mycultureis propose une visite guidée de Séoul aux voyageurs internationaux

Les langues parlées par les guides touristiques sont l'anglais, l'espagnol, le malais, le russe et bien d'autres encore, ce qui invite les touristes de toutes les nations.

En outre, mycultureis propose des cours de K-culture pour les voyageurs internationaux. Les catégories de cours comprennent *Danse et musique *Arts martiaux, *Cuisine coréenne, *Artworks *Calligraphie et dessin. Des maîtres coréens parlant anglais donneront des cours à chaque classe afin que les touristes puissent découvrir les magnifiques cultures de la Corée.

Parmi les expériences proposées dans chaque catégorie, citons l'apprentissage d'instruments de musique traditionnels coréens, la préparation de kimchi dans un hanok (maison traditionnelle coréenne), le taekkyeon et le taekwondo (arts martiaux traditionnels coréens), le jagae (artisanat de la perle) et la teinture naturelle par des maîtres artisans, la fabrication d'un timbre personnalisé à votre nom coréen, la peinture coréenne, les boissons alcoolisées traditionnelles, les desserts traditionnels - teok (gâteau de riz)/yeot (tire coréenne), etc. Il y a plus de 25 cours disponibles, chacun d'entre eux durant de 1 à 3 heures.

De plus, mycultureis propose également des cours de cuisine coréenne pour les personnes qui aiment la culture et la cuisine coréennes sur sa chaîne YouTube. Chaque lundi, une vidéo présentant une nouvelle recette coréenne enseignée par un chef coréen et interprétée en plusieurs langues par un hôte étranger est publiée. La chaîne propose des vidéos en plusieurs langues, notamment en anglais, espagnol, portugais, français, russe, suédois et japonais. Des vidéos en italien et en thaï sont également prévues prochainement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1693146/image.jpg

SOURCE mycultureis