Myant accélère les soins de santé de précision avec l'acquisition de Bitnobi Inc.

TORONTO, 17 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Myant, un leader mondial des matériaux avancés et des solutions de santé connectées, est fier d'annoncer l'acquisition de l'innovateur technologique basé à Toronto, Bitnobi Inc. Issu de l'Université de York avec le soutien de Toronto Innovation Acceleration Partners (TIAP), Bitnobi est spécialisé dans les logiciels de partage de données protégés par la confidentialité. Sa plateforme révolutionnaire facilite la collaboration sécurisée entre les propriétaires de données et les consommateurs sans compromettre les données brutes - une capacité essentielle dans le paysage actuel des soins de santé.

Il s'agit de la quatrième acquisition stratégique de Myant en seulement six mois, chacune d'entre elles renforçant sa plateforme avec de nouvelles technologies, de nouvelles capacités et de nouveaux marchés. Ensemble, ces mesures rapprochent Myant de sa mission audacieuse : permettre de vivre plus jeune plus longtemps grâce à des solutions de soins de santé proactives, personnalisées et de précision.

L'acquisition de Bitnobi comble une lacune importante dans le troisième pilier de la stratégie de Myant : le partage des données en toute sécurité. En intégrant la plateforme brevetée de Bitnobi, Myant renforce sa capacité à créer une « réplique numérique de l'être humain », une approche innovante de la personnalisation des soins de santé grâce aux informations générées par sa solution matérielle intelligente.

« Myant est en train de créer l'équivalent d'une connexion par fibre optique au corps humain, ce qui permet une véritable réplique numérique », a déclaré Tony Chahine, fondateur et PDG de Myant. « Nous avons pour objectif de connecter le système d'exploitation humain - ses rythmes, ses signaux et ses besoins uniques - en utilisant des matériaux avancés, l'IA et la détection pour prodiguer des soins proactifs et préventifs. Cette acquisition renforce notre capacité à offrir un soutien précis et personnalisé qui va au-delà des soins de santé réactifs. »

Repousser les limites du partage des données et de la collaboration

Grâce à cette acquisition, Myant renforce sa capacité à partager et à utiliser les données de santé de manière responsable et efficace. L'entreprise pourra non seulement partager ses données privées avec les chercheurs et les cliniciens, mais aussi accéder en toute sécurité aux données de tiers tout en respectant les protocoles de gouvernance.

Le partenariat favorisera également à de nouvelles collaborations en matière de partage de données à travers le Canada et à l'échelle internationale, ce qui permettra d'obtenir de précieuses informations sur la santé et d'encourager l'innovation. « Bitnobi nous permet de créer des voies fluides et sécurisées pour le partage des données qui respectent la vie privée tout en ouvrant de nouvelles portes à l'innovation dans le domaine de la santé », a ajouté M. Chahine.

Une plateforme éprouvée pour l'avenir des soins de santé de précision

Depuis sa création en 2016, Bitnobi a soutenu d'importantes initiatives, notamment la Digital Hôpital Découverte Plateforme (DHDP) canadienne. En permettant une gestion sécurisée des données de santé numériques, Bitnobi accélère la médecine de précision pour le cancer et d'autres maladies. Désormais, au sein de Myant, l'expertise de Bitnobi en matière de big data, de cloud computing et de cybersécurité amplifiera l'innovation dans les domaines de l'informatique textile, des matériaux intelligents et des efforts d'intégration de données de Myant.

Hassan Jaferi, PDG de Bitnobi, a souligné la compatibilité des missions des deux entreprises : « Myant a créé un pôle d'innovation mondial à Toronto, où plus de 200 scientifiques, ingénieurs et chercheurs réalisent des percées dans le domaine de la santé connectée. En unissant nos forces, nous amplifierons notre impact collectif, ce qui garantira que l'innovation dans les secteurs de la technologie et des soins de santé au Canada continue de prospérer. »

Façonner l'avenir des soins de santé

Cette acquisition souligne l'engagement de Myant en faveur de soins de santé proactifs et de précision. En intégrant des matériaux avancés, des interfaces intelligentes et un partage sécurisé des données, Myant redéfinit non seulement la santé et le vieillissement, mais se positionne également en tant que leader mondial de l'innovation.

Ensemble, Myant et Bitnobi façonnent un avenir où les soins de santé sont proactifs, personnalisés, précis et préventifs- permettant aux individus de vivre en meilleure santé, plus longtemps et de manière plus indépendante.

À propos de Myant

Myant est à la tête d'une nouvelle ère d'évolution où les gardiens de l'IA améliorent les capacités humaines grâce à des interfaces textiles qui fonctionnent comme une seconde peau connectée. Cette seconde peau, rendue possible grâce à des matériaux avancés révolutionnaires, se fond naturellement dans notre quotidien, établissant une nouvelle norme pour une interaction transparente avec le monde numérique.

À propos de Bitnobi

Bitnobi Inc. est une startup technologique axée sur la commercialisation d'une plateforme de partage de données protégée par la confidentialité. Bitnobi est issu des recherches du laboratoire du Dr Marin Litoiu à l'Université de York, avec le soutien total du Toronto Innovation Acceleration Partners et d'Innovation York. Bitnobi, dont le siège se trouve à Toronto, au Canada, a également reçu l'aide du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, des Centres d'innovation de l'Ontario, du Seneca College, du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada, de Rogers Cybersecure Catalyst, du MaRS Discovery District et de la Digital Hôpital Découverte Plateforme.

