеграции ИКТ, ускорения цифровой трансформации, стимулирования развития цифровой экономики и ускорения прихода интеллектуального мира в различных отраслях для создания новой ценности.

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