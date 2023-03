MWC 2023: Huawei lança soluções inovadoras de rede simplificadas e Data Center para o mundo inteligente

BARCELONA, Espanha, 2 de Março de 2023 /PRNewswire/ -- Durante o Mobile World Congress de 2023 (MWC 2023), a Huawei realizou o bem-sucedido quinto Industry Digital Transformation Summit. Com base em requisitos e pontos problemáticos de eficiência de gerenciamento da rede empresarial, experiência de conexão, segurança de data center (DC) e poder de computação, a Huawei lançou uma nova série de soluções avançadas para redes simplificadas, com as quais os DCs podem construir uma base de rede sólida, levando ao desenvolvimento de novos DCs e liberando a inovação digital.

Em seu discurso de abertura, David Wang, diretor executivo do Conselho da Huawei, presidente do Conselho Administrativo de Infraestrutura de TIC, e presidente da Enterprise BG, disse: "A Huawei aprofundará nossas raízes no mercado empresarial e continuará a nossa busca pela inovação. Nós estamos prontos para usar tecnologias líderes e mergulhar fundo em cenários. Juntamente com nossos parceiros, nós permitiremos a digitalização do setor, ajudaremos PMEs a acessar a inteligência, e promoveremos o desenvolvimento sustentável, criando um novo valor juntos".

O uso de tecnologias digitais para avançar a um mundo mais inteligente

Bob Chen, vice-presidente da Huawei Enterprise BG, fez um discurso intitulado "A tecnologia digital lidera o caminho ao mundo inteligente". Segundo ele: "Arquimedes, um grande físico grego, disse: 'Dê-me um ponto de apoio e eu moverei a Terra'. A tecnologia digital é a ajuda certa para as indústrias se tornarem digitais. A Huawei irá focar em conectividade, computação, nuvem e outras tecnologias digitais. Nós continuaremos inspirando a inovação para habilitar a transformação digital do setor. Juntos, vamos construir um mundo totalmente conectado e inteligente! ".

Soluções de rede simplificadas: novos produtos para quatro campos, construindo uma sólida base de rede

A Huawei está empenhada em ajudar as empresas a construir redes de nuvem inteligentes com sinergia nuvem-rede, arquitetura simplificada e recursos de economia de energia, maximizando a produtividade digital e criando a melhor experiência. Nós seguiremos trabalhando com os clientes para construir uma infraestrutura de rede de última geração para melhor atender a todos os setores.

Campus inteligente: Huawei redefine redes de campus e lança o principal switch core da Next-Generation CloudEngine S16700, o primeiro AirEngine 8771-X1T Wi-Fi 7 AP em nível empresarial, além do primeiro produto 50 G PON OLT e terminal ótico.

Easy branch: Huawei lança a primeira solução simplificada e hiperconvertada de filial do setor.

Huawei lança a primeira solução simplificada e hiperconvertida de filial do setor. Single OptiX: Huawei lança o primeiro portfólio de produtos de unidade de serviço óptico (OSU) de ponta a ponta do setor.

Huawei lança o primeiro portfólio de produtos de unidade de serviço óptico (OSU) de ponta a ponta do setor. Cloud WAN: Huawei define um WAN em nuvem totalmente novo e lança os roteadores da série NetEngine 8000 orientados para a plataforma de roteador inteligente para todos os serviços na era da nuvem.

Solução DC: quatro produtos e portfólios pioneiros do setor, liberando o poder da inovação digital

A Huawei foca na inovação em infraestrutura de data center, lidera o desenvolvimento de novos data centers, ajuda as empresas a lidar com ameaças incertas, garante a melhor experiência de serviço, processa um poder de computação massivo e diversificado, e traz data centers mais ecológicos, mais confiáveis e mais eficazes.

Para grandes empresas, a Huawei lança a primeira solução de proteção contra ransomware DC de múltiplas camadas do setor, impulsionada por colaboração de armazenamento de rede, o primeiro portfólio unificado de produtos DC DR do setor com coordenação de armazenamento e conexão ótica (SOCC), e o CloudEngine 16800-X, que é o primeiro interruptor DC do setor projetado para oferecer um poder de computação diversificado.

Para as pequenas e médias empresas, a Huawei também lança o OceanStor Dorado 2000 e o OceanProtect X3000, que são a primeira combinação de armazenamento de nível básico do setor com base na arquitetura ativa-ativa.

Construção de um futuro melhor para a economia digital em conjunto e com as principais práticas.

Juan De Dios Navarro Caballero, vereador da província de Alicante, Espanha, declarou: "A solução CloudFabric baseada em SDN e a solução de rede de campus totalmente sem fio da Huawei permitem automação de rede, O&M inteligente e conectividade onipresente. Com essas soluções, os escritórios governamentais da província de Alicante são mais eficientes e oferecem uma melhor experiência de usuário para serviços públicos. A província viu uma transformação digital mais rápida juntamente com o desenvolvimento da economia digital".

Faith Burn, diretor de TI da Eskom, uma empresa sul-africana de energia elétrica, compartilhou a metodologia de transformação digital e a experiência prática da empresa. Ela enfatizou que a Eskom busca trabalhar com parceiros que ajudem a concretizar a visão digital da empresa, dizendo: "É muito importante encontrar parceiros capazes de concretizar nossa visão digital. A Eskom gostaria de colaborar com OEMs como a Huawei para construir uma infraestrutura avançada de TIC de eletricidade para alcançar uma digitalização abrangente".

Steven Zhu, presidente de desenvolvimento e gestão de parceiros da Huawei Enterprise BG, mencionou que "a Huawei está comprometida em trabalhar com parceiros para complementar uns aos outros, motivar os parceiros a apoiar os clientes de forma proativa e atender bem juntos".

No futuro, a Huawei seguirá investindo e inovando, trabalhando ao lado de clientes e parceiros globais para integrar a TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) profundamente, acelerar a transformação digital, promover o desenvolvimento da economia digital e acelerar a realização do mundo inteligente dentro das indústrias a fim de criar um novo valor.

