My Cultura de iHeartMedia anuncia la segunda temporada de "En nuestro propio mundo", un podcast de Emily Estefan y Gemeny Hernandez

Sizzle Reel Enlace

Fotos de alta resolución Enlace

NUEVA YORK, 24 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- My Cultura de iHeartMedia, una red de podcasts dedicada a elevar las voces y creadores latinxs, a la vez que comparte la experiencia latinx con millones de oyentes, y MoonFlower Productions han anunciado la segunda temporada del podcast "In Our Own World" creado y copresentado por la compositora y estilista nominada al Grammy Gemeny Hernandez y el músico y presentador de televisión nominado a los Grammy y Emmy, Emily Estefan. La nueva temporada del podcast se estrenará el 31 de mayo con nuevos episodios publicados semanalmente los miércoles.

Emily Estefan y Gemeny Hernandez (PRNewsfoto/iHeartPodcasts)

"In Our Own World" es el primer programa de este tipo. La serie 30-episode ofrece a sus oyentes un asombroso santuario temático donde nada está fuera de los límites, que crea una experiencia impredecible que mezcla las perspectivas únicas de los anfitriones con su afición por las travesuras. Con una amplia gama de temas tan apasionantes como el encarcelamiento injusto y el colonialismo, y tan lúdicos como las bromas telefónicas y los placeres culpables, cada episodio ofrece un espacio en el que invitados emblemáticos como Gloria Estefan, Sheila E., Isabela Merced, Ana Navarro, Marco Borges y Elena Rose pueden mostrarse vulnerables. "In Our Own World" fue nombrado uno de los "mejores podcasts del mes" por Spotify en mayo de 2022.

"Estamos felices de traer de vuelta el podcast 'In Our Own World' para una segunda temporada", dijo Gisselle Bances, SVP y Jefe de Producción y Desarrollo de My Cultura Podcast Network."Esta serie de podcasts es una extensión de nuestro compromiso de empoderar las voces únicas de hoy en día, y Emily y Gemeny ciertamente encarnan eso".

"No podríamos estar más orgullosos de asociarnos con My Cultura Podcast Network de iHeart", dijo Estefan. "Nos dieron la libertad creativa que necesitábamos para un programa como éste", dijo Hernandez, "y estamos felices de volver para una segunda temporada".

"In Our Own World" es distribuido por iHeartPodcasts. Los oyentes pueden obtener más información sobre el programa visitando el sitio web del podcast en www.inourownworldpod.com, así como escuchar toda la primera temporada ahora en iHeartRadio App, y en cualquier lugar donde haya podcasts disponibles.

Acerca de In Our Own World

¿Alguna vez ha sentido que nació en la década equivocada? O tal vez el planeta equivocado. Si se siente identificado, bienvenido a casa. Somos Emily Estefan y Gemeny Hernandez, sus raros residentes, jóvenes artistas y pareja multicultural. Y vivimos en nuestro propio mundo. Póngase el cinturón mientras viajamos por las interminables preguntas de la vida y recogemos algunos pasajeros por el camino. "In Our Own World" forma parte de My Cultura Podcast Network de iHeartMedia.

Acerca de iHeartMedia

iHeartMedia, Inc. [Nasdaq: IHRT] es la empresa líder en medios de audio en EE. UU. y llega a más del 90% de los estadounidenses cada mes. Los activos de radiodifusión de iHeart tienen, por sí solos, más alcance entre los consumidores estadounidenses que cualquier otro medio de comunicación, el doble de alcance que la siguiente mayor empresa de radiodifusión y más de cuatro veces el alcance con publicidad del mayor servicio de audio exclusivamente digital. iHeart es el mayor editor de podcasts según Podtrac, con más descargas que los dos siguientes editores de podcasts juntos, y tiene la huella social número uno entre los reproductores de audio, con siete veces más seguidores que la siguiente marca de medios de audio, y la única solución de tecnología publicitaria de audio totalmente integrada en difusión, streaming y podcasts. La empresa sigue aprovechando su fuerte conexión con la audiencia y su incomparable alcance entre los consumidores para crear nuevas plataformas, productos y servicios. Visite iHeartMedia.com para obtener más información sobre la empresa.

Redes sociales:

Instagram: @inourownworldpod

TikTok: @inourownworldpod

YouTube: @inourownworldpodcast

Twitter: @ioowpodcast

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2083624/iHeartPodcasts_In_Our_Own_World_Podcast.jpg

FUENTE iHeartPodcasts

SOURCE iHeartPodcasts