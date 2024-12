Myant dévoilera une plateforme de santé primée, basée sur des matériaux avancés et l'IA, au CES 2025

TORONTO, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Myant Corp. a annoncé qu'elle dévoilerait l'avenir des interfaces homme-IA au CES 2025, en présentant une technologie primée de nouvelle génération pour permettre aux personnes à risque de maladies chroniques de vivre plus sainement, plus pleinement et plus longtemps. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir la veste à membrane électro-osmotique Skiin Active et le vêtement intelligent de surveillance cardiaque Skiin, respectivement sélectionnés comme « Best of Innovation » et « Honoree » dans le cadre du prix de l'innovation CES 2025.

Succédant au système de santé et de bien-être connecté Skiin, lauréat du prix de l'innovation du CES 2020, la nouvelle plateforme Myant Care sera également dévoilée.

Dévoiler l'avenir des soins cardiovasculaires

Dans le cadre du CES, Myant invite les visiteurs à imaginer un monde où les soins de santé sont moins intrusifs, plus compatissants, centrés sur l'humain et changent profondément la vie, en dévoilant Myant Care, une plateforme complète conçue pour améliorer la qualité de vie en permettant une relation continue entre les utilisateurs, leurs familles et les prestataires de soins.

Au cœur de la plateforme se trouve Skiin Generation 2, le premier dispositif de télésurveillance passive, en continue qui est centré sur l'humain, confortable et de qualité médicale. Il intègre l'ECG, la pression artérielle sans brassard, le rythme et le volume respiratoires, la température corporelle centrale, la saturation en oxygène (SpO2), l'actigraphie et la posture, les mesures du sommeil, y compris le diagnostic de l'apnée du sommeil, qui offrent des perspectives inégalées dans la gestion de l'hypertension, des arythmies potentiellement mortelles, de l'insuffisance cardiaque, de l'apnée du sommeil, de la BPCO et d'autres affections.

Skin Generation 2 offre de nouveaux outils puissants aux médecins, notamment la télémétrie en direct pendant les téléconsultations et la relecture des symptômes. Grâce à des données multimodales continues, provenant notamment de nombreux dispositifs et services de tiers, les médecins bénéficient d'une compréhension globale de la santé de l'utilisateur, ce qui permet une détection précoce, des diagnostics plus précis et des soins personnalisés.

Un partenaire de santé tout au long de la vie

Au CES, Myant présentera une série d'innovations dans le domaine des matériaux avancés, des biocapteurs, de l'informatique textile, de l'intelligence artificielle et des prothèses qui permettent de nouvelles approches en matière de soins cardiovasculaires, de santé reproductive, de sécurité infantile et d'autres domaines encore. Des technologies de collecte d'énergie aux particules et polymères d'origine biologique en passant par l'électronique imprimable, les innovations de Myant redéfinissent les soins et la connectivité à tous les stades de la vie.

De la surveillance de la santé et de la sécurité des nouveau-nés aux soins personnalisés pour les personnes âgées, les produits et solutions Myant offrent du confort, des informations préventives sur la santé et une intégration transparente avec les soins d'experts. Pour promouvoir la santé reproductive, Myant présentera des solutions de traitement de la douleur à base de textile qui offrent un confort inégalé pendant les cycles menstruels. Pour les travailleurs et les médecins, les matériaux avancés développés par Myant améliorent la sécurité, la guérison et les diagnostics, tandis que les utilisateurs de prothèses bénéficient d'une mobilité et d'un alignement améliorés.

Une technologie primée

La veste auto-séchante Skiin , élue « Best of Innovation » par le prix de l'innovation CES® 2025, résout les problèmes d'humidité et de climat auxquels sont confrontés les vêtements d'extérieur, de travail et de protection, en améliorant considérablement le confort, les performances et la sécurité des utilisateurs. Cette technologie de pompe informatique textile présente également un immense potentiel pour le traitement des plaies, l'administration de médicaments et d'autres applications médicales.

Par ailleurs, les vêtements Skiin intègrent des capteurs textiles pour le suivi en temps réel de la santé cardiaque, offrant ainsi une solution médicale transparente intégrée dans les vêtements de tous les jours.

Toutes ces innovations illustrent le rôle prépondérant de Myant dans le domaine de l'informatique textile et son impact sur la santé et la qualité de vie.

Du 7 au 10 janvier 2025, Myant sera au stand 53617 au Venetian Expo & Convention Center, 201 Sands Ave, Las Vegas, NV 89169, États-Unis.

À propos de Myant Corp

La raison d'être de Myant est de favoriser et d'améliorer la qualité de vie pour tous. Nous tirons parti des progrès de l'IA, de la médecine et des matériaux de pointe pour apporter santé, sécurité, connexion et tranquillité d'esprit à chaque étape de la vie.

Myant est à la tête d'une nouvelle ère d'évolution où les gardiens de l'IA améliorent les capacités humaines grâce à des interfaces textiles qui fonctionnent comme une seconde peau connectée. Cette seconde peau, rendue possible grâce à des matériaux de pointe révolutionnaires, s'intègre naturellement dans notre vie quotidienne, établissant une nouvelle norme pour une interaction transparente avec le monde numérique.

De la naissance à la vieillesse, les gardiens de l'IA enrichissent notre expérience quotidienne, favorisent notre bien-être, assurent notre sécurité, redéfinissent la manière dont nous nous connectons à la société et permettent un accès universel aux meilleurs soins possibles à chaque instant.

En 2024, Myant s'est lancée avec une croissance significative dans l'UE et a recruté le Dr. Xin Gao, scientifique de l'IA de renommée mondiale, en tant que directeur général de l'IA.

