Feb 27, 2023, 13:31 ET
MWC 2023: Huawei Enterprise BG представит инновационные продукты и решения для более интеллектуального и сетевого мира
БАРСЕЛОНА (Испания), 27 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei Enterprise BG, реализующая миссию по созданию цифровой инфраструктуры, созданию новых ценностей для отрасли, представила инновационные продукты и решения на выставке Mobile World Congress (MWC) 2023 года. Модель BG будет работать более чем с 2 500 отраслевыми клиентами, партнерами и лидерами общественного мнения по всему миру в целях внедрения инноваций и обмена опытом в области цифрового преобразования в целях открытия новых возможностей и построения интеллектуального мира с использованием цифровых технологий, что создает дополнительные коммерческие ценности.
Huawei Enterprise BG активно занимается цифровым преобразованием отрасли, инновациями в области цифровой инфраструктуры и партнерскими экосистемами. В ходе выставки будут представлены звездные продукты и передовые решения для государственных и корпоративных рынков. Каждое экспонируемое решение тщательно адаптируется к его конкретному сценарию. Параллельно Huawei также проведет 5-й Саммит по цифровой трансформации отрасли.
Разработка решений для более чем 30 сценариев в 10 отраслях, обеспечивающих цифровую производительность
Компания Huawei сотрудничает с партнерами в разработке инновационных решений на основе отраслевых сценариев, подчеркивающих идеи Huawei и новаторские усилия в области цифровых технологий и решений, помогающих клиентам перейти на цифровые технологии.
- Что касается государственных услуг, то Huawei представит решение Smart Classroom 2.0, являющееся ярким новым примером информатизации образования.
- Что касается финансовой отрасли, то Huawei выпустит модель Financial Digital Human Solution для ускорения технологических инноваций и их применения в шести областях, помогая финансовым клиентам реагировать на изменения и повышать производительность.
- В ответ на вызовы, с которыми столкнется будущая электроэнергетическая система, Huawei выпустит решения для распределения электроэнергии IoT, интеллектуального контроля подстанций, беспроводной кампусной сети и интеллектуальных ветроэнергетических сетей для поддержки цифровой трансформации электроэнергетических предприятий.
- Для решения проблем, связанных с охватом сетей в горнодобывающих районах, Huawei совместно с клиентами работает над запуском первого в мире интеллектуального алмазодобывающего проекта 5G-oriented.
Инновации в области цифровой инфраструктуры: создание прочного сетевого фундамента для центров обработки данных будущего
Datacom: Huawei ставит своей целью создание упрощенных сетей с высочайшим пользовательским интерфейсом для цифровых офисов, производства и преобразования. Она выпустит 10-звездочную продукцию и модернизирует три решения:
- Выпуск нового флагманского коммутатора ядра предприятия CloudEngine S16700 и первой в отрасли точки доступа Wi-Fi 7 корпоративного класса AirEngine 8771-X1T.
- Выпуск серии CloudEngine 16800-X - первого коммутатора центра обработки данных с диверсифицированными вычислительными мощностями.
- Обновление кампусной сети CloudCampus 3,0.
- Модернизация сетевого решения для центров обработки данных CloudFabric, чтобы взять на себя ведущую роль в обеспечении автономного вождения L3.5 +.
- Обновление сетевого решения CloudWAN 3,0. Новое решение с трехслойной простой архитектурой перестраивает сеть облачных зон для обеспечения максимального взаимодействия.
Оптическая: Huawei выпустит следующие продукты и решения для оптической отрасли:
- Первый в отрасли продукт 50G PON, создающий кампусную сеть нового поколения для Wi-Fi 7.
- Первая в отрасли промышленная оптическая сеть без потерь для безопасной и надежной сети связи.
- Первый в отрасли всеобъемлющий ассортимент продукции OSU, обеспечивающий прочную и надежную промышленную базу оптической связи.
Хранилище: Huawei выпустит OceanStor Dorado 2000 и OceanProtect X3000 - первые в отрасли портфели хранилищ начального уровня на основе активной архитектуры для малых и средних предприятий, что позволит им пользоваться простым хранилищем и быстрой доставкой.
Ассортимент продукции: Huawei также представит инновационные ассортименты продукции, включая:
- Первое в отрасли многоуровневое решение для предотвращения вымогательства для центров обработки данных с «совместной работой сети и хранилища». Данное решение включает в себя две линии защиты и шесть уровней безопасности для защиты данных.
- Первое в отрасли централизованное решение для аварийного восстановления для центров обработки данных с «оптическим сотрудничеством», обеспечивающее нулевое прерывание и плавное восстановление критически важных сервисов.
Партнерская экосистема: объединять и развивать партнеров для создания устойчивой партнерской экосистемы
Huawei и партнеры увеличат инвестиции в совместное развитие рынка, создание возможностей, маркетинг и пр. в целях привлечения более способных партнеров и поддержки цифрового успеха клиентов. В ходе выставки Huawei представит бизнес-модель «Three Trees», нацеленную на подготовку инновационных и ориентированных на прикладные цели специалистов в области ИКТ за счет создания надежных экосистем талантливых кадров для учителей и учащихся, непрерывного образования и отраслевых практиков.
В перспективе Huawei продолжит лидировать в области внедрения инноваций в области цифровой инфраструктуры, адаптироваться к меняющимся сценариям, сотрудничать с партнерами в целях содействия цифрового преобразования в различных отраслях, а также помогать малым и средним предприятиям перейти на цифровые технологии и создавать дополнительные коммерческие ценности.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2009916/image_1.jpg
SOURCE Huawei
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