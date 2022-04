MyInvestor se positionne comme l'une des plus grandes fintechs européennes en termes de volume, atteignant les 2 milliards d'euros de volume

MyInvestor devient la première fintech européenne à s'engager dans le crowdfunding immobilier avec Urbanitae

La néobanque redouble son engagement international avec la commercialisation de la gamme de fonds indiciels et de fonds à gestion active de Vanguard, qui s'ajoute aux produits à gestion passive d'iShares et d'Amundi

MADRID, 22 avril 2022 /PRNewswire/ -- La néobanque MyInvestor atteint 2 milliards d'euros de volume, ce qui double le milliard d'euros enregistré en mars 2021, consolidant ainsi sa position de plus grande fintech espagnole en termes de volume. Servant désormais plus de 110 000 clients, MyInvestor dispose également d'un solde d'investissement (fonds, plans et portefeuilles) de 1,075 milliard d'euros, ce qui représente plus de la moitié de l'activité totale. Par ailleurs, le solde des comptes rémunérés sans frais s'élève à 537 millions, tandis que le volume représenté par les hypothèques et les prêts s'élève à 388 millions d'euros. Ces chiffres l'ont positionnée comme l'une des plus grandes fintechs européennes, tant en termes de croissance sur l'année écoulée que de volume.

La banque numérique, qui compte parmi ses actionnaires Andbank España, El Corte Inglés Seguros et AXA España, a connu une croissance record grâce à de fortes entrées de fonds dans les produits d'investissement, notamment les plans et fonds indexés, et le robo-advisor (portefeuilles indexés à gestion discrétionnaire). À cet égard, la néobanque a redoublé son engagement envers les fonds internationaux avec l'incorporation récente de la gamme de fonds à gestion active de Vanguard, devenant ainsi la première institution à commercialiser en Espagne cette gamme de la société de gestion d'investissements américaine. MyInvestor maintient également sa position de leader dans la gestion passive en Espagne, en offrant des fonds indexés aux conditions les plus compétitives du marché, avec des fonds de Vanguard, d'iShares et 'd'Amundi.

Les résultats obtenus par MyInvestor sur le marché espagnol sont confirmés par diverses récompenses, notamment celles décernées par le portail d'investissement Rankia pour le meilleur prêt hypothécaire variable et le meilleur commercialisateur de fonds, ainsi que le titre de la start-up la plus innovante dans la catégorie fintech lors de la troisième édition des Expansión Start Up Awards.

Un engagement dans le crowdfunding immobilier avec Urbanitae

À une époque de croissance exponentielle, MyInvestor s'engage également à continuer à offrir des solutions et à devenir une place de marché pour les produits d'investissement où les clients peuvent accéder aux meilleurs produits du marché aux meilleures conditions et avec la commodité d'avoir leurs investissements intégrés sur la même plateforme.

Ainsi, MyInvestor est devenue la première fintech européenne à permettre à ses clients d'investir directement dans le secteur immobilier, grâce à une alliance avec la plateforme de crowdfunding Urbanitae. Les clients auront la possibilité d'investir dans des opérations de financement immobilier d'un montant compris entre 500 et 5 000 euros par projet, via le site Web ou l'application de la banque numérique, avec un objectif de rendement qui pourrait atteindre 30 % dans un délai de 26 mois.

MyInvestor a également été le premier acteur à proposer des prêts Lombard pour investir dans leurs produits à un prix très compétitif. MyInvestor démocratise les solutions d'investissement, car il s'agit d'un service qui était traditionnellement destiné aux clients de la banque privée.

