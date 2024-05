MYONEX SCHLIESST DIE ÜBERNAHME VON CREAPHARM AB UND ERWEITERT DIE WELTWEITEN DIENSTLEISTUNGEN

HORSHAM, Pa., 3. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Myonex hat die bereits angekündigte Übernahme des pharmazeutischen Dienstleistungsgeschäfts von CREAPHARM abgeschlossen. Diese Transaktion kombiniert Fähigkeiten und Flexibilität, um pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen sowohl in der klinischen als auch in der kommerziellen Phase zu bedienen, einschließlich Unternehmen, die neuartige Therapien (Advanced Therapies) verwalten. Die klinischen Verpackungs- und Vertriebsdienstleistungen, kommerziellen Verpackungsaktivitäten und Bioservices von Creapharm werden nun als Creapharm, ein Myonex-Unternehmen, bekannt sein.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Übernahme von Creapharm abgeschlossen haben. Dies ist ein Meilenstein, der unsere Dienstleistungen erweitert und unsere Fähigkeiten für Kunden und die Branche verbessert. Gemeinsam sind wir in der Lage, die dynamischen Anforderungen unserer Kunden auf agile, flexible und zuverlässige Weise zu erfüllen", erklärt James Lovett, Geschäftsführer von Myonex.

„Wir freuen uns, Eric Placet, den visionären Gründer und ehemaligen Geschäftsführer von CREAPHARM, im Vorstand von Myonex begrüßen zu dürfen. Seine Entscheidung, erneut in das Unternehmen zu investieren, ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement für Spitzenleistungen und Innovation. Darüber hinaus freuen wir uns, die Ernennung von Carla Da Costa zum operativen Geschäftsführer bekannt geben zu können. Damit wird unser Führungsteam weiter gestärkt, um das Wachstum weiter voranzutreiben und unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten", erklärte Mike Cohen, Vorstandsvorsitzender von Myonex. Edouard Placet wird seine Rolle als Direktor für strategische Entwicklung bei Myonex weiterführen.

Myonex wurde bei der Übernahme von Creapharm von McDermott, Will & Emery in Frankreich sowie von Troutman Pepper in den Vereinigten Staaten als Rechtsberater und von Crosstree Capital Partners als Finanzberater beraten. Creapharm wurde in Frankreich auf der M&A-Seite von ARST Avocats und auf der steuer- und gesellschaftsrechtlichen Seite von Nomodos beraten. Darüber hinaus fungierte Nelson Mullins als US-Rechtsberater und Rothschild&Co als Finanzberater.

Informationen zu Myonex

Myonex ist ein weltweit führender Anbieter von Komplettlösungen für klinische Studien und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die zentrale und lokale Beschaffung von Arzneimitteln, die Verpackung, Etikettierung sowie die Lieferung von Hilfsmitteln und Ausrüstung, um die spezifischen Anforderungen und Komplexitäten jeder Studie zu unterstützen. Mit Standorten in den USA, Deutschland und Großbritannien arbeiten wir mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Auftragsforschungsinstituten (CROs) und anderen Dienstleistern für klinische Studien zusammen, die eine flexible, umfassende Lösung für ihren Bedarf an Studienmaterial suchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.myonex.com

Informationen zu Creapharm

Mit jahrzehntelanger Erfahrung im globalen Versorgungsmanagement für klinische Studien unterstützt Creapharm Pharma- und Biotech-Schlüsselakteure mit maßgeschneiderten Lösungen. Creapharm verfügt über ein ausgeprägtes Fachwissen im Bereich des Kühlkettenmanagements und hat kürzlich ultrakalte Lösungen für das Management der Lieferkette von Biologika und ATMP entwickelt. Für vermarktete Gesundheitsprodukte bietet Creapharm der Pharma- und Nahrungsergänzungsindustrie fachkundige kommerzielle Verpackungsdienstleistungen an. Weitere Informationen finden Sie unter www.creapharm-pharma.com.

