MYKITA donne l'exemple dans son secteur en devenant la première entreprise à passer entièrement à l'acétate durable

BERLIN, 31 mars 2022 /PRNewswire/ -- MYKITA et Eastman unissent leurs forces pour accélérer la transition vers les matériaux durables dans l'industrie de la lunetterie. À partir d'aujourd'hui, la célèbre marque indépendante de lunettes MYKITA s'approvisionnera exclusivement en Acetate Renew (un acétate durable), produit par la technologie innovante de recyclage moléculaire d'Eastman. Cette décision marque une étape importante pour les deux partenaires dans le cadre de leurs stratégies actuelles visant à réduire toujours plus leur impact environnemental.

MYKITA_Logo MYKITA sets an industry example with the first complete pivot to sustainable acetate, Acetate Renew, produced by Eastman’s innovative molecular recycling technology.

« Le partenariat avec Eastman et la qualité du produit Acetate Renew sont vraiment stimulants pour nous, en tant que marque indépendante et fabricant progressiste, car ils nous permettent de faire le grand saut et de remplacer la totalité de notre acétate par cette option durable innovante », déclare Moritz Krueger, fondateur et directeur créatif de MYKITA. « Nous sommes fiers de montrer que c'est possible et de faire figure d'exemple dans l'industrie, tout en inspirant d'autres marques à faire de même ».

Présentée au LOFT 2022 Eyewear Show à New York, la nouvelle collection MYKITA ACETATE sera fabriquée à partir d'Acetate Renew. Pour le client, la transition sera imperceptible : Indiscernable de l'acétate conventionnel en termes d'apparence et de performance, le matériau Acetate Renew1 d'Eastman est composé de 60 % de pulpe de bois provenant de sources durables2 et de 40 % de matières recyclées certifiées3 obtenues grâce à la technologie de recyclage moléculaire novatrice d'Eastman qui décompose les déchets plastiques en composants essentiels pour créer de nouveaux matériaux. En remplaçant les ressources fossiles traditionnelles par des plastiques difficiles à recycler, comme les tapis, les textiles ou même les déchets de l'industrie de la lunetterie, le recyclage moléculaire permet de détourner les déchets plastiques des sites d'enfouissement et des incinérateurs ou de les empêcher de se retrouver dans l'océan. En définitive, Acetate Renew réduit les gaz à effet de serre nocifs jusqu'à 50 % par rapport au processus de fabrication traditionnel.

« MYKITA est reconnue pour son audace, et elle le démontre une fois de plus en s'engageant à améliorer rapidement la durabilité de ses lunettes », a déclaré Glenn Goldman, directeur commercial d'Eastman pour les plastiques spéciaux. « Nous sommes fiers que MYKITA ait décidé de passer entièrement à l'acétate Acetate Renew d'Eastman. Ils montrent qu'il est possible d'opérer un changement rapide et total en proposant une offre durable pour chaque monture dès aujourd'hui ».

Eastman travaille activement sur des solutions, notamment le programme de reprise qui recycle les déchets de l'industrie de la lunetterie en nouveaux matériaux durables, comme l'Acetate Renew. MYKITA sera l'un des premiers à rejoindre le programme une fois qu'il sera opérationnel à l'échelle européenne, afin de créer une véritable circularité dans la lunetterie.

Cette première collaboration commerciale entre Eastman et MYKITA est un développement positif pour la durabilité dans l'industrie de la lunetterie, démontrant les solutions tangibles et le potentiel de la technologie circulaire. D'autres projets de durabilité impliquant les deux parties sont en cours d'élaboration.

À PROPOS DE MYKITA

Fondée en 2003, MYKITA adopte une approche indépendante de la conception et de la production de lunettes, en réunissant tous les départements sous un même toit pour former la Modern Manufactory. Dans la MYKITA HAUS de Berlin, l'équipe suit le produit à chaque étape, de la conception à l'atelier. L'esthétique inimitable de MYKITA témoigne de l'intégrité des matériaux et de la conception, ainsi que de la maîtrise de chaque artisan. Dirigée par le fondateur et directeur créatif Moritz Krueger, MYKITA s'est engagée dans une stratégie de responsabilité englobant les aspects environnementaux et sociaux afin de réduire l'empreinte de ses produits et de l'ensemble de ses activités. En plus de ses propres boutiques dans des villes du monde entier, dont Los Angeles, New York, Berlin et Tokyo, MYKITA est disponible dans une sélection de magasins d'optique et de mode dans plus de 80 pays.

À PROPOS D'EASTMAN

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique une large gamme de produits que l'on retrouve dans des articles à usage quotidien. Dans le but d'améliorer matériellement la qualité de vie, Eastman collabore avec ses clients pour fournir des produits et des solutions innovants tout en s'engageant à respecter la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plates-formes technologiques de classe mondiale, d'un engagement profond envers les clients et du développement d'applications différenciées pour renforcer sa position de leader sur des marchés finaux attrayants tels que le transport, le bâtiment et la construction, et les consommables. En tant qu'entreprise diversifiée et ouverte sur le monde, Eastman emploie environ 14 000 personnes dans le monde et sert des clients dans plus de 100 pays. En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10,5 milliards de dollars et son siège social se trouve à Kingsport, dans le Tennessee (États-Unis). Pour en savoir plus sur le parcours de développement durable d'Eastman, veuillez consulter eastman.eco

1 Les feuilles d'acétate utilisées pour fabriquer les montures MYKITA sont composées à 70 % de flocons d'Acetate Renew et à 30 % d'additifs, tels que des stabilisants, des plastifiants et des pigments nécessaires aux propriétés élastiques et visuelles du matériau.



2 Eastman détient les certifications FSC® (Forest Stewardship Council) et PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification) Chain of Custody, qui retracent le parcours des produits depuis les forêts jusqu'à la chaîne d'approvisionnement.



3 Contenu recyclé obtenu par l'allocation de plastique recyclé certifié ISCC en utilisant une méthode de bilan massique.

