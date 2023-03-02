MWC 2023: Huawei представляет решения для сетей и центров обработки данных
Mar 02, 2023, 09:48 ET
MWC 2023: Huawei представляет инновационные решения для упрощенных сетей и центров обработки данных для создания интеллектуального мира
БАРСЕЛОНА (Испания), 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Во время Всемирного конгресса мобильной связи 2023 года (MWC 2023) компания Huawei успешно провела свой 5- Саммит по цифровой трансформации отрасли. Основываясь на требованиях и проблемах, связанных с эффективностью управления корпоративными сетями, интерфейсом соединения, безопасностью центров обработки данных и вычислительными мощностями, компания Huawei выпустила новую серию передовых решений для упрощенных сетей, с помощью которой центры обработки данных могут создавать прочную сетевую основу, ведущую к развитию новых центров обработки данных и внедрению цифровых инноваций.
В своей вступительной речи Дэвид Ван (David Wang), исполнительный директор и председатель правления Совета по управлению инфраструктурой ИКТ компании Huawei, президент Enterprise BG, заявил следующее: «Huawei будет углублять наши корни на корпоративном рынке и продолжать наше стремление к инновациям. Мы готовы использовать передовые технологии и углубляться в сценарии. Совместно с нашими партнерами мы обеспечим цифровизацию отрасли, поможем малому и среднему бизнесу получать доступ к интеллектуальным ресурсам и будем содействовать устойчивому развитию, вместе создавая новую ценность».
Использование цифровых технологий для перехода к более интеллектуальному миру
Боб Чень (Bob Chen), вице-президент Huawei Enterprise BG, произнес вступительную речь под названием «Цифровые технологии ведут к интеллектуальному миру». Он заявил: «Архимед, великий греческий физик, сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Цифровые технологии — подходящая точка опоры, чтобы помочь различным отраслям в их цифровизации. Основное внимание Huawei будет уделять средствам сетевого взаимодействия, вычислительным, облачным и другим цифровым технологиям. Мы продолжим разработку инноваций в целях стимулирования цифровой трансформации отрасли. Давайте вместе строить полностью взаимосвязанный интеллектуальный мир!»
Решения для упрощенных сетей: новые продукты для четырех областей, создающие прочный сетевой фундамент.
Компания Huawei стремится помогать предприятиям в создании интеллектуальных облачных сетей с облачно-сетевой синергией, упрощенной архитектурой и энергосберегающими функциями, обеспечивая тем самым максимальную производительность цифровых технологий и высочайшее качество обслуживания. Мы продолжим сотрудничество с клиентами в целях создания сетевой инфраструктуры нового поколения для повышения качества обслуживания всех отраслей.
- Умный кампус: Huawei переосмысливает кампусные сети и выпускает флагманский коммутатор ядра нового поколения корпоративного уровня CloudEngine S16700, первый модуль Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T корпоративного уровня, а также первый оптический терминал для пассивной оптической сети 50G PON OLT.
- Простой филиал: Huawei представляет первое в отрасли упрощенное сверхконвергентное решение для филиалов.
- Комплексные OptiX: Huawei представляет первый в отрасли ассортимент комплексных оптических сервисных модулей (OSU).
- Облачные глобальные сети WAN: Huawei определяет новейшие облачные глобальные сети WAN и выпускает маршрутизаторы серии NetEngine 8000, ориентированные на универсальную интеллектуальную платформу маршрутизаторов в облачную эпоху.
Решение для центров обработки данных (DC): четыре первых в отрасли продуктов и ассортиментов продукции, раскрывающих потенциал цифровых инноваций.
Компания Huawei специализируется на инновациях в инфраструктуре центров обработки данных, руководит развитием новых центров обработки данных, помогает предприятиям справляться с неопределенными угрозами, обеспечивает высочайшее качество обслуживания, имеет огромную и диверсифицированную вычислительную мощность, а также повышает экологичность, надежность и эффективность центров обработки данных.
Для крупных предприятий Huawei представляет первое в отрасли многослойное решение для защиты центров обработки данных от программ-вымогателей на базе сетевого взаимодействия с хранилищем, первый в отрасли унифицированный ассортимент продуктов DC DR с координацией хранения и оптических соединений (SOCC) и CloudEngine 16800-X, являющийся первым в отрасли коммутатором центров обработки данных, предназначенным для диверсификации вычислительных мощностей.
Для малого и среднего бизнеса Huawei выпускает OceanStor Dorado 2000 и OceanProtect X3000, являющиеся первой в отрасли комбинацией хранилищ начального уровня на основе активно-активной архитектуры.
Построение лучшего будущего для цифровой экономики вместе, с передовыми практиками.
Хуан Де Диос Наварро Кабальеро (Juan De Dios Navarro Caballero), советник провинции Аликанте (Испания), заявил следующее: «Разработанные компанией Huawei решение CloudFabric и полностью беспроводное решение для кампусных сетей на основе SDN обеспечивают автоматизацию сетей, интеллектуальную эксплуатацию и техническое обслуживание и повсеместную связь. Благодаря этим решениям правительственные учреждения провинции Аликанте в настоящее время более эффективны и обеспечивают более высокое качество обслуживания пользователей в сфере государственных услуг. В провинции наблюдается ускоренная цифровая трансформация наряду с развитием цифровой экономики».
Фейт Бёрн (Faith Burn), руководитель информационной службы южноафриканской компании Eskom, специализирующейся на электроэнергетике, поделилась методикой цифровой трансформации и практическим опытом компании. Она подчеркнула, что Eskom стремится сотрудничать с партнерами, которые могут помочь в реализации цифровой концепции компании, заявив следующее: «Очень важно найти партнеров, способных реализовать нашу цифровую концепцию. Компания Eskom хотела бы сотрудничать с производителями комплектного оборудования (OEM), такими как Huawei, для создания современной инфраструктуры ИКТ в сфере электроэнергетики с целью достижения всеобъемлющей цифровизации».
Руководитель отдела развития и управления партнерами компании Huawei Enterprise BG Стивен Чжу (Steven Zhu) заявил следующее: «Компания Huawei твердо намерена сотрудничать с партнерами, чтобы дополнять друг друга, мотивировать партнеров к активной поддержке клиентов и эффективно обслуживать клиентов вместе».
В перспективе Huawei продолжит инвестировать и внедрять инновации, работая совместно с клиентами и партнерами по всему миру в целях глубокой интеграции ИКТ, ускорения цифровой трансформации, стимулирования развития цифровой экономики и ускорения прихода интеллектуального мира в различных отраслях для создания новой ценности.
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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2012672/image_986294_75152296.jpg
SOURCE Huawei
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