MyInvestor en tête de liste des 5 premières néobanques en Espagne

- Équipe d'analyse Fintech, Rapport 2020 sur les néobanques par l'Instituto Coordenadas

MADRID, 18 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Les entreprises de technologie financière, ou fintech, ont le vent en poupe. On estime que plus de 300 de ces entreprises sont opérationnelles en Espagne, offrant une gamme de plus en plus large de services qui comprennent des propositions de gestion des finances familiales, la comparaison d'hypothèques et de toutes sortes de produits financiers, des services de paiement, des financements, des simulateurs d'investissement, des conseils financiers, des opérations de crypto-monnaies, le paiement de factures, le change de devises, la gestion d'actifs, l'investissement et la gestion fiscale et comptable. L'Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada a réuni un groupe d'experts pour analyser ce domaine spécifique dans l'univers numérique. L'une des principales conclusions est que les néobanques sont la catégorie qui affiche la plus forte croissance de toutes les entreprises fintech et le plus d'options de développement dans le secteur financier, fortement alimenté par la transformation numérique qui a été forcée par la crise sanitaire de cette année.

Contrairement aux banques traditionnelles, les opérations des néobanques sont exclusivement numériques, accessibles à tout moment et de n'importe où, et offrent aux utilisateurs actifs du secteur financier un accès souple, transparent et peu coûteux à une large gamme de produits et services financiers, d'investissement et d'épargne. Les analystes de l'Institut considèrent que la tendance à la croissance affichée par les néobanques est imparable. C'est le modèle optimal dans un monde virtuel, dans lequel les clients natifs du numérique sont ceux qui demandent quelles options financières commerciales répondent à leurs besoins. Les analystes de l'Institut soulignent en outre que la réponse des plateformes de néobanque à cette demande a été tout aussi optimale. L'un des éléments de base de toute stratégie commerciale dans le cadre numérique est la gestion des données, qui a été très efficacement exploitée par les néobanques opérant en Espagne. Leur priorité a été d'apprendre à connaître les clients et de recueillir et analyser les données avec un soin scrupuleux pour la protection des données, afin de leur offrir la meilleure expérience possible lors de leurs opérations financières. Un service personnalisé est l'objectif des néobanques afin de parvenir à un modèle de prestation de services financiers qui présente une efficacité maximale et un coût minimal.

L'analyse de l'Institut reflète les perspectives de croissance que peut offrir aux néobanques la récente loi espagnole pour la transformation numérique du système financier, qui prévoit des espaces de test contrôlés pour concevoir et vérifier le fonctionnement de nouveaux modèles d'entreprise dans le domaine financier. En outre, les experts réunis par l'Institut sont d'accord avec le consensus des analystes financiers, qui prévoient que, dans cinq ans, 15 % des activités bancaires seront réalisées par des néobanques.

Quelle est la situation actuelle des néobanques en Espagne ? Dans le cadre de son analyse, l'Institut a examiné l'évolution des principaux opérateurs et a dressé une liste des cinq premiers du secteur, MyInvestor étant clairement en tête. La néobanque, qui compte parmi ses actionnaires Andbank, El Corte Inglés Seguros et l'assureur Axa, est sur le point de terminer l'année avec un chiffre d'affaires de plus de 660 millions d'euros, bien avant la néobanque Indexa, qui occupe la deuxième place. Voici les cinq premières néobanques en Espagne.

Rang Société Volume (M€) 1 MyInvestor 660 2 Indexa 560 3 N26 100 4 Bnext 66 5 Orange Bank 64

MyInvestor figure également parmi les 15 plus grandes néobanques européennes en termes de chiffre d'affaires. La liste des 15 premières banques européennes est la suivante :

Rang Société Pays Volume (M€) 1 Orange Bank France 5 006 2 OakNorth Royaume-Uni 4 363 3 Atom Royaume-Uni 4 262 4 Revolut Royaume-Uni 4 067 5 Nutmeg Royaume-Uni 2 240 6 Scalable Capital Allemagne 2 000 7 Monzo Royaume-Uni 1 666 8 N26 Allemagne 1 500 9 Fidor Bank Allemagne 1 372 10 Starling Royaume-Uni 1 179 11 Moneyfarm Italie 968 12 Tandem Royaume-Uni 815 13 MyInvestor Espagne 650 14 Bunq Pays-Bas 600 15 Monese Royaume-Uni 555

Jesús Sánchez Lambás, vice-président exécutif de l'Institut Coordenadas, déclare : « Les néobanques sont destinées à devenir les principaux acteurs de l'avenir numérique du secteur financier. Elles disposent de tous les éléments et circonstances favorables pour changer radicalement le monde bancaire. Leur principal défi est de rester fidèles à leurs marques de fabrique d'origine : une base numérique, la transparence, la protection des données, la flexibilité et un faible coût. Elles sont le paradigme de la contradiction dans laquelle les crises deviennent une source d'opportunités. »

SOURCE Instituto Coordenadas