MWC 2023: Huawei Enterprise Business Group (BG) zaprezentuje innowacyjne produkty i rozwiązania stworzone z myślą o inteligentniejszym i lepiej połączonym świecie

BARCELONA, Hiszpania, 27 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Huawei Enterprise BG prezentuje innowacyjne produkty i rozwiązania podczas targów Mobile World Congress (MWC) 2023 w ramach misji pionierskiego rozwoju infrastruktury cyfrowej i kreowania nowej wartości dla branży. Grupa biznesowa współpracować będzie z ponad 2,5 tysiącami branżowych klientów, partnerów i liderów opinii na całym świecie w zakresie tworzenia innowacji i wymiany doświadczeń dotyczących transformacji cyfrowej, aby otwierać nowe możliwości i budować inteligentny świat przy użyciu technologii cyfrowych, zwiększając przy tym korzyści biznesowe.

Huawei Enterprise BG at MWC 2023

Huawei Enterprise BG jest głęboko zaangażowana w transformację cyfrową różnych branż, innowacje w infrastrukturze cyfrowej i ekosystemy partnerskie. Podczas targów zaprezentuje swoje flagowe produkty i wiodące prym rozwiązania do zastosowań w sektorze rządowym i biznesowym. Każde z nich opracowano z myślą o określonym scenariuszu zastosowania. Jednocześnie Huawei będzie gospodarzem piątej edycji Szczytu Branżowej Transformacji Cyfrowej (Industry Digital Transformation Summit).

Rozwiązania obejmujące ponad 30 scenariuszy zastosowania w 10 branżach, uwolnienie cyfrowej produktywności

Huawei współpracuje z partnerami nad tworzeniem innowacyjnych rozwiązań branżowych uwzględniających różne scenariusze zastosowania, które stanowią odzwierciedlenie koncepcji i innowacyjności Huawei w obszarze technologii cyfrowych, rozwiązań wspierających klientów w procesie cyfryzacji.

Jeśli chodzi o usługi publiczne, Huawei wprowadzi rozwiązanie Smart Classroom 2.0 będące najświeższym przykładem informatyzacji w edukacji.

Z kolei z myślą o branży finansowej Huawei stworzyła Financial Digital Human Solution - rozwiązanie mające na celu przyspieszyć innowacje technologiczne i wdrażanie technologii w sześciu obszarach, aby ułatwić klientom z branży finansowej reagowanie na zmiany i zwiększanie produktywności.

W odpowiedzi na wyzwania, przed którymi w przyszłości stać będzie system energetyczny, Huawei dostarczy rozwiązania wspierające cyfryzację przedsiębiorstw energetycznych, w tym bazującą na internecie rzeczy (IoT) dystrybucję energii elektrycznej, inteligentne kontrole podstacji, bezprzewodowe sieci kampusowe oraz inteligentne sieci energii wiatrowej.

Z kolei problem zasięgu sieci na terenach górniczych Huawei rozwiązać chce poprzez wdrożenie - we współpracy z klientami - pierwszego na świecie bazującego na 5G projektu inteligentnej kopalni diamentów.

Innowacje w infrastrukturze cyfrowej: rozbudowany fundament sieciowy dla centrów danych przyszłości

Transmisja danych: Huawei planuje zbudować uproszczone sieci na potrzeby cyfrowego biura oraz produkcji i transformacji cyfrowej, które zagwarantują najwyższy komfort użytkowania. W ofercie firmy pojawi się 10 nowych flagowych produktów, a ponadto zaktualizowane zostaną trzy rozwiązania. Plany obejmują:

premierę nowego przełącznika rdzeniowego dla przedsiębiorstw CloudEngine S16700 oraz pierwszego w branży wewnętrznego punktu dostępowego klasy biznesowej Wi-Fi 7 AirEngine 8771-X1T;

premierę serii CloudEngine 16800-X - pierwszego przełącznika centrum danych o zróżnicowanej mocy obliczeniowej;

aktualizację sieci kampusowej w chmurze CloudCampus 3.0;

aktualizację rozwiązania sieciowego dla centrum danych Easy CloudFabric w celu osiągnięcia poziomu L3.5+ autonomizacji pojazdów;

aktualizację rozwiązania sieciowego CloudWAN 3.0; nowe rozwiązanie z trójwarstwową uproszczoną architekturą redefiniuje rozległą sieć komputerową w chmurze, zapewniając najwyższy poziom połączenia sieciowego.

Branża optyczna: Dla branży optycznej Huawei przygotowała następujące produkty i rozwiązania:

pierwszy w branży produkt z zakresu pasywnej sieci optycznej (50G PON) na potrzeby stworzenia sieci kampusowej nowej generacji dla Wi-Fi 7;

pierwszą w branży bezstratną sieć optyczną zapewniającą bezpieczną i niezawodną komunikację;

pierwszy w branży portfel produktów z zakresu optycznych jednostek serwisowych End-to-End, które zapewnią niezawodną bazę komunikacji optycznej w zastosowaniach przemysłowych.

Przechowywanie danych: Huawei poszerzy swoją ofertę o OceanStor Dorado 2000 i OceanProtect X3000, pierwsze w branży portfele rozwiązań Entry-Level w zakresie przechowywania danych, które bazują na architekturze Active-Active, przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw z myślą o uproszczeniu przechowywania danych i przyspieszeniu ich przesyłania.

Portfel produktów: na rynku pojawią się też kolejne portfele innowacyjnych produktów, w tym:

pierwsze w branży wielowarstwowe rozwiązanie przeciwdziałające oprogramowaniu ransomware przeznaczone dla centrów danych, które obejmuje „współpracę w zakresie przechowywania danych w sieci". W rozwiązaniu zastosowano dwie linie obrony i sześć warstw zabezpieczeń dla ochrony danych.

pierwsze w branży rozwiązanie w dziedzinie odtwarzania awaryjnego dla centrów danych, które obejmuje „współpracę w zakresie optycznego przechowywania danych", eliminując zakłócenia i zapewniając płynne odtwarzanie danych niezbędnych dla funkcjonowania kluczowych usług.

Ekosystem partnerski: Nawiązywanie i rozwój współpracy z partnerami w celu wspólnego budowania ekosystemów partnerskich

Razem z partnerami Huawei zwiększy inwestycje we wspólny rozwój rynku, wsparcie sprzedaży, marketingu i innych obszarów, aby pozyskiwać do współpracy kolejnych wartościowych partnerów i wspierać klientów w pomyślnej cyfryzacji. Podczas targów swoją premierę będzie miał stworzony przez Huawei model pozyskiwania i rozwoju utalentowanych pracowników „Three Trees" („Trzy Drzewa"). Zakłada on szkolenie odznaczających się innowacyjnością specjalistów ICT w dziedzinie aplikacji w ramach rozbudowanego ekosystemu talentów na rzecz nauczycieli i uczniów, kształcenia ustawicznego i praktyków branżowych.

W przyszłości Huawei zamierza w dalszym ciągu odgrywać czołową rolę jako innowator w obszarze infrastruktury cyfrowej, dostosowując rozwiązania do zmieniających się scenariuszy zastosowania, jak również wspierać - wspólnie z partnerami - transformację cyfrową w różnych branżach, pomagając małym i średnim przedsiębiorstwom w realizacji tego procesu i przekuciu go na dodatkowe korzyści.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2009916/image_1.jpg

