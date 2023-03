MWC Barcelona 2023: Huawei defende acelerar rumo a um mundo inteligente

SÃO PAULO, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Presidente do Carrier Business Group da Huawei, Li Peng, falou no dia 26 de fevereiro, durante o Fórum MWC Barcelona 2023 da Huawei, sobre como o 5G estava abrindo as portas para um mundo inteligente, e como o salto para 5.5G seria um marco importante ao longo desta jornada. Li Peng enfatizou que o setor precisa trabalhar em conjunto para avançar mais rapidamente em direção a um mundo de banda ultra larga, verde e inteligente, e que o modelo de negócios GUIDE da Huawei pode ajudar a estabelecer a base para essa importante conquista.

Li Peng, Presidente do Carrier Business Group& da Huawei, faz um discurso de abertura

Os mundos físico e digital parecem estar cada vez mais próximos, à medida que os efeitos da transformação digital e inteligente se tornam cada vez mais aparentes em nossos locais de trabalho, nossas casas e nossas vidas pessoais. Muitas operadoras responderam à crescente demanda por experiências de alta qualidade e maior produtividade nessas áreas, impulsionando o setor de TIC.

Connectivity+ é a chave para o desenvolvimento próspero do 5G

Até o final de 2022, mais de 230 redes 5G já haviam sido implantadas comercialmente, atendendo a mais de um bilhão de usuários de 5G e uma infinidade de dispositivos 5G. O 5G promoveu o rápido desenvolvimento do setor de TIC. No mercado de consumo, as operadoras já vêm inovando para ampliar o "Connectivity+".

À medida que os recursos do 5G continuam a se aprimorar, as principais operadoras da Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio se esforçaram para desenvolver diferentes tipos de serviços digitais. Algumas operadoras convergiram a conectividade com serviços OTT locais, o que lhes permite alcançar o sucesso compartilhado. Essas ofertas agregam conectividade e serviços digitais, como redes sociais, ajudando-as a crescer e se tornarem provedores de completos serviços digitais.

O mercado de usuários domésticos também se tornou uma área onde as operadoras podem gerar mais valor à medida que a penetração do 5G e da fibra continua a crescer. Desta forma, as operadoras estão ampliando a "Connectivity+" para oferecer melhores experiências, melhores serviços e O&M (operação e manutenção) mais eficiente. Os serviços premium de banda larga doméstica, como 5G FWA e 10G PON, expandiram-se mais rapidamente do que o esperado, ajudando operadoras em regiões como a Europa e o Oriente Médio a aumentar em 30% a 60% a ARPU (Receita Média por Usuário).

Tecnologias de uso geral como 5G, IA e computação em nuvem estão impulsionando a transformação digital do setor industrial e trazendo novas oportunidades estratégicas. Os clientes corporativos precisam de mais portfólios de ofertas, e as operadoras precisam reforçar a "Connectivity+". Uma operadora chinesa combinou conectividade com nuvem, IA, segurança e serviços de plataforma para expandir para novos mercados e aumentar em mais de 20% sua receita de transformação digital industrial em 2022.

Daqui para a frente, as operadoras continuarão a melhorar seus recursos de rede para fornecer experiências mais garantidas. As operadoras estão, portanto, tornando a ""Connectivity+" mais aberta. A Huawei entrou para o projeto CAMARA liderado pela GSMA. Por meio desse projeto, a empresa pretende ajudar as operadoras a transformar redes em plataformas de habilitação de serviços e monetizar uma melhor experiência do cliente.

Mudando mais rapidamente para um mundo de ultra banda larga, verde e inteligente

Futuramente, o mundo inteligente estará profundamente integrado ao mundo físico. Tudo, incluindo entretenimento pessoal, trabalho e produção industrial, estará conectado de forma inteligente. Isso significa que as redes terão que evoluir dos onipresentes Gbps para onipresentes 10 Gbps, a conectividade e a detecção precisarão ser integradas, e o setor de TIC terá que mudar seu foco de consumo de energia para a eficiência energética.

A evolução de 5G para 5.5G será fundamental para atender a esses requisitos crescentes.

A Huawei está pronta para trabalhar com seus parceiros do setor para oferecer uma experiência onipresente de 10 Gbps com inovadoras tecnologias de redes sem fio, ópticas e IP; explorar casos de uso como colaboração veículo-estrada e monitoramento ambiental para integrar detecção e comunicação; e construir um sistema unificado de indicadores de eficiência energética para impulsionar o desenvolvimento da indústria verde.

Em 2022, o ITU-T lançou oficialmente o NCIe, um indicador para medir a intensidade das emissões de carbono da rede, como um padrão formal. As operadoras líderes na China e na Europa verificaram os novos indicadores multidimensionais de eficiência energética em suas redes ativadas e melhoraram em 20% a 50% a sua eficiência energética.

No final de seu discurso, Li Peng convocou o setor como um todo a seguir o plano de negócios do GUIDE para acelerar a prosperidade com 5G e, juntos, dar passos rápidos em direção a um mundo de banda ultra larga, verde e inteligente.

O MWC Barcelona 2023 acontece de 27 de fevereiro a 2 de março em Barcelona, na Espanha. A Huawei apresentará seus produtos e soluções no estande 1H50 no Fira Gran Via Hall 1. Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e formadores de opinião, abordaremos tópicos como sucesso comercial do 5G, oportunidades do 5.5G, desenvolvimento verde, transformação digital, e nossa visão de usar o plano de negócios do GUIDE para estabelecer as bases para o 5.5G e aproveitar o sucesso do 5G para atingir uma prosperidade ainda maior. Para mais informações, acesse o website .

Sobre a Huawei

A Huawei é líder global de infraestrutura para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo, de acordo com a Forbes. A companhia tem a visão de enriquecer a vida das pessoas por meio da comunicação e é dedicada à inovação centrada no cliente. Com sólidas parcerias com a indústria local, está comprometida com a criação de valor para operadoras de telecomunicações, empresas e consumidores, oferecendo produtos e soluções de alta qualidade e inovação, e com a transformação digital, oferecendo soluções de nuvem e servidores de Huawei Cloud, em mais de 170 países e territórios. Com mais de 195 mil funcionários em todo o mundo, a companhia atende mais de um terço da população mundial. A Huawei também acredita que a digitalização é o caminho para um mundo mais sustentável e uma economia zero carbono, baseada em fontes renováveis de energia. Nos últimos 10 anos, nossos investimentos em P&D ultrapassaram US$ 132,54 bilhões, o que coloca a Huawei como a 2ª empresa que mais investe em pesquisa no mundo. É por isso que nos tornamos um dos maiores detentores de patentes do globo. Até o final de 2021, tínhamos 110.000 patentes ativas em todo o mundo. Na nova era digital, a indústria de TIC exigirá ainda mais investimento em pesquisa e desenvolvimento, e a Huawei continuará desempenhando seu papel principal na inovação para construir um mundo totalmente conectado e inteligente. Também em 2021, a Huawei foi classificada como a 8ª companhia mais inovadora do mundo, de acordo com o Boston Consulting Group. Há 25 anos no país, a Huawei está no Brasil para o Brasil e quer se tornar cada vez mais uma importante parceira na transformação digital e na contribuição com tecnologias sustentáveis para a sociedade brasileira. Além de líder no mercado nacional de banda larga fixa e móvel por meio das parcerias estabelecidas com as principais operadoras de telecomunicações, a Huawei tem um perfil integrado, com soluções para os setores público, privado, financeiro, transporte, mineração, energia e nuvem. A empresa possui escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Recife, além de um Centro de Distribuição em Sorocaba (SP) e um Centro de Treinamento em São Paulo. Trabalhamos em parceria com brasileiros, impulsionando a inovação e ajudando a desenvolver novos talentos locais para o setor de telecomunicações. Nos últimos 10 anos, treinamos mais de 40 mil talentos em todo o Brasil.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2011085/Li_Peng.jpg

