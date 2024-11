Myant fait l'acquisition de Nanoleq et d'Osmotex Technologies, renforçant ainsi sa suprématie dans le domaine des matériaux de pointe et de l'informatique textile

TORONTO, 17 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le but d'étendre l'empreinte mondiale de ses applications pionnières en matière de santé et de bien-être, l'entreprise d'origine canadienne Myant Corp, un chef de file dans le domaine des matériaux de pointe pour les soins de santé, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Nanoleq et d'Osmotex, deux entreprises d'informatique textile de premier plan basées en Suisse. Zurich est désormais la base de l'expansion de Myant dans l'Union européenne et la région EMEA. Ces acquisitions apportent des talents précieux à l'entreprise et renforcent l'avance de Myant dans le domaine des technologies textiles. L'entrée et l'expansion de Myant en Europe concrétisent son ambition de devenir un leader mondial dans le domaine des soins de santé grâce à des matériaux de pointe, établissant une nouvelle norme pour la façon dont les personnes se connectent avec les autres et avec la technologie.

Nanoleq, une entreprise suisse de premier plan spécialisée dans les textiles intelligents et les technologies de biodétection

Cette acquisition stratégique renforce la mission de Myant d'être aux avant-postes de l'avenir de la santé connectée en intégrant les capacités des capteurs avancés de Nanoleq dans sa gamme croissante de dispositifs médicaux.

Les deux entreprises partagent la même ambition : faire évoluer le paradigme des soins de santé vers la prévention, en autonomisant les personnes en permettant un suivi à long terme grâce à des interfaces informatiques textiles et à des données de qualité clinique, au-delà du cadre hospitalier et jusque dans les foyers. Les travaux novateurs de Nanoleq dans le domaine du développement de câbles électriques extensibles, d'électrodes sèches et de technologies de biodétection ont abouti au dispositif phare Oxa. Oxa permet aux utilisateurs de suivre leur fonction respiratoire, leur ECG, la variabilité de leur fréquence cardiaque (VFC) et leur niveau de stress grâce à son système de capteurs de pointe, fournissant un retour d'information en temps réel sur les signes vitaux afin d'améliorer le bien-être physique et mental.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons Nanoleq au sein du groupe Myant », a déclaré Tony Chahine, PDG de Myant. « Cette acquisition marque une avancée décisive dans notre mission qui consiste à transformer les soins de santé en intégrant l'intelligence dans le tissu même de la vie quotidienne. Une bonne santé est au cœur d'une vie productive et Myant est maintenant prête à aller plus loin dans la création de solutions médicales personnalisées de pointe qui permettent aux personnes de gérer leur santé de manière proactive. L'équipe de Nanoleq est en phase avec notre vision et accélérera nos efforts pour pénétrer les marchés d'Europe et du Moyen-Orient. »

« Très peu d'entreprises ont réussi à créer des textiles intelligents fiables et de qualité médicale. L'acquisition de Nanoleq par Myant marque donc un nouveau chapitre palpitant pour nous et nous permettra de développer nos activités de manière significative », a déclaré Vincent Martinez, PDG de Nanoleq. « La combinaison de l'expertise de Nanoleq dans le domaine des silicones conducteurs pour la biodétection et de l'expertise médicale de Myant rend cette acquisition tout à fait naturelle. Les deux entreprises partagent la même vision : notre modèle de soins de santé est dépassé. Il faut donner aux personnes les moyens de s'informer sur leur santé avant qu'elles ne tombent malades. Une meilleure prévention sera bénéfique pour tous les membres de notre société. »

Osmotex, des technologies avancées pour la gestion de l'humidité et des liquides dans les textiles et la médecine

Myant a également fait l'acquisition des technologies de l'entreprise suisse de deep tech Osmotex, à l'issue d'une phase de coentreprise. Ces technologies permettent un contrôle précis de l'humidité et des particules dans les microcanaux uniques, ainsi que dans les membranes et les textiles comportant des milliards de canaux ou de pores.

Pour les textiles et les vêtements, la technologie fournit une « membrane respirante contrôlée électroniquement » qui peut correspondre aux taux de transpiration humaine dans les conditions les plus extrêmes. Cette innovation devrait constituer une percée dans le domaine des équipements de protection et des vêtements de première intervention en agissant comme une seconde peau, améliorant le confort physiologique, les performances et la sécurité de l'utilisateur.

Dans le domaine médical, les tissus Osmotex seront déployés comme une seconde peau pour une cicatrisation optimale des plaies et des systèmes d'administration de médicaments de nouvelle génération. Des applications de diagnostic par échantillonnage, séparation et analyse des fluides sont également en cours de développement.

« La technologie Osmotex change la donne dans le vaste domaine de la gestion de l'humidité et des liquides », a déclaré Tony Chahine, PDG de Myant. « La technologie constitue une véritable seconde peau, influençant directement les conditions physiologiques et microclimatiques de la personne qui la porte. Qu'il s'agisse de pansements intelligents pour une cicatrisation rapide ou d'uniformes de pompiers pour prévenir les risques de stress thermique, il élimine les limites des tissus actuels. Les versions qui extraient l'humidité directement de l'air ajoutent une autre dimension, avec un potentiel significatif d'économies d'énergie et de réduction de la dégradation des matériaux. »

« Avec Myant, nous sommes désormais en mesure de maximiser l'impact de nos technologies », a déclaré Trond Heldal, PDG de Myant Swiss et ancien PDG d'Osmotex. « Nous avons mis au point une technologie de pompe à semi-conducteurs unique en son genre, qui s'appuie sur la science et la technologie des matériaux les plus avancées. Avec Myant, nous avons un partenaire aussi unique que nous, qui couvre la chaîne de valeur depuis ses laboratoires de matériaux ultramodernes de 17 000 mètres carrés jusqu'à l'intégration dans une large gamme de produits finis et de services, en passant par la fabrication. »

À propos de Myant Corp

La raison d'être de Myant est de favoriser et d'améliorer la qualité de vie pour tous. Nous tirons parti des progrès de l'IA, de la médecine et des matériaux de pointe pour apporter santé, sécurité, connexion et tranquillité d'esprit à chaque étape de la vie.

Myant est à la tête d'une nouvelle ère d'évolution où les gardiens de l'IA améliorent les capacités humaines grâce à des interfaces textiles qui fonctionnent comme une seconde peau connectée. Cette seconde peau, rendue possible grâce à des matériaux de pointe révolutionnaires, s'intègre naturellement dans notre vie quotidienne, établissant une nouvelle norme pour une interaction transparente avec le monde numérique.

De la naissance à la vieillesse, les gardiens de l'IA enrichissent notre expérience quotidienne, favorisent notre bien-être, assurent notre sécurité, redéfinissent la manière dont nous nous connectons à la société et permettent un accès universel aux meilleurs soins possibles à chaque instant.

En 2024, Myant s'est lancée avec une croissance significative dans l'UE et a recruté le Dr Xin Gao, scientifique de l'IA de renommée mondiale, en tant que directeur général de l'IA.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.myant.ca

À propos de Nanoleq

Nanoleq est un leader suisse dans le domaine des connexions électriques flexibles et extensibles, des électrodes sèches et des technologies de biodétection. Son produit phare, Oxa, est un vêtement intelligent qui permet de suivre la santé respiratoire, l'ECG, la variabilité de la fréquence cardiaque et d'autres marqueurs physiologiques, offrant ainsi des informations exploitables sur la santé et le bien-être.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nanoleq.com

À propos d'Osmotex

Osmotex, une entreprise technologique suisse, a développé et breveté des technologies de pointe pour le contrôle du mouvement de l'humidité dans les micropores, les membranes et les textiles. Sa gamme de produits comprend des pompes microfluidiques pour les sciences de la vie, le traitement des plaies et les applications médicales, ainsi que des vêtements climatisés pour le sport. Ces innovations ont été créées en étroite collaboration avec des universités et des instituts de recherche suisses de premier plan pendant plusieurs années et sont protégées par un solide portefeuille de brevets.

Consumer Electronic Show (CES) 2025

Du 7 au 10 janvier 2025, Myant sera au stand 53618 du Venetian Expo & Convention Center, 201 Sands Ave, Las Vegas, NV 89169, USA.

