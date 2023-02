MWC 2023: Huawei Enterprise BG apresentará produtos e soluções inovadoras para um mundo mais inteligente e conectado

BARCELONA, Espanha, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- AHuawei Enterprise BG, buscando a missão de liderar o desenvolvimento de infraestrutura digital, gerar novos valores para o setor, mostrar produtos e soluções inovadoras na Mobile World Congress (MWC) de 2023. O BG trabalhará com mais de 2.500 clientes globais, parceiros e líderes do setor para inovar e compartilhar experiências em transformação digital para abrir novas possibilidades e construir um mundo inteligente com tecnologias digitais, gerando mais valor comercial.

Huawei Enterprise BG no MWC 2023 (PRNewsfoto/Huawei)

A Huawei Enterprise BG tem se envolvido profundamente na transformação digital do setor, inovação em infraestrutura digital e ecossistemas de parceiros. Durante a exposição, ela apresentará produtos brilhantes e soluções inovadoras para os mercados empresariais e governamentais. Cada solução exibida foi cuidadosamente adaptada ao seu cenário específico. Paralelamente, a Huawei também aparecerá na 5ª edição do Industry Digital Transformation Summit.

Desenvolver soluções para mais de 30 cenários dentro de 10 setores, Desencadeando a produtividade Digital

A Huawei vem trabalhando com parceiros para desenvolver soluções inovadoras baseadas em cenários do setor que destacam as ideias e os esforços de inovação da Huawei em tecnologias digitais, soluções que ajudam os clientes a se tornarem digitais.

Em termos de serviços públicos, a Huawei lançará a solução Smart Classroom 2.0, um novo exemplo brilhante de informatização para educação.

Quanto ao setor financeiro, a Huawei lançará o Financial Digital Human Solution para acelerar a inovação tecnológica e sua aplicação em seis áreas, ajudando os clientes financeiros a responder às mudanças e a melhorar a produtividade.

Em resposta aos desafios enfrentados pelos futuros sistemas de energia elétrica, a Huawei lançará o sistema IoT de distribuição de energia, inspeção inteligente de subestações, redes de campo sem fio, e soluções inteligentes de redes de energia eólica para apoiar a transformação digital de empresas de energia elétrica.

Para abordar os pontos problemáticos relacionados à cobertura de rede em áreas de mineração, a Huawei trabalhou com clientes para lançar o primeiro projeto de mina de diamantes inteligentes orientada via rede 5G do mundo.

Inovação em infraestrutura digital: construir uma base de rede robusta para Data Centers do futuro

Datacom: A Huawei tem como objetivo construir redes simplificadas com a melhor experiência de usuário para escritórios digitais, produção e transformação. Ela lançará produtos 10 estrelas e atualizará três soluções:

Lançamento do novo core switch empresarial CloudEngine S16700 e o primeiro Wi-Fi 7 AP de classe corporativa do setor, o AirEngine 8771-X1T.

Lançamento da série CloudEngine 16800-X, o primeiro switch de Data Center com capacidade de computação diversificada.

Atualização da rede de cloud campus CloudCampus 3.0.

Atualiza a solução de redes Data Center Easy CloudFabric para assumir a liderança para alcançar a direção autônoma L3.5 +.

Atualiza a solução de rede CloudWAN 3.0. A nova solução com arquitetura simples de três camadas redefine a rede de área ampla em nuvem para a melhor experiência de interconexão.

Óptico: a Huawei lançará os seguintes produtos e soluções para o setor óptico:

O primeiro produto 50G PON do setor a criar uma rede de campo de última geração para o Wi-Fi 7.

A primeira solução de rede óptica industrial sem perdas do setor para uma rede de comunicações segura e confiável.

O primeiro portfólio de produtos OSU de ponta a ponta do setor para uma base de comunicação óptica industrial robusta e confiável.

Armazenamento: A Huawei lançará o OceanStor Dorado 2000 e o OceanProtect X3000, os primeiros portfólios de armazenamento em nível básico do setor com base em uma arquitetura active-active, para SMEs, permitindo que eles desfrutem de um armazenamento simples e uma entrega rápida.

Portfólio de produtos: a Huawei também lançará portfólios de produtos inovadores, incluindo:

A primeira solução em múltiplas camadas do setor para prevenção de Ransomwares para Data Centers com "colaboração de armazenamento de rede". A solução incorpora duas linhas de defesa e seis camadas de proteção para poder proteger a segurança dos dados.

A primeira solução centralizada do portfólio de produtos do setor para recuperação por desastres em data centers com "colaboração de armazenamento-óptica" que garante zero interrupções e uma recuperação tranquila de serviços críticos.

Ecossistema de parceiros: Reúna e desenvolva parceiros para juntos construir um ecossistema de parceiros sustentável

A Huawei e os parceiros aumentarão o investimento no desenvolvimento, capacitação, marketing e muito mais, para atrair parceiros mais capazes e apoiar o sucesso digital dos clientes. Durante a exposição, a Huawei lançará o modelo de talento de negócios "Three Trees", que visa treinar especialistas em TIC (Tecnologias da informação e comunicação) inovadores e orientados para aplicações, construindo ecossistemas robustos de talentos para professores e estudantes, educação para toda a vida e profissionais do setor.

No futuro, a Huawei continuará liderando a inovação em infraestrutura digital, adaptando-se a cenários em constante mudança, trabalhando com parceiros para facilitar a transformação digital em vários setores e ajudando pequenas e médias empresas a se tornarem digitais e assim gerar mais valor para os negócios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2010126/image_1.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei