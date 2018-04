MyCRM va voir l'impression de son guide « The Essential Business Guide to GDPR »

Les lois évoluent et la façon dont nous traitons et gérons les données personnelles va changer à compter du 25 mai 2018. Depuis 10 ans, MyCRM aide les organisations avec des données et offre des services basés sur le cloud. Contrairement à un certain nombre de partenaires technologiques et d'entreprises, MyCRM a choisi d'aider non seulement ses propres clients, mais aussi le monde des affaires au sens large, en publiant un livre et en développant une ressource Web pour permettre aux entreprises et organisations, toutes tailles confondues, de satisfaire aux exigences réglementaires du RGDP.

Alistair Dickinson, PDG de MyCRM et auteur, a déclaré lors d'une interview : « Réaliser un guide complet nous semblait être une chose pratique et adéquate, surtout après avoir lu certains livres et documents en ligne. Depuis bientôt près de dix ans, nous sommes attachés à comprendre la façon de veiller sur les bases de données des clients. Après avoir passé la réglementation en revue, j'ai réfléchi à ce que devrait être la meilleure approche en la matière ».

Le livre « The Essential Business Guide to GDPR » (le guide des affaires essentiel pour le RGPD) peut être acheté sur Amazon en livre de poche et livre électronique. Les deux versions sont assorties d'un abonnement complet au site web de publication de MyCRM, qui comprend 17 modèles destinés à aider les chefs d'entreprises et les responsables de la protection des données à enregistrer les activités de protection des données.

M. Dickinson a ajouté : « Une fois que notre approche a été décidée, elle a été vraiment simple. L'accumulation et la mise en exécution de toutes les recherches ont donné à notre équipe une vraie vue d'ensemble sur tout ce qui devait être accompli. Ces connaissances ont ensuite fait l'objet d'une grande documentation et ont été transformées en un livre clair, précis et facile à lire. Les modèles y ont été intégrés car certains de ces documents ont été utilisés en interne et que nous avons jugé utile et adéquat de les partager ».

« The Essential Business Guide to GDPR » est le résultat de quelque six mois d'efforts effectués par l'équipe de MyCRM. Ce livre peut être considéré comme un véritable atout pour les chefs d'entreprises qui veulent mener à bien et faire avancer leurs projets internes de RGPD.

L'assistante marketing de MyCRM, Poppy Osman, a également commenté : « En termes de marketing, j'ai beaucoup appris en si peu de temps. En outre, avoir contribué à la conception des modèles m'a permis de comprendre pourquoi les données personnelles doivent être protégées en tant qu'actif et pas uniquement utilisées, quand bon il nous semble, pour des activités de marketing ».

Vous trouverez le livre sur : https://www.amazon.co.uk/dp/1980534535/ref=sr_1_47?s=books&ie=UTF8&qid=1522410743&sr=1-47&keywords=gdpr

