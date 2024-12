Myant recrute une équipe de direction de classe mondiale pour développer son système révolutionnaire d'optimisation de la vie par l'IA

TORONTO, 2 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Myant Corp annonce l'arrivée d'une équipe exécutive de classe mondiale pour promouvoir sa vision de prolonger la vie grâce à une interface continue révolutionnaire développée avec ses matériaux avancés brevetés.

Ces dirigeants apportent une expertise inégalée dans leurs domaines respectifs, notamment l'IA, l'informatique quantique, la science des matériaux, la biologie computationnelle, l'électrophysiologie, la bioélectronique et le développement commercial. Ces nominations marquent une étape décisive dans la stratégie méticuleusement conçue par Myant pour développer son système révolutionnaire qui permet aux humains de transcender les limites biologiques.

Principales nominations :

Dr Alán Aspuru-Guzik - Chief Scientific Officer

Expert mondialement reconnu en informatique quantique, en IA et en science des matériaux, le Dr Alán Aspuru-Guzik intègre Myant pour diriger l'innovation scientifique. Professeur à l'université de Toronto, le Dr Aspuru-Guzik est classé troisième au Canada et 192e au niveau mondial par l'AD Scientific Index. Bénéficiant d'un financement récent de plus de 200 millions de dollars du Fonds d'excellence en recherche du Canada (FECR), il dirige l'Acceleration Consortium, un centre mondial pour la découverte accélérée de matériaux. Ses travaux sur les laboratoires autonomes et la découverte moléculaire devrait révolutionner l'écosystème des matériaux avancés et des textiles intelligents de Myant.

Dr Xin Gao - Chief AI Officer

En tant que l'un des dirigeants les plus reconnus au carrefour entre l'informatique et de la biologie, le Dr Xin Gao guidera les initiatives de Myant axées sur l'IA. Anciennement chercheur à l'université Carnegie Mellon et aujourd'hui titulaire de la chaire d'informatique à l'université KAUST, les recherches novatrices du Dr Gao en matière d'apprentissage automatique, d'algorithmes et de biologie informatique ont permis des avancées significatives dans les domaines de la santé et de la médecine. Son expertise renforcera la capacité de Myant à intégrer l'IA dans sa technologie Textile Computing™ pour des solutions de santé prédictives et personnalisées.

Dr Yaariv Khaykin - Chief Medical Officer

Cardiologue et électrophysiologiste de renom, le Dr Yaariv Khaykin dirigera la stratégie médicale et le développement clinique de Myant. Ayant reçu une formation avancée à l'Université de Toronto et à la Cleveland Clinic, le Dr Khaykin est l'auteur de recherches influentes sur la gestion des arythmies cardiaques et est directeur du groupe de recherche en électrophysiologie de Newmarket. Son expertise s'inscrit parfaitement dans la vision de Myant, qui consiste à intégrer la télémétrie textile en temps réel dans la vie de tous les jours.

Jim Smith - Sr Vice-président, développement commercial

Jim Smith apporte à Myant plus de trois décennies d'expertise en matière de commerce mondial. Fort d'une expérience éprouvée dans la mise en place d'opérations commerciales dépassant 500 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel et dans l'élaboration de stratégies de mise sur le marché pour des plateformes pionnières, Jim a joué un rôle déterminant dans la réussite de divers secteurs d'activité. Chez Shell Oil Company, il a construit et géré des chaînes d'approvisionnement de plusieurs milliards de dollars, soulignant ainsi sa capacité d'exécution à grande échelle.

Tashmia Ismail - vice-présidente, croissance

Leader de la transformation en matière d'innovation et chirurgien-dentiste de formation, Tashmia Ismail apporte plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la santé, du développement économique et des partenariats mondiaux. Tashmia a occupé des postes de direction au sein de Mitacs et MaRS et a été CEO de YES, la plus grande initiative d'emploi du secteur privé en Afrique du Sud. Ismail a levé des capitaux pour des centres d'innovation, développé des plateformes de technologie éducative et créé plus de 70 000 emplois dans le monde entier. Son expertise en matière d'analyse comportementale et de stratégie de croissance permettra à Myant de poursuivre son expansion mondiale et son programme d'innovation.

Vincent Martinez - vice-président, ventes

Vincent Martinez apporte à Myant une connaissance approfondie de la bioélectronique et une expertise entrepreneuriale. En tant que CEO et cofondateur de Nanoleq, Martinez a dirigé avec succès l'entreprise depuis sa création en 2017 jusqu'à l'industrialisation complète de la pile technologique. Sous sa direction, Nanoleq a levé 20 millions CHF par le biais de capital-risque et de subventions, ce qui a abouti à son acquisition par Myant en 2024. Martinez est titulaire d'un doctorat en bioélectronique de l'ETH Zurich et a reçu des prix prestigieux, notamment l'ETH Pioneer Fellowship et le prix De Vigier, qui récompensent ses contributions à l'innovation et à la technologie en Suisse. Sa vision et son expérience seront déterminantes pour stimuler la génération de revenus de Myant.

Une vision audacieuse pour l'avenir

« Notre mission est de permettre à chacun de vivre plus longtemps en s'engageant dans une interface continue conçue pour accélérer l'évolution humaine », déclare Tony Chahine, CEO de Myant Corp. « L'inclusion de ces leaders de classe mondiale reflète la confiance croissante de la communauté scientifique mondiale dans la mission, la vision et la capacité de Myant à fournir la nouvelle norme pour la connectivité humaine. »

À propos de Myant Corp

Myant existe pour améliorer la qualité de vie pour tous. Nous tirons parti des progrès de l'IA, de la médecine et des matériaux avancés pour apporter santé, sécurité, connexion et tranquillité d'esprit à chaque étape de la vie.

Myant est à la tête d'une nouvelle ère d'évolution où les gardiens de l'IA améliorent les capacités humaines grâce à des interfaces textiles qui fonctionnent comme une seconde peau connectée. Cette seconde peau, rendue possible grâce à des matériaux avancés révolutionnaires, se fond naturellement dans notre quotidien, établissant une nouvelle norme pour une interaction transparente avec le monde numérique.

De la naissance à la vieillesse, les gardiens de l'IA enrichissent notre expérience quotidienne, favorisent notre bien-être, assurent notre sécurité, redéfinissent la manière dont nous nous connectons à la société et permettent un accès universel aux meilleurs soins possibles à chaque instant.

En 2024, Myant s'est lancée avec une croissance significative dans l'UE et a recruté le Dr Xin Gao, scientifique de l'IA de renommée mondiale, en tant que directeur général de l'IA.

Pour plus d'informations, consultez le site www.myant.ca.

Consumer Electronic Show (CES) 2025

Du 7 au 10 janvier 2025, Myant sera au stand 53617 au Venetian Expo & Convention Center, 201 Sands Ave, Las Vegas, NV 89169, États-Unis.

Contact médias

Charles Andreo

[email protected]

Dossier de presse

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2569573/Myant_Logo.jpg