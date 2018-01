MyCRM lance la nouvelle génération de planification des activités pour Microsoft® Dynamics

MyCRM, fournisseur de solutions et développeur de logiciels basé sur l'île de Wright, a annoncé aujourd'hui la prochaine sortie sur le marché de sa solution très performante et avancée de planification des activités. S'appuyant sur un cadre élargi depuis la première version, ePlanner intègre désormais la possibilité de créer un nombre illimité de planificateurs et de définir les niveaux de sécurité pour les membres de l'équipe, ainsi que des vues pour chacun des planificateurs individuels. La sécurité garantie par ePlanner continue de suivre le modèle de sécurité de la gamme de progiciels Microsoft® Dynamics CRM/365. La solution ePlanner de MyCRM est unique en ce qu'elle permet de créer de nombreux planificateurs prenant en charge tout type d'activité de Microsoft® Dynamics CRM/365, notamment les types d'activité personnalisés qui ont été créés.

Alistair Dickinson, PDG, a déclaré : « Au cours des neuf dernières années, MyCRM a eu l'opportunité de travailler avec de nombreux clients. Quand nous avons sorti la première version d'ePlanner, un grand nombre de nos clients ont apprécié le fait d'avoir la possibilité de voir ce sur quoi tout le monde travaillait. La deuxième version d'ePlanner suppose une très nette amélioration de cette capacité et de la fonctionnalité fournie ».

MyCRM propose une gamme de solutions qui s'intègrent à Microsoft® Dynamics CRM/365 via son centre de téléchargement https://downloads.mycrmgroup.com/. MyCRM a un plan de développement sur les 24 mois à venir pour fournir une gamme d'offres nouvelles et perfectionnées qui amélioreront l'expérience de l'utilisateur de Microsoft® Dynamics CRM/365.

Mike Spink, responsable de la gestion de la relation client (CRM), a expliqué à ce sujet : « La planification des activités est primordiale pour mon travail, au-delà de toute chose. Avoir la possibilité de voir un plan à 90 jours sur ce à quoi va ressembler le prochain trimestre et de voir un plan des opportunités qui s'ouvrent me permet de gagner un temps considérable ».

MyCRM vous encourage, vous et votre entreprise, à bénéficier d'un essai de 14 jours avec toutes les caractéristiques d'ePlanner v2, que vous pouvez obtenir sur le centre de téléchargement de MyCRM : https://downloads.mycrmgroup.com/Products/2016/ePlanner ou à assister à l'une des démonstrations d'ePlanner au premier trimestre - http://www.mycrmgroup.com/webinars.

MyCRM vit actuellement sa 9[e] année d'activités commerciales et a connu une croissance et des bénéfices sans relâche. Nous continuons à innover, concevoir et travailler avec des clients du monde entier pour offrir un service unique, convivial et honnête. Si vous souhaitez en savoir plus sur MyCRM ou assister à l'un de nos webinaires, veuillez suivre les liens ci-dessous : http://www.mycrmgroup.com/webinars .

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter Mike Spink sur sales@mycrmgroup.com ou en lui adressant directement un courriel à mike@mycrmgroup.com, ou encore en composant le +44(0)1983-245-245.

