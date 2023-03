MWC 2023 : Huawei lance des solutions innovantes de réseau simplifié et de centre de données pour le monde intelligent

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lors du Mobile World Congress 2023 (MWC 2023), Huawei a organisé avec succès son 5e sommet sur la transformation numérique du secteur. En s'appuyant sur les exigences et les faiblesses de l'efficacité de la gestion des réseaux d'entreprise, de l'expérience de connexion, de la sécurité des centres de données (DC) et de la capacité de traitement, Huawei a dévoilé une nouvelle série de solutions de pointe pour les réseaux simplifiés avec lesquelles les DC peuvent construire une base de réseau solide, permettant de développer de nouveaux DC et de libérer l'innovation numérique.

Lors de son discours d'ouverture, David Wang, directeur exécutif du conseil d'administration de Huawei, président du conseil d'administration de l'infrastructure TIC et président de Enterprise BG, a déclaré : « Huawei va approfondir ses racines sur le marché des entreprises et poursuivre sa quête d'innovation. Nous sommes prêts à utiliser des technologies de pointe et à approfondir des scénarios. Avec nos partenaires, nous allons favoriser la numérisation du secteur, aider les PME à accéder à l'intelligence et promouvoir le développement durable en créant ensemble une nouvelle valeur. »

L'utilisation des technologies numériques pour évoluer vers un monde plus intelligent

Bob Chen, vice-président de Huawei Enterprise BG, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « La technologie numérique ouvre la voie au monde intelligent ». Il a mentionné Archimède, un grand physicien grec qui avait dit : « Donnez-moi un endroit où me tenir et je ferai bouger la terre. » Bob Chen a ajouté : « La technologie numérique est le moyen idéal pour nous d'aider les industries à passer au numérique. Huawei se concentrera sur la connectivité, l'informatique, le cloud et d'autres technologies numériques. Nous continuerons à inspirer l'innovation pour stimuler la transformation numérique du secteur. Construisons ensemble un monde intelligent et entièrement connecté ! »

Des solutions réseau simplifiées : de nouveaux produits pour quatre domaines, la construction d'une base réseau solide

Huawei s'engage à aider les entreprises à construire des réseaux en cloud intelligents avec une synergie cloud-réseau, une architecture simplifiée et des fonctions d'économie d'énergie, afin de maximiser la productivité numérique et de créer l'expérience ultime. Nous continuerons à travailler avec nos clients pour construire une infrastructure réseau de nouvelle génération afin de proposer de meilleurs services à toutes les industries.

Campus intelligent : Huawei redéfinit les réseaux de campus et lance le commutateur central phare d'entreprise de nouvelle génération CloudEngine S16700, le premier AP Wi-Fi 7 d'entreprise AirEngine 8771-X1T, ainsi que le premier produit OLT et terminal optique 50G PON.

Simplicité pour les filiales : Huawei lance la première solution simplifiée pour les filiales hyper-convergées du secteur.

OptiX unique : Huawei lance le premier portefeuille de produits d'unité de service optique (OSU) de bout en bout du secteur.

Cloud WAN : Huawei définit un tout nouveau WAN en cloud et lance les routeurs de la série NetEngine 8000 orientés vers la plateforme de routeur intelligent multiservice à l'ère du cloud.

Solution pour DC : quatre produits et portefeuilles de produits inédits dans le secteur qui libèrent la puissance de l'innovation numérique

Huawei met l'accent sur l'innovation en matière d'infrastructure de centres de données, dirige le développement de nouveaux centres de données, aide les entreprises à faire face aux menaces incertaines, garantit une expérience de service ultime, gère une capacité de traitement massive et diversifiée, et apporte aux centres de données plus d'écologie, plus de fiabilité et plus d'efficacité.

Pour les grandes entreprises, Huawei lance la première solution de protection multi-niveaux contre les ransomware DC du secteur, fruit de la collaboration entre le réseau et le stockage, la première gamme de produits unifiés DC DR du secteur qui comprend le stockage et la coordination des connexions optiques (SOCC) et CloudEngine 16800-X qui est le premier commutateur DC du secteur conçu pour une puissance informatique diversifiée.

Pour les PME, Huawei lance également OceanStor Dorado 2000 et OceanProtect X3000 qui sont la première combinaison de stockage d'entrée de gamme du secteur basée sur l'architecture actif-actif.

Construire un avenir meilleur pour l'économie numérique, ensemble, avec des pratiques de pointe

Juan De Dios Navarro Caballero, conseiller de la province d'Alicante, en Espagne, a indiqué : « La solution CloudFabric basée sur le SDN et la solution de réseau de campus sans fil de Huawei permettent une automatisation du réseau, un O&M intelligent et une connectivité omniprésente. Grâce à ces solutions, les bureaux gouvernementaux de la province d'Alicante sont désormais plus efficaces et offrent une meilleure expérience utilisateur pour les services publics. La province a connu une transformation numérique plus rapide tout en développant l'économie numérique. »

Faith Burn, DPI d'Eskom, une compagnie d'électricité sud-africaine, a partagé la méthodologie de transformation numérique de l'entreprise et son expérience pratique. Elle a souligné le fait qu'Eskom entendait travailler avec des partenaires susceptibles de l'aider à concrétiser sa vision numérique, en déclarant : « Il est très important de trouver des partenaires capables de concrétiser notre vision numérique. Eskom aimerait collaborer avec des équipementiers comme Huawei pour construire une infrastructure électrique TIC de pointe afin de mener à bien une numérisation complète. »

Steven Zhu, président du développement et de la gestion des partenaires de Huawei Enterprise BG, a mentionné que « Huawei s'engageait à travailler avec ses partenaires dans un esprit de complémentarité, à les motiver pour qu'ils aident les clients de manière proactive, et à offrir ensemble un service de qualité aux clients. »

À l'avenir, Huawei continuera d'investir et d'innover en travaillant aux côtés de ses clients et partenaires mondiaux pour intégrer de manière approfondie les TIC, accélérer la transformation numérique, promouvoir le développement de l'économie numérique et accélérer la concrétisation du monde intelligent au sein des industries, afin de créer une nouvelle valeur.

