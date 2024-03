MWC 2024 : UCLOUDLINK présente des solutions innovantes pour une meilleure connexion permettant une vie meilleure

BARCELONE, Espagne, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- Lors du très attendu Mobile World Congress 2024 (MWC 2024) qui s'est tenu du 26 au 29 février, UCLOUDLINK (NASDAQ: UCL), le premier et principal marché mondial destiné au partage du trafic de données mobiles, a dévoilé une suite de solutions qui redéfinissent les références de l'industrie en matière de connectivité et d'innovation. Cette présentation souligne l'engagement d'UCLOUDLINK à l'égard de sa nouvelle vision inspirante - Better Connection Empowers Better Life (Une meilleure connexion pour une meilleure vie).

Leader dans le domaine des terminaux Wi-Fi portables, UCLOUDLINK a constamment innové avec sa technologie SIM cloud unique, facilitant les connexions dans plus de 200 pays et régions avec plus de 350 opérateurs mobiles de 3G, 4G et 5G. Cette année, UCLOUDLINK a franchi une étape importante en introduisant une solution révolutionnaire de CPE à double bande de qualité professionnelle.

Lors du MWC 2024, au stand #6C73 dans le hall 6 de Fira Gran Via Barcelona, UCLOUDLINK a présenté cette solution de sauvegarde dynamique qui maintient le réseau fort même lorsque la ligne de fibre optique tombe en panne ou est perturbée à un public mondial, en mettant en évidence l'un de ses produits mobiles à large bande, GuardFlex Pro, le routeur CPE à double bande le plus fiable au monde. Le GuardFlex Pro prend en charge les réseaux fixes locaux ainsi que les réseaux mobiles multiples de tous les principaux opérateurs. Il offre une sélection intelligente des réseaux avec un fonctionnement gérable. Le routeur fournit des options de sauvegarde à froid et à chaud avec une commutation transparente. En outre, il prend en charge les configurations de réseau série et parallèle, ce qui le rend simple à configurer.

Le Numen Air, un terminal Wi-Fi portable 5G de premier plan, a également été exposé pendant l'événement de quatre jours. Il s'agit de la première couverture réseau 5G à pleine vitesse au monde, spécialement conçue pour les utilisateurs professionnels. Il offre des expériences 5G transparentes dans 55 pays et régions, avec une sélection intelligente des réseaux et une commutation automatique entre plusieurs opérateurs mobiles locaux. De plus, sa couverture mondiale couvre plus de 200 pays et régions.

L'exposition a également présenté KeyConnect, le point d'accès Wi-Fi 4G portable le plus léger au monde. Il assure un fonctionnement continu pendant 4 heures, économisant intelligemment la puissance jusqu'à 8 heures d'utilisation et il dispose d'un positionnement GPS pour une assistance de voyage pratique. En outre, sa couverture mondiale s'étend dans plus de 200 pays et régions et réseaux de plus de 350 opérateurs.

En plus de la solution haut débit mobile, UCLOUDLINK a également présenté ses trois autres gammes de produits aux participants, y compris la solution All SIM et les solutions GlocalMe Life et IoT.

« Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde des solutions de connectivité, en offrant au marché et aux utilisateurs finaux un accès inégalé grâce à nos solutions uniques et révolutionnaires. Avec le soutien de nos 2 100 partenaires mondiaux, nous sommes prêts à étendre notre présence sur le marché avec nos quatre principales lignes de produits », a déclaré Chaohui Chen, PDG d'UCLOUDLINK.

Parmi les quatre principales gammes de produits, la solution All SIM devrait changer la donne en matière de connectivité mobile. « All SIM » est une solution qu'UCLOUDLINK vient de lancer lors du MWC 2024. Cette approche innovante transforme les solutions SIM traditionnelles en utilisant une technologie unique pour fournir un service « All SIM », qui élimine les limitations imposées par les restrictions des opérateurs.

La solution IoT facilite la connectivité IoT transparente, éliminant le besoin de refonte ou de redéveloppement du matériel. S'appuyant sur des modules intelligents propriétaires et tiers compatibles avec la plate-forme de chipset grand public, elle peut être déployée de manière transparente via une pré-installation logicielle, permettant aux terminaux d'accéder instantanément au réseau des opérateurs locaux du monde entier.

Ces solutions sont toutes étayées par l'objectif fondamental d'UCLOUDLINK : « Better Connection Empowers Better Life ». UCLOUDLINK vise à permettre à chacun de profiter d'une vie plus intelligente et plus pratique grâce à ses connexions de données fiables et de haute qualité.

À propos de UCLOUDLINK GROUP INC.

UCLOUDLINK est le premier et plus important marché mondial destiné au partage du trafic de données mobiles, ainsi que le premier à transposer le modèle de l'économie du partage dans l'industrie des télécommunications. Ses produits et services offrent des propositions de valeur uniques aux utilisateurs de données mobiles, aux entreprises de téléphones et d'appareils intelligents, aux opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO) et aux opérateurs de réseaux mobiles (MNO). Tirant parti de sa technologie et de son architecture innovantes de SIM dans le cloud, l'entreprise a redéfini l'expérience de connectivité des données mobiles en permettant aux utilisateurs d'accéder à des volumes de trafic de données mobiles alloués par les opérateurs au marché de UCLOUDLINK, tout en fournissant une connectivité fiable, des vitesses élevées et des prix concurrentiels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.ucloudlink.com/