My Jewellery s'engage dans l'avenir de l'automatisation des entrepôts grâce à la solution innovante RoboShuttle de Geek+

My Jewellery estime qu'un bon environnement de travail inspire des employés dynamiques. C'est pourquoi son entrepôt fonctionnera désormais avec les systèmes 22 RoboShuttle et les solutions de préparation de commandes 66 P40, qui sont les plus innovants et les plus ergonomiques du marché. Ce nouveau système optimise l'espace et réduit les mètres parcourus par le personnel de l'entrepôt, améliorant ainsi l'ergonomie de l'espace de travail. Il permet également à My Jewellery de s'adapter aux opérations B2B et B2C, un autre facteur clé dans le développement de cette solution de robots mobiles autonomes (AMR).

« Notre entreprise repose sur des produits de haute qualité, mais nous ne pouvons maintenir cette qualité que si nous continuons à envisager des améliorations pour notre planète, notre personnel et nos produits », déclare Sharon Hilgers, fondatrice de My Jewellery. « Des solutions durables comme celle installée par notre partenaire Geek+ nous permettent de livrer rapidement et efficacement les bijoux à nos clients, tout en économisant de l'énergie et en faisant de l'entrepôt un lieu de travail plus sûr.

Dans l'industrie de la mode, l'automatisation est considérée comme un facteur important dans les opérations liées à la chaîne d'approvisionnement, en partie en raison de ses avantages en matière de durabilité, mais aussi parce qu'il a été démontré que les solutions AMR aident l'industrie à résoudre certains de ses problèmes les plus importants, notamment en ce qui concerne les opérations de retour, l'efficacité de la préparation des commandes et la rapidité des livraisons.

« Chez Geek+, nous nous sommes engagés à atteindre les objectifs de nos clients en termes de durabilité et d'opérations commerciales, et notre projet avec My Jewellery en est un excellent exemple », confirme Jan Jangbloets, directeur des ventes chez Geek+ EMEA. « Il est important de souligner qu'il s'agit du premier projet d'automatisation que MyJewellery met en œuvre dans son entrepôt et, pour Geek+, c'est un privilège de mener cette transformation technologique. »

À propos de Geek+

Geek+ est un leader mondial des solutions robotiques pour la logistique. Nous développons des solutions de robots mobiles autonomes (AMR) afin de permettre une automatisation flexible, fiable et très efficace pour les entrepôts et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Plus de 700 leaders industriels mondiaux font confiance à Geek+, qui a été reconnu leader mondial des robots mobiles autonomes. Fondé en 2015, Geek+ compte plus de 1 500 employés, avec des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud, en Chine continentale, à Hong Kong RAS et à Singapour.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.geekplus.com/

À propos de My Jewellery

My Jewellery est née d'une passion pour les bijoux et, au cours des 11 dernières années, la marque est devenue l'une des principales entreprises de commerce électronique dans le domaine de la mode aux Pays-Bas, tout en gardant une touche estivale dans son ADN tout au long de l'année. My Jewellery est toujours à la pointe de la tendance et a pour objectif de lancer chaque saison des produits uniques et de haute qualité à un prix abordable.

