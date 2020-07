MYPINPAD reçoit la première certification mondiale pour les paiements par carte sans contact sur les appareils mobiles

La certification renforce la sécurité de l'acceptation des cartes de crédit sur les téléphones intelligents et les tablettes et contribue à bâtir la confiance dans les nouvelles technologies qui permettent aux commerçants de renoncer aux terminaux de paiement traditionnels.

NORTHBROOK, Illinois, 30 juillet 2020 /PRNewswire/ -- UL, une entreprise mondiale leader dans le domaine des sciences de la sécurité, a annoncé aujourd'hui que MYPINPAD, un fournisseur d'authentification personnelle sécurisée pour les solutions de paiement sur téléphones intelligents et tablettes, est la première entreprise au monde à être certifiée selon les exigences de sécurité et de test du Conseil des normes de sécurité de l'industrie des cartes de paiement (PCI) pour les paiements sans contact sur appareils commerciaux standards (COTS) (CPoC™) pour sa solution MYPINPAD SoftPOS.

Les exigences de sécurité et de test du CPoC constituent un ensemble de principes et d'exigences encadrant les solutions d'acceptation de paiement mobile sans contact et fournissent un cadre de sécurité pour protéger la confidentialité et l'intégrité des informations de paiement sensibles saisies et traitées dans les solutions du CPoC. MYPINPAD SoftPOS facilite les paiements sans contact à base de puces en utilisant l'interface de communication en champ proche (near-field communication – NFC) des COTS courants, tels que les téléphones intelligents ou les tablettes. Conçue pour offrir aux commerçants une certaine souplesse dans l'acceptation des paiements, MYPINPAD SoftPOS traite les transactions en ligne à base de puces sans contact, ce qui facilite encore davantage leur acceptation par les commerçants.

La certification CPoC signifie que MYPINPAD SoftPOS répond aux principales exigences de sécurité qui contribuent à garantir la sécurité des données de paiement obtenues par l'entremise de l'interface NFC et le noyau sans contact de l'appareil COTS. Ces mécanismes de sécurité, contrôles et mesures d'atténuation protègent les données du compte du consommateur et d'autres actifs, tels que les clés cryptographiques, ce qui contribue à garantir la protection du processus de paiement, même lorsqu'il est effectué sur des appareils grand public tels que les téléphones mobiles.

Selon Colin Greene, PDG de MYPINPAD, la certification CPoC renforce la confiance du marché dans la technologie de MYPINPAD. « Nous sommes ravis à l'idée de collaborer avec UL. Grâce à sa vaste expérience dans le secteur des paiements, UL a aidé MYPINPAD à gagner la confiance de ses partenaires et de ses clients et a ouvert la voie à l'adoption d'une technologie révolutionnaire qui pourrait changer à jamais les schémas de transaction de paiement par carte », a déclaré M. Greene.

Actuellement, les commerçants peuvent accepter le paiement par carte via un terminal de carte de crédit dédié, ou traiter le paiement via des lecteurs matériels qui peuvent transférer les données de la bande magnétique à une application de paiement fonctionnant sur un PC ou un appareil mobile. MYPINPAD SoftPOS permet au commerçant de contourner complètement ces deux options et d'effectuer une transaction sans contact sur un téléphone intelligent ou une tablette sans aucun matériel externe.

Isabelle Noblanc, vice-présidente et directrice générale de la division Identity Management and Security de UL, a déclaré : « Les entreprises qui développent des systèmes de paiement intelligents et sécurisés qui alimentent des entreprises et des marques prospères doivent innover en se souciant avant tout de la sécurité. C'est pourquoi, en tant que principale autorité de sécurité, UL félicite MYPINPAD d'avoir obtenu la toute première certification associée aux exigences de la PCI relatives aux CPoC. Cette étape importante contribue à garantir la conformité de MYPINPAD et démontre une fois de plus que UL améliore la sécurité de l'écosystème des paiements. »

