MWC Barcelona 2023: a Huawei diz que a cooperação no setor é necessária para acelerar a prosperidade do 5G

BARCELONA, Espanha, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O presidente da Huawei Carrier Business Group, Li Peng, fez um discurso de abertura hoje no MWC Barcelona 2023 sobre como reimaginar os negócios 5G, reforçar a cobertura 5G e reinventar as tecnologias 5G. Em seu discurso, Li Peng apresentou informações sobre a experiência do usuário e o desenvolvimento recente do 5G. Ele disse que o setor precisa trabalhar em conjunto para acelerar a prosperidade da nova geração de tecnológica de conectividade móvel.

Acelerar a prosperidade do 5G por meio da inovação ininterrupta

Li Peng, presidente da Carrier Business Group da Huawei, faz um discurso de abertura na reunião de cúpula do GSMA

O 5G se desenvolveu rapidamente desde que entrou em uso comercial há três anos. Até o final de 2022, mais de 1 bilhão de usuários de 5G haviam assistido à transmissões em alta definição dos principais eventos esportivos internacionais e mais de 10 milhões de residências já contavam com acesso à banda larga 5G. "O 5G levou apenas três anos para alcançar o progresso que o 4G teve em cinco anos. Desse ponto de vista, o 5G já alcançou o sucesso", disse Li Peng.

No entanto, a cobertura 5G ainda mostra grandes diferenças entre regiões e países. Alguns consumidores esperam uma experiência melhor, enquanto a transformação digital do setor industrial exige mais. "Para alcançar maior sucesso do 5G, o setor precisa reimaginar os negócios 5G, reforçar a cobertura e reinventar as tecnologias 5G", observou Li Peng.

Reimaginar os negócios 5G para impulsionar a inovação centrada na experiência

O verdadeiro valor do 5G está enraizado no desejo natural das pessoas por melhores experiências. Uma pesquisa recente descobriu que a dopamina que o cérebro humano produz ao assistir a um vídeo HD de três minutos é igual à quantidade produzida durante uma corrida de 30 minutos.

À medida que os recursos da rede melhoram, os usuários podem assistir vídeos em maior definição e de mais pontos de vista, criando um novo padrão para experiências de próxima geração. 70% dos usuários já estão dispostos a pagar por melhores experiências 5G. Isso significa que as operadoras podem adotar o modelo de rede como serviço (NaaS) para promover um ecossistema mais próspero de aplicativos e conteúdo 5G.

Com capacidades de rede mais fortes, as operadoras também poderão expandir ainda mais os mercados de uso doméstico e de PMEs. Ainda existem 200 milhões de cabos de banda larga coaxiais de cobre que precisam urgentemente de atualização em todo o mundo e mais de 60 milhões de PMEs desejam acesso a serviços de linhas dedicadas. Uma operadora europeia já havia alcançado um Net Promoter Score (NPS) acima de 90% e aumentou sua ARPU (Receita Média por Usuário) em mais de 60% ao fornecer 5G FWA (Acesso Fixo sem Fio).

Reforçar a cobertura 5G para proporcionar melhores experiências a mais usuários

A cobertura 5G mais ampla está ajudando as operadoras a monetizar melhor a experiência. Isso é bem evidenciado pelas 20 principais operadoras do mundo em implantação de rede 5G, que alcançaram ARPU e crescimento de receita significativamente maiores do que a média global no ano passado.

As operadoras globais estão pensando mais em como estender a cobertura 5G de áreas externas para áreas internas e de áreas urbanas para áreas suburbanas e rurais. Ao aumentar a cobertura das estações rádio base 5G e permitir que os sinais penetrem em mais paredes e edifícios, eles podem ajudar mais usuários a aproveitar melhores experiências.

Reinventar as tecnologias 5G para novos avanços na capacidade e cobertura da rede

A inovação nos equipamentos de estação rádio base 5G também seria necessária para fornecer uma cobertura mais profunda. Nessa linha, em 2022, a Huawei lançou o MetaAAU, sua AAU (unidade de processamento ativo de antenas) de terceira geração para estações rádio base 5G. Comparado com sua contraparte da geração anterior, o MetaAAU oferece capacidade e cobertura cerca de 30% maiores, tornando-o uma escolha privilegiada para operadoras que buscam uma cobertura 5G mais profunda.

Este ano, a Huawei também lançou seu Meta BladeAAU, permitindo uma implantação simplificada de redes 2G, 3G, 4G e 5G em um único poste.

De 5G a 5.5G: capacidades 10 vezes maiores para oportunidades 100 vezes maiores

Pensando no futuro, as operadoras líderes agora trabalham em estreita colaboração com o 3GPP para avançar o padrão 5G e dar o salto para 5.5G.

O 5.5G se expandirá no 5G, mas será mais rápido, mais automatizado e mais inteligente, e oferecerá suporte a mais bandas de frequência.

O 5.5G fornecerá recursos de rede 10 vezes maiores, o que se traduzirá em 100 vezes mais oportunidades. Vídeo com ponto de vista livre, nuvem corporativa, redes privadas móveis, IoT passiva e detecção e comunicação integradas se desenvolverão rapidamente graças a esses avanços no 5G.

Ao final de seu discurso, Li Peng enfatizou que todos os parceiros do setor precisarão trabalhar juntos e inovar sem parar para acelerar esse salto na prosperidade do 5G.

Huawei no MWC 2023

O MWC Barcelona 2023 acontece de 27 de fevereiro a 2 de março em Barcelona, na Espanha. A Huawei apresenta seus produtos e soluções no estande 1H50 no Fira Gran Via Hall 1. Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e formadores de opinião, mergulhamos em tópicos como sucesso comercial 5G, oportunidades com 5.5G, desenvolvimento verde, transformação digital e nossa visão de usar o plano de negócios GUIDE para estabelecer as bases para o 5.5G e aproveitar o sucesso do 5G para uma prosperidade ainda maior.

Sobre a Huawei

A Huawei é líder global de infraestrutura para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes. Há 25 anos no país, a Huawei está no Brasil para o Brasil e quer se tornar cada vez mais uma importante parceira na transformação digital e na contribuição com tecnologias sustentáveis para a sociedade brasileira.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2013743/MWC2023___PR_2.jpg

