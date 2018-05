MyCreditChain hilft Konsumenten, von der Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten zu profitieren

MCC – ein Blockchain-basiertes Ökosystem, in dem personenbezogene Informationen zum Vermögenswert werden

MyCreditChain (MCC) ist eine Blockchain-Plattform für persönliche Kreditinformation. Sie bildet einen transparenteren Informationsmarkt mit mehr Sicherheit, auf dem Individuen ihre personenbezogenen Daten in Echtzeit sammeln und speichern können. Es ist geplant, für alle Nutzer Anreize für die Bereitstellung personenbezogener Informationen wie Einkommen und Kreditkarteneinsatz zu schaffen, indem ihnen Kryptowährung angeboten wird. MyCreditChain stellt eine Plattform zur Verfügung, auf der jeder Nutzer personenbezogene Informationen an die Unternehmen verkaufen kann, bei denen ein Bedarf an solchen privaten Informationen vorhanden ist.

In diesem Rahmen sichert MyCreditChain die Qualität der Informationen und stellt die aktuellsten Informationen bereit. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, müssen die Nutzer ihre Daten nicht manuell aktualisieren. Nach Zustimmung durch jeden Nutzer bietet MyCreditChain eine automatische Datenerhebung direkt von den ursprünglichen Quellen, beispielsweise von der Nationalen Pensionskasse Südkoreas. Wenn ein Nutzer umzieht, den Arbeitsplatz wechselt oder sich sonstige Änderungen beim Gehalt ergeben, werden sich diese Änderungen automatisch in den Informationen widerspiegeln, die durch MyCreditChain bereitgestellt werden. Eine enorme Palette der personenbezogenen Informationen wird verschlüsselt und in verteilten Datenbanken gespeichert.

MyCreditChain stützt sich auf eine Open-Source-basierte, private Blockchain unter der Bezeichnung Hyperledger und auf das InterPlanetary File System (IPFS) als Infrastruktur für ein verteiltes Speichersystem. Hyperledger speichert Transaktionsunterlagen und IPFS speichert die tatsächlichen Daten. Die Speicherdienstanbieter für IPFS teilen sich die Gebühren mit den informationsverkaufenden Nutzern, die die bereitgestellten Speicherdienste nutzen, und die Gebühren werden von den Unternehmen bezahlt, die diese Daten anfordern.

Neue Kreditinformationen können innerhalb des MCC-Netzwerks offengelegt werden.

MCC hat einen einzigartigen Airdrop-Mechanismus übernommen. Durch die Analyse der Muster für Geben und Nehmen, die sich vom MCC Airdrop ableiten lassen, wird ein neuer Vertrauensindex für eine Einzelperson generiert. Über den Einsatz des MCC Airdrop-Systems, in dem das Reputationsprofil jeder Person vorhanden ist, und durch alternative Daten, die vom Data-Scraping-Engine gesammelt werden, kann MCC außerdem Kredite für jene Personen bereitstellen, die keinen Zugang zum Kreditbüro-Netzwerk und zu traditioneller Kreditbonitätsbewertung haben. Personenbezogene Daten, die innerhalb des MCC-Netzwerks bereitgestellt und verkauft werden, sind ebenfalls für Drittparteien von Vorteil, denn sie können verarbeitete Daten und weitere Mehrwert-Funktionen wieder veräußern.

